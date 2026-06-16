Colombia pausó la solicitud para que España devuelva el tesoro Quimbaya con 122 piezas arqueológicas precolombinas

Por ahora el tesoro Quimbaya no regresará al país dado que Colombia a decidido frenar la petición - crédito EFE

El Gobierno de Colombia ha decidido mantener en pausa su solicitud a España para la devolución de la colección Quimbaya (o tesoro Quimbaya como se le conoce de manera popular), compuesta por 122 piezas arqueológicas precolombinas. La medida obedece a un cambio de enfoque: se priorizará la pedagogía sobre el patrimonio y la organización de una exposición virtual antes que insistir en la restitución inmediata.

Durante una rueda de prensa en Madrid, la viceministra de los Patrimonios, las Memorias y la Gobernanza Cultural, Saia Vergara, aclaró que la petición de retorno “no ha cesado”, aunque reconoció: “está en standby”, y justificó que ”este gobierno ha hecho lo que ha podido".

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Según Vergara, la estrategia actual contempla la digitalización de las piezas y la promoción de talleres educativos a partir de esa exposición virtual. Además, existe una comisión que realiza un seguimiento regular del caso.

La Colección Quimbaya permanece en el Museo de América de Madrid, mientras Colombia redefine su estrategia para su eventual retorno - crédito Museo de América / Joaquín Otero

La colección Quimbaya fue entregada en el siglo XIX a la monarquía española por el entonces presidente colombiano Carlos Holguín y actualmente se exhibe en el Museo de América de Madrid. En mayo de 2024, el ministro de Cultura colombiano, Juan David Correa, remitió una carta a sus homólogos españoles solicitando formalmente la devolución de estas piezas.

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No obstante, Vergara subrayó que “se está avanzando de a poquitos” y que la coyuntura de alta visibilidad mediática “paró un poco”, aunque los procedimientos legales “siguen su curso” en las comisiones pertinentes. Reconoció la complejidad del tema: “En el caso de que España lo devolviera no sabríamos a quién se lo devolverían”, ya que el pueblo Quimbaya ya no existe y, tras el expolio, serían necesarios rituales para restituir la espiritualidad de los objetos.

La viceministra planteó una cuestión sobre la centralización cultural en Colombia: “Imaginemos que la colección Quimbaya vuelve al museo nacional, ¿y entonces quién la va a ver? ¿Solo los que vivan en Bogotá?“.

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La Colección Quimbaya simboliza el reclamo histórico de Colombia por la recuperación de su patrimonio arqueológico y cultural - crédito EUROPA ESPAÑA CULTURA MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTE

Por su parte, el embajador colombiano en España, Eduardo Ávila, mencionó que se evaluó la posibilidad de una exposición itinerante, pero “se ha congelado” ese plan al alcanzarse acuerdos para difundir la cultura Quimbaya “más allá del objeto como tal”.

El 9 de mayo de 2024, el Gobierno de Colombia solicitó a España la restitución de la Colección Quimbaya, un conjunto de piezas arqueológicas consideradas Bienes de Interés Cultural para la nación sudamericana.

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La petición fue formalizada por el entonces ministro de las Culturas, las Artes y los Saberes, Juan David Correa, y el canciller encargado del momento, Luis Gilberto Murillo, mediante una carta dirigida a sus pares españoles. El Gobierno colombiano reconoció en su carta el esfuerzo de España en la conservación de la colección y expresó disposición para colaborar en los trámites y gastos que requiera el proceso de repatriación.

La solicitud se fundamentó en la reivindicación de derechos culturales y en los principios internacionales sobre descolonización de museos. El retorno del Tesoro Quimbaya es visto como un paso hacia la soberanía cultural y el manejo integral del patrimonio nacional.

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Por ahora, el Gobierno Nacional se enfocará en un plan pedagógico y cultural sobre las piezas - crédito Ministerio de Cultura

El origen de la polémica se remonta a 1893, cuando el presidente colombiano Carlos Holguín Mallarino entregó la colección como obsequio diplomático a la reina regente de España, María Cristina de Habsburgo-Lorena. El motivo fue agradecer la mediación española en una disputa limítrofe entre Colombia y Venezuela. Sin embargo, la entrega se realizó sin la autorización del Congreso colombiano, situación que, en 2017, la Corte Constitucional de Colombia calificó como ilegal tras una demanda del ciudadano Felipe Rincón.

El Tesoro Quimbaya está compuesto por 122 objetos de orfebrería realizados en oro y aleaciones de cobre (tumbaga), elaborados entre los siglos IV y VII. Estas piezas, junto a cerámicas, piedras y tejidos, pertenecen al periodo quimbaya clásico y fueron halladas en 1890 por guaqueros en dos tumbas precolombinas ubicadas en Filandia, Quindío.

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Actualmente, las piezas se exhiben en el Museo de América en Madrid, aunque parte del hallazgo original se dispersó en otros museos, incluidos 74 objetos que se encuentran en Chicago y otros cuyo paradero se desconoce.