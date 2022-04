Colombia jugaría partido contra Arabia Saudí previo a Catar 2022, y este sería el técnico encargado

Soccer Football - World Cup - South American Qualifiers - Colombia v Bolivia - Estadio Metropolitano Roberto Melendez, Barranquilla, Colombia - March 24, 2022 Colombia's Mateus Uribe celebrates scoring their third goal with teammates REUTERS/Luisa Gonzalez

Las selecciones clasificadas a Catar 2022 aprovecharán las fechas FIFA venideras para enfrentar rivales que les den pistas sobre sus próximos rivales en la cita orbital. Es el caso de Arabia Saudita que compartirá grupo con Argentina, México y Polonia en el evento de selecciones más importante del mundo.

Pues bien, esta selección asiática sería la primera que enfrente la selección Colombia previo a la Copa del Mundo, en lo cual no participará tras terminar sexta en la Eliminatoria Sudamericana. La información fue entregada por Jaime Dinas, periodista de la ciudad de Cali, quien además afirmó que la convocatoria estaría a cargo de Héctor Cardenas, actual entrenador de la selección sub-20 de Colombia.

El partido no ha sido oficializado por la Federación Colombiana de Fútbol ni por la Federación de Arabia Saudita de Fútbol, por lo que se desconoce la fecha, hora y sitio donde se llevará a cabo el encuentro internacional.

Vale la pena recordar que Reinaldo Rueda dio un paso al costado luego de no cumplir el objetivo de clasificar al Mundial de Catar 2022. El entrenador vallecaucano llegó como reemplazo de Carlos Queiroz, quien renunció luego de caer 6-1 en condición de visitante ante Ecuador y 3-0 de local ante su similar de Uruguay, resultado que terminaron siendo decisivos para determinar los clasificados a la Copa del Mundo.

Héctor Cardenas asumió como técnico de selecciones en el 2018, luego de ser entrenador del Deportivo Cali donde perdió una final contra Atlético Nacional en 2017 tras la salida de Mario Alberto Yepes. En el equipo verdiblanco además fue uno de los entrenadores más destacados de la cantera verdiblanca, una de las mejores del país, ganando la afamada Copa de las Américas en 2013. Como entrenador de selecciones asumió en 2018. Primeramente en la sub-17 y luego en la sub-20 tras la salida de Arturo Reyes.

El próximo reto en las selecciones juveniles para el entrenador vallecaucano será el Torneo Esperanzas de Toulon donde competirá con una selección sub-19 del domingo 29 de mayo de 2022 hasta el domingo 12 de junio del mismo año. Las sedes serán 6 municipios (Aubagne, Fos-sur-Mer, Vitrolles, Arlés, Mallemort, Salon-de-Provence), todos ubicados en el departamento de Bocas del Ródano.

Esta será la edición número 48 y Colombia peleará por su cuarto título tras haber ganado el campeonato Esperanzas de Toulon en 1999, 2000 y 2011. Los rivales serán las selecciones de Japón, Argelio y Comoros. Argentina, Venezuela, México y Panamá son otras de las selecciones juveniles de este lado del mundo que estarán presentes en el torneo.

La decisión del nuevo entrenador de la selección Colombia tomará un tiempo

Sobre el reemplazo de Reinaldo Rueda, Jesurún aclaró que cualquier nombre que se elija será polémico. También son consciente de que es urgente conseguir el reemplazo para trabajar de cara a la Copa América y el próximo proceso de Eliminatorias, pero este afán no los puede llevar a tomar decisiones incorrectas.

El presidente de la FCF se refirió a aquellos nombres que han sonado en la última hora como Gustavo Alfaro (entrenador de Ecuador), Ricardo Gareca (entrenador de Perú) y Marcelo Bielsa, desvinculado recientemente del Leeds United de la Premier League de Inglaterra:

“Bielsa está libre, pero no hay nombres todavía, ni candidatos, aunque hay 30 mil llamadas de empresarios que dicen tener el DT ideal para nosotros. Menciono al profesor Bielsa porque es que él no está vinculado con ninguna selección. Simplemente quiero aclarar que lo de Alfaro y Gareca, que sí están vinculados a una federación y en competencia, no tiene sentido, lo rechazo, no tiene fundamento”.

