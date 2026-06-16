Lina Tejeiro hizo revelaciones sobre su embarazo y los cambios físicos y emocionales que ha sufrido: “Esta soy yo ahora”

Sus seguidores afirman que luce más hermosa en esta etapa - crédito Lina Tejeiro / Instagram

Lina Tejeiro les contó a sus seguidores que atraviesa un embarazo “avanzado” y explicó en una reciente publicación en Instagram por qué no planea mostrarlo con el contenido que suelen pedirle en redes sociales.

La actriz, que supera los 10 millones de seguidores en esa red social, dijo que vive esta etapa “a mi ritmo” y reveló que espera a su hijo Gael con emoción y con la tranquilidad que el momento amerita.

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La también creadora de contenido compartió un carrusel de fotos y videos en el que se mostró entrenando y dejó ver su vientre con un avanzado estado de gestación.

Al explicar el momento personal que atraviesa, Tejeiro escribió: “Cada día me conozco más, aprendo más y descubro una nueva Lina”. Agregó que, aunque lo perciba como una frase repetida, “siento que me redefino constantemente según las situaciones que vivo, las dificultades que enfrento y las metas que persigo”.

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Qué dijo sobre su exposición pública

La actriz compartió con sus seguidores una reflexión sobre como vive esta nueva etapa de su vida - crédito @linatejeiro/IG

En la publicación que acumula cerca de 120.000 likes, Tejeiro señaló: “No esperen videos de reacción, fotos aesthetic, fiestas de revelación de género ni todo lo que normalmente sucede en esta etapa. La estoy viviendo a mi ritmo, como la siento y como me hace sentido vivirla”.

También marcó un cambio en su forma de exponerse públicamente: “Esta soy yo ahora: una Lina más tranquila, menos pretenciosa, más reservada con las cosas que quiero cuidar y compartiendo solo aquello que siento que no le hace daño a nadie”.

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Cómo describió esta etapa

Tejeiro planteó que no tiene certeza sobre cuánto durará esta etapa, pues de acuerdo con sus palabras, es una reflexión que hace constantemente con el paso de los días en el proceso de gestación: “Tal vez esta versión de mí solo exista durante este momento de mi vida. O tal vez llegó para quedarse. No lo sé”.

Tejeiro aseguro que no tendrá fiestas ni eventos como han presumido otros en sus redes - crédito @linatejeiro/IG

También admitió que le cuesta reconocerse en algunos momentos: “A veces ni yo misma me reconozco. A veces extraño versiones anteriores de mí. Pero por ahora, simplemente me estoy permitiendo vivirla”.

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La publicación ya acumula varios comentarios de parte de sus seguidores, que escribieron mensajes como: “Qué hermosa, y que lección de vida más lindo ✨”; “Me encanta 💙 aprender que hay cosas que son solo para nosotros, elegir atesorar nuestra privacidad”; “Me encantaron tus palabras porque así estás disfrutando de la mejor etapa de tu vida, sin bulla, sin mostrarle a alguien cosas que todos hacen y entre más privado mejor”, entre otros.

La revelación de género de su bebé y el nombre que eligió

La actriz Lina Tejeiro eligió una forma sencilla y emotiva para revelar el nombre de su hijo. A través de Instagram, compartió imágenes de una camiseta de la Selección Colombia con el nombre Gael, confirmando así que espera un niño. Este gesto fue recibido con entusiasmo por sus seguidores, quienes valoraron la discreción y el tono íntimo del anuncio.

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Con una camiseta de la Selección Colombia la actriz reveló el nombre de su bebé - crédito @linatejeiro/IG

Durante una entrevista en televisión, la artista expresó que vive la maternidad “al 100%” y se mostró emocionada ante esta nueva etapa.

En el video publicado en redes sociales, Tejeiro manifestó: “Que la maternidad vale la pena. Que uno no es controlador, uno ama y quiere que estén bien”. La actriz dejó ver que el embarazo la ha llevado a reflexionar sobre la importancia de proteger su vida privada y seleccionar cuidadosamente qué comparte con el público.

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Tras varios meses alejada de las redes, Tejeiro retomó su comunicación, mostrando los cambios físicos en su cuerpo y compartiendo momentos cotidianos con sus mascotas. Su madre y el público celebraron la noticia, resaltando el apoyo y cariño hacia la actriz en esta nueva etapa.