Video: Junior derrotó a Oriente Petrolero en Bolivia con doblete de Albornoz y un gol de Hinestroza

Didier Moreno abrió la cuenta ante Fluminense. Tomando de @juniorclubsa

Luego del triunfo sin atenuantes 3-0 ante Fluminense en el Metropolitano de Barranquilla, el Junior de Barranquilla quería continuar con el buen pie en la Conmebol Suramericana en su visita a Oriente Petrolero, en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia.

Por su parte, los dirigidos por el histórico exjugador boliviano Erwin Sánchez querían sumar los primeros tres puntos en el certamen tras acumular dos derrotas ante el Flu y Unión de Santa Fe, respectivamente.

En los primeros minutos el equipo de Juan Cruz Real saltó al terreno de juego del estadio Ramón Aguilera Costas con la intención una victoria, para así mantener el invicto ante Oriente Petrolero, con el que jamás ha perdido por enfrentamientos en torneos Conmebol.

A los dos minutos llegaría la primera aproximación por el costado izquierdo tras un centro de Fredy Hinestroza para Omar Albornoz, que no pudo concretar ante Wilson Quiñones. Dos minutos más tarde, Miguel Ángel Borja, intentó de media distancia, pero su tiro fue controlado fácilmente por el guardameta local.

Le puede interesar: Video: Porto recuerda a Falcao y su papel para llegar a la final de la Europa League

Nuevamente Freddy Hinestroza sacó un centro por el costado derecho al que no alcanzó llegar Miguel Borja, pero si Yesus Cabrera, quien remató de izquierda pero no logró embocarla al fondo de la red. Sobre los 31 minutos el local tuvo un acercamiento tras un remate de tiro libre Hugo Dorrego que Sebastián Viera no tuvo inconvenientes de contener.

El Junior se fue arriba en el marcador sobre los 36 de juego tras una gran jugada colectiva en la que participaron previamente Miguel Ángel Borja con Daniel Giraldo, quien asistió a Omar Albornoz, que remató de izquierda con perfil cambiado para poner el 1-0.

Gol de Junior - Omar Albornoz (1-1)

El ex Deportes Tolima anotó el primero de Junior de Barranquilla que gana 1-0 al Oriente Petrolero en la Conmebol Suramericana. Tomado de Directv

Para la segunda mitad, el Oriente Petrolero se acercó por intermedio de Hugo Dorrego, quien remató de pierna izquierda, pero muy atento estuvo Sebastián Viera para salvar al Tiburón, que no entró concentrado.

El empate caería sobre los 51 minutos tras una pelota quieta en la que Hugo Dorrego ejecutó la falta asistiendo a su compañero Luciano Guaycochea que fusiló a Sebastián Viera con un potente remate de pierna derecha para igualar las cosas.

Gol de Oriente Petrolero - Luciano Guaycochea (1-1)

Sobre los 51 minutos los bolivianos llegaron al empate en Santa Cruz de la Sierra. Tomado de Directv.

Junior reaccionó inmediatamente y pudo ponerse en ventaja nuevamente luego que Miguel Ángel Borja ganara en potencia y desbordara por el costado izquierdo y le dio un pase a Albornoz, quien fue anticipado por la saga defensiva del Oriente.

A los 66 de juego, Freddy Hinestroza se juntó con Miguel Borja que remató de pierna izquierda pero Wilson Quiñones atajó a medias y dio rebote, el cual fue aprovechado por Omar Albornoz que con algo de fortuna marcó el segundo para los Curramberos.

Gol de Junior - Omar Albornoz (1-2)

A los 66 minutos Omar Albornoz puso el 2-1 ante el Oriente Petrolero. Tomado de Directv.

En el tiempo de adición Freddy Hinestroza, uno de los hombres más destacados del partido, le puso la cereza al postre tras cazar un rebote y de pierna izquierda dejar el 3-1 final.

Con este resultado el Junior de Barranquilla es líder del Grupo H con siete puntos y jugará el próximo 4 de mayo ante el Fluminense en condición de visitante. Por la Liga Betplay, recibirá el domingo al Envigado por la fecha 18.

SEGUIR LEYENDO: