Jaime Andrés Beltrán confirmó asesinato de exalcalde de Cubarral y coordinador de campaña de Abelardo de la Espriella en Meta: “Con mucho dolor”

Momento posterior al ataque armado en zona rural de Cubarral, Meta, donde fueron asesinados Rogers Mauricio Devia Escobar y su acompañante - crédito Jaime Andrés Beltrán/X

El asesinato de Rogers Mauricio Devia Escobar, exalcalde de Cubarral y coordinador de la campaña presidencial de Abelardo de la Espriella en el Meta, volvió a encender las alarmas por la violencia política en Colombia.

El dirigente fue atacado a disparos cuando se desplazaba en motocicleta por una zona rural del municipio, en un hecho que también dejó otra persona muerta y que generó rechazo inmediato de líderes políticos, autoridades regionales y miembros de la campaña.

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La confirmación del crimen fue hecha por el gerente nacional de regiones de la campaña, Jaime Andrés Beltrán, que expresó públicamente el dolor del movimiento político tras conocer el atentado. Beltrán señaló que, “con mucho dolor y preocupación”, debía confirmar el asesinato del coordinador de campaña en Cubarral, Meta.

Además, relató que Rogers Mauricio Devia había estado durante el día recogiendo publicidad política en Villavicencio y que, al regresar a su municipio, fue atacado por desconocidos.

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En su mensaje, Beltrán describió a la víctima como “un entusiasta, comprometido y trabajador incansable” de la causa política que lidera Abelardo de la Espriella. También rechazó el crimen y manifestó sus condolencias a la familia del exmandatario local, asegurando que el equipo político los acompañaba en ese difícil momento.

Jaime Andrés Beltrán confirmó el asesinato de Rogers Mauricio Devia Escobar y rechazó el ataque contra el coordinador de campaña en Cubarral, Meta - crédito Jaime Andrés Beltrán/X

El homicidio ocurrió en una zona rural de Cubarral, donde Devia Escobar se movilizaba en una motocicleta identificada con publicidad política del movimiento Salvación Nacional.

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Según versiones preliminares, hombres armados interceptaron a las víctimas y les dispararon en repetidas ocasiones. La persona que acompañaba al exalcalde resultó gravemente herida y fue trasladada a un centro asistencial en Granada, Meta, donde posteriormente falleció.

Tras conocerse el doble homicidio, la gobernadora del Meta, Rafaela Cortés Zambrano, lamentó lo sucedido y expresó solidaridad con los familiares de las víctimas. La mandataria anunció, además, una recompensa de 50 millones de pesos para quienes suministren información que permita identificar y capturar a los responsables del ataque.

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La gobernadora también informó la convocatoria de un consejo extraordinario de seguridad con participación de la Fuerza Pública y autoridades judiciales para analizar la situación y reforzar los operativos en la región.

La gobernadora del Meta, Rafaela Cortés Zambrano, anunció una recompensa de $50 millones para capturar a los responsables del crimen - crédito Rafaela Cortés/X

Según explicó, ya fueron implementadas medidas especiales como plan candado, despliegue de uniformados y fortalecimiento de las operaciones militares y policiales en el área donde ocurrió el crimen.

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El asesinato de Rogers Mauricio Devia generó fuertes reacciones entre dirigentes políticos del departamento. Uno de los pronunciamientos más contundentes fue el del dirigente político Marco Acosta Rico, que rechazó “con contundencia” el asesinato del integrante de la campaña de De la Espriella.

Acosta Rico aseguró que “los violentos y grupos armados quieren sembrar miedo y robarle la esperanza al pueblo colombiano de salir de esta horrible noche”, pero afirmó que no lograrán intimidar a quienes participan en el proceso político.

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Asimismo, expresó solidaridad y oraciones para la familia y los seres queridos de la víctima y exigió a las autoridades justicia y resultados rápidos frente al caso.

El crimen ocurre en medio de crecientes denuncias por las amenazas contra integrantes de la campaña de Abelardo de la Espriella en distintas regiones del país, especialmente en el Meta. En días recientes, miembros del movimiento político habían advertido sobre intimidaciones y presuntos planes de atentado contra el precandidato presidencial.

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Rogers Mauricio Devia Escobar, exalcalde de Cubarral y coordinador de campaña de Abelardo de la Espriella en el Meta, fue asesinado en un ataque armado - crédito Jaime Beltrán/X

Como consecuencia de esas amenazas, la campaña había reforzado las medidas de seguridad en eventos públicos y desplazamientos del dirigente político, incluyendo el uso de vehículos blindados y un aumento en el esquema de protección.

Rogers Mauricio Devia Escobar era reconocido en el Meta por su trayectoria política y su paso por la Alcaldía de Cubarral. Su asesinato representa uno de los hechos más graves registrados recientemente contra actores políticos en esa región del país y reabre el debate sobre las garantías de seguridad para líderes y campañas de cara al proceso electoral de 2026.

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Las autoridades avanzan en las investigaciones para establecer quiénes participaron en el atentado y cuáles habrían sido los móviles del crimen.