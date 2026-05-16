Colombia

Representante a la Cámara condenado por corrupción habría financiado evento de la candidata Paloma Valencia en Cúcuta

El patrocinio habría incluido el transporte, refrigerios y otros apoyos vinculados a la movilización de simpatizantes, principalmente mujeres

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Ilustración estilo acuarela que muestra a Paloma Valencia, de cabello largo y rubio, con camisa blanca y un micrófono; junto a Wilmer Carrillo, de traje y corbata.
La candidata presidencial Paloma Valencia y el congresista Wilmer Carrillo - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Un evento de la campaña presidencial de Paloma Valencia en Cúcuta quedó envuelto en controversia al revelarse que la logística y asistencia habrían sido financiadas por Wilmer Carrillo, representante a la Cámara por el Partido de la U, recientemente condenado por corrupción, en pleno contexto de acuerdos políticos entre el Partido de la U y el Centro Democrático.

De acuerdo con información entregada por Semana, la presencia y respaldo operativo del congresista sentenciado, aunque no visible en tarima, generó inquietud dentro del propio uribismo por el impacto reputacional que supone.

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Cinco días antes del evento, el 4 de mayo, la Corte Suprema de Justicia condenó a Carrillo por el delito de contrato sin el cumplimiento de requisitos legales. La sentencia se relaciona con un convenio firmado en 2011, durante su gestión como secretario de Infraestructura de Norte de Santander, por un monto cercano a $1.500 millones, destinado a una obra pública en el departamento.

De acuerdo con la información suministrada por el medio de comunicación, la presencia indirecta de Carrillo fue tema de conversación desde el inicio del acto de campaña. El propio presentador preguntó desde la tarima: “¿Dónde están los amigos de Wilmer Carrillo?”, mientras cientos de asistentes, mayoritariamente mujeres, esperaban la llegada de Valencia, candidata del Centro Democrático.

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Ilustración acuarela de Paloma Valencia en un podio con micrófono y Wilmer Carrillo a su lado. De fondo, el texto 'ALIANZA POLÍTICA' y 'FINANCIACIÓN BAJO LUPA'.
Un evento de la campaña presidencial de Paloma Valencia en Cúcuta quedó envuelto en controversia al revelarse que la logística y asistencia habrían sido financiadas por Wilmer Carrillo, representante a la Cámara por el Partido de la U, recientemente condenado por corrupción, en pleno contexto de acuerdos políticos entre el Partido de la U y el Centro Democrático - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Aunque se le negó aparecer en escena junto a la aspirante, testimonios recabados por Semana dentro del Centro Democrático y en Norte de Santander aseguran que el parlamentario “puso todo” para la organización del evento, aportando recursos para el lugar, la tarima y demás gastos logísticos.

La financiación habría incluido el transporte, refrigerios y otros apoyos vinculados a la movilización de simpatizantes, principalmente mujeres. Se estima que Carrillo fue responsable de convocar a unas 5.000 personas, aunque finalmente, por los retrasos en el arribo de Paloma Valencia, la cifra de asistentes rondó los 1.500.

Partido de la U confirmó su apoyo a la candidatura de Paloma Valencia

El Partido de la U formalizó el 13 de abril de 2026 su respaldo a Paloma Valencia, candidata presidencial del Centro Democrático, y a su fórmula vicepresidencial, el exdirector del Dane, Juan Daniel Oviedo. Con este anuncio, la colectividad busca influir en el panorama electoral de cara a la primera y segunda vuelta presidencial.

Comunicado Partido de la U - crédito @partidodelaucol/X
Comunicado Partido de la U - crédito @partidodelaucol/X

Según el comunicado emitido, la bancada de congresistas “ha decidido mayoritariamente acompañar la candidatura presidencial que mejor representa al centro, como es la encabezada por la doctora Paloma Valencia y el doctor Juan Daniel Oviedo”.

La decisión fue presentada como una respuesta a lo que consideran su deber con la ciudadanía: “Esta decisión responde a nuestra responsabilidad con los colombianos de respaldar una opción que garantice la estabilidad institucional del Estado, así como la seguridad y la mejora en la calidad de vida de la población, reafirmando nuestro compromiso con el fortalecimiento de las instituciones, el respeto por la democracia y la construcción de un país con oportunidades para todos”.

El Partido de la U fundamentó su apoyo en la percepción de que la dupla Valencia-Oviedo es la que mejor representa el “centro” político, un concepto que, según la colectividad, resulta clave para garantizar la estabilidad y el progreso en Colombia.

La colectividad remarcó que el respaldo se decidió tras una consulta interna con congresistas actuales y electos. “La Dirección Colegiada del Partido de La U informa que la bancada de congresistas, tanto actuales como electos, ha decidido mayoritariamente acompañar la candidatura presidencial que mejor representa al centro”, puntualizaron.

Partido de la U - crédito @partidodelaucol/X
Partido de la U - crédito @partidodelaucol/X

La confirmación de la U marca un nuevo capítulo en la dinámica de alianzas y respaldos de cara a las próximas elecciones presidenciales, mientras el país espera definiciones de los demás partidos tradicionales.

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