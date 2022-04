Abogada de Jhonier Leal asegura que fue presionado para confesar: “Él no los mató”

Abogada de Jhonier Leal es enfática al decir que él es inocente. Foto: Jhonier Leal Peluquería

En una decisión sorpresiva, Jhonier Leal, quien ya tenía un preacuerdo con la Fiscalía, se retractó de haber aceptado los cargos del asesinato de su hermano Mauricio Leal y su madre Marleny Hernández el pasado mes de noviembre del 2021. La entidad tomó la decisión de retirar el preacuerdo, por lo que el estilista podría recibir la pena máxima que sería de 60 años de prisión.

“Ahora estoy claro y puedo asegurar que he actuado bajo presión y el día de ayer tomé la firme decisión de renunciar a este preacuerdo (con la Fiscalía), porque soy inocente”, afirmó Jhonier Leal en la audiencia de verificación.

El hermano e hijo de la víctima, aceptó los cargos el pasado 18 de enero, en donde fue señalado de haber cometido el doble asesinato en la casa del reconocido estilista ubicada en La Calera. Su abogada, Ana Julieth Velásquez, se refirió a la decisión tomada por su defendido y en entrevista con Caracol Radio, aseguró que él fue presionado.

“Luego de que el señor Jhonier Leal evaluara y sufriera los agravios en carne propia y también la familia que se ha visto expuesta al escarnio público, replantea la situación y es que el motivo principal para que se retractara del preacuerdo es que empieza a reflexionar y dice: ‘definitivamente yo no soy el responsable de este delito y debo hacer algo más por mí, algo más por mi familia y que Colombia sepa la verdad’”, afirmó Ana Julieth Velásquez en entrevista con Caracol Radio.

La abogada defensora de Jhonier Leal confirmó que al momento en el que decidió aceptar los cargos hubo una presión por parte de los medios de comunicación y de la opinión pública. Razón por la cual se retractó. También manifestó que estuvo mal asesorado y que por esta razón tomó la decisión de aceptar el preacuerdo con la Fiscalía.

“El hecho de que a cualquier colombiano se le diga que si no tiene los recursos económicos para que pague un buen abogado y tenga una defensa técnica, implica que va a ser condenado a la condena máxima, eso ya es una presión psicológica para que una persona cambie su decisión de un momento para otro como todos lo vimos”, afirmó.

Y señaló que Jhonier Leal le dijo que, “‘la Fiscalía me dice que no tengo nada qué hacer, si yo no acepto me van a impartir la condena máxima, la única salida que yo tengo es aceptar, independientemente que yo no tenga la responsabilidad, pues me toca aceptar porque de inocentes está llena la cárcel’. Eso acarreó unas situaciones que ha tenido que enfrentar su familia que han sido muy dolorosos, estamos hablando de la mamá y el hermano”.

Recientemente el abogado Elmer Montaña, representante de las víctimas, afirmó que presentarán una denuncia penal por el delito de tortura esto debido a la retractación de Jhonier Leal. Su abogada aseguró que “son conscientes” de que puede ser sentenciado con la pena máxima de 60 años de prisión y aseguró que la Fiscalía ha sido enfática al mencionar que esa es la condena que van a solicitar.

“Acá no hay nada dicho, no hay sentencias, acá lo que hay y lo digo con mucho respeto hacia los medios de comunicación y la opinión pública es una sentencia que nace desde la opinión, pero que no nace de un debate sano, que no nace del estudio de elementos materiales probatorios como tal. Si bien la Fiscalía dice que los elementos materiales probatorios son suficientes yo tengo que decirles que esos elementos todavía son objeto de debate y de estudio, será esta defensa la encargada de estudiarlos y hacer todo lo posible en aras para de que sea lo más favorable para Jhonier Leal”, destacó Velásquez.

Su abogada aseguró que es su deber como profesional creerle a Jhonier Leal, que “lo que ocurrió ese día en esa casa son un hecho que solo Dios y él saben”, pero también fue enfática al aseverar que Jhonier “no mató” a su hermano Mauricio Leal ni a su madre, Marleny Hernández. “Para estos momentos nosotros no podríamos decirte quién los mató, pero lo que sí puedo decirte como defensora del señor Jhonier Leal es que quien los mató no fue él y no, no creía antes que los mató, fue presionado de unas manifestaciones mal asesorado, él no los mató y quiero ser contundente en esto”.

