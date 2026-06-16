Creadora de contenido contó historia de una mujer a la que le cancelaron el matrimonio por sus ideas políticas: “Mi novio acabó nuestra relación”

La polarización política que atraviesa las elecciones en Colombia ha comenzado a fracturar relaciones personales, como lo muestra el testimonio de una joven que vio cancelado su matrimonio a solo veinte días de la boda debido a diferencias irreconciliables con su pareja sobre el rumbo político del país - crédito asimepaso_oficial / TikTok

La polarización política en Colombia ha traspasado los límites del debate público para instalarse en la esfera más íntima de las personas. Historias como la relatada por la creadora de contenido ‘asimepaso_oficial’ en TikTok muestran cómo las posiciones ante las elecciones pueden romper vínculos tan sólidos como un compromiso matrimonial.

En medio del proceso electoral para escoger presidente, una joven anónima compartió el desenlace inesperado de su relación: “Me iba a casar y por diferencias políticas, mi novio cancela nuestra boda y acaba con nuestra relación”.

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Según el relato, la militancia de ambos en partidos opuestos, sumada al clima social de confrontación, transformó la convivencia. El novio, cada vez más involucrado en la campaña de su candidato, empezó a manifestar actitudes que ella nunca había anticipado.

Los comentarios de la publicación se convirtieron en escenario de discusión política - crédito captura de pantalla / asimepaso_oficial

En el relato confesó: “Ya no me trata como me trataba antes. Ahora me dice que soy una ignorante, que yo no leo y que yo tengo la cabeza hueca y vacía. Son palabras que yo no esperaba de mi prometido”. El quiebre llegó a solo 20 días del casamiento, en el punto más álgido de la campaña presidencial.

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La protagonista recordó que, desde el inicio, las diferencias habían marcado la relación: primero la religión y luego la política. “Siempre hemos estado como de bandos opuestos”, reconoció. A pesar de los obstáculos iniciales y de las condiciones que ella puso, como la decisión de no tener intimidad antes del matrimonio, ambos habían apostado por el futuro juntos.

El desenlace llegó cuando el novio, tras una discusión sobre las propuestas de su candidato, declaró: “No puedo estar con una mujer que piensa tan diferente a mí”. La joven relató que su familia también estaba involucrada en la campaña del candidato rival, lo que agudizó la distancia. Mientras su madre le aconsejo esperar a que pase la “fiebre electoral”, su padre se mostró tajante: “Si fue capaz de dejarte por algo tan insignificante, el matrimonio es de retos, es de desafíos”.

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Muchas personas dieron su punto frente a la situación y concluyeron que lo mejor era la separación - crédito captura de pantalla / asimepaso_oficial

Este caso, difundido en redes sociales, desató una oleada de comentarios que reflejaron la profundidad de la división y aunque en el relato no se nombraron los candidatos, los usuarios hicieron mención a las campañas de las que son partidarios: “Si apoya a Abelardo, apoyo al novio” y “yo también a una seguidora de Cepeda la hubiera dejado”. Una seguidora opinó que “las diferencias políticas, en el fondo, son diferencias éticas. No se puede tener una relación con quien no se comparten los mismos valores”.

Otros usuarios interpretaron el hecho como una excusa, mientras algunos remarcaron la distancia ideológica: “No lo veo como simple política, es que uno quiere vivir en el comunismo y otro en el capitalismo y eso es muy diferente”.

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La tensión entre los simpatizantes de Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella ha generado un ambiente de inquietud en las calles y en los entornos virtuales. Los últimos días antes de las elecciones han estado marcados por un incremento de agresiones físicas, intimidaciones y bloqueos en zonas urbanas, lo que evidencia el grado de confrontación que vive la sociedad colombiana.

El próximo 21 de junio, Colombia deberá elegir su próximo presidente - crédito Colprensa

En paralelo, las redes sociales se han vuelto un espacio donde proliferan memes y ataques verbales. Ambas campañas se acusan de fomentar la hostilidad y propagar información falsa, intensificando la desconfianza. Es frecuente la circulación de relatos sobre amistades rotas y familias divididas, así como rupturas personales motivadas por diferencias políticas.

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El próximo domingo 21 de junio se celebrará la segunda vuelta presidencial, en la que los ciudadanos deberán elegir entre Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda. La intensidad de la polarización ha permeado tanto la vida cotidiana como el discurso público.

Históricamente, el clima de confrontación disminuye tras la jornada electoral, ya que la sociedad colombiana suele experimentar un descenso en la tensión política una vez finalizado el proceso de votación.

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