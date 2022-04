‘La Jesuu’, amiga de Epa Colombia, aseguró que su expareja la maltrató

La Jesuu expresó su molestia con aquellas personas que se aprovechan de la buena voluntad de sus amigos y no entienden el sacrificio que cuesta tener las cosas, después que un amigo estrellara su carro. Tomada de Instagram @lajesuu





La influenciadora y creadora de contenido ‘La Jesuu’, cuyo nombre real es Valentina Ruíz, contó por medio de las historias de su Instagram que su expareja la había maltratado físicamente. Al parecer habría sido golpeada.

“Miren cómo me volvió la camisa este tipo, miren… Vea cómo me volvió la camisa, me pegó, me dañó el celular y me robó”, fue lo que dijo al principio.

Es que, al parecer, los hechos que narró habían pasado minutos antes. En ese se observa que estaba caminado por unos pasillos de un edificio, en ese se veía muy molesta por lo que intenta reclamarle a su pareja, pero otro sujeto la detiene. “No, suélteme, suélteme que ese tipo tiene que pagar todo eso hoy”, señaló la ‘influenciadora’.

La historia fue borrada unos minutos después, pero muchos usuarios de las redes escribieron que “Ella lo perdonó, volvió con él y aún seguirá ahí…. Es absurdo darle oportunidades a este tipo de personas. Qué triste por ella”.

“Pero qué necesidad de borrar las historias y dejar el chisme a medias”, “si es verdad que lo denuncie”, afirmó otra usuaria.

La colombiana en los últimos días respondió a criticas que le hicieron por el vestido que uso en la boda de Andrea Valdiri y Felipe Saruma, que se realizó el pasado sábado 16 de abril. Y, entre la lista de figuras de las redes sociales que hicieron acto de presencia en la boda estuvieron Epa Colombia (Daneidy Barrera) y La Jesuu (Valentina Ruiz).

Además, en varias oportunidades ambas influenciadoras dieron cuenta de que estaban en la búsqueda de su vestido para el evento, pero no habían logrado encontrar el atuendo indicado. De hecho, La Jesuu comentó desde sus redes sociales: “Mami (dirigiéndose a sus seguidores), le cuento que ando emproblemada con ese galón… esta es la hora que, de verdad, verdad… cualquier trapo me pongo”.

La Jesuu lució un largo vestido beige, que en las fotografías se veía blanco, mientras que la empresaria de keratinas vistió de amarillo. El outfit de La Jesuu se veía blanco, lo que para muchos es un gesto de mal gusto puesto que la única persona vestida de blanco en una boda debería ser la novia.

Ante lo que estaban diciendo, La Jesuu puntualizó en un video: “¿Amiga, será que no saben diferenciar? este es blanco (señala una sábana) y este es beige (señala al vestido), amiga, tú no interrumpiste a la novia... te atacaron y todo en las páginas de chimes...”.

Luego, Epa Colombia habló sobre su propio vestuario: “Ay linda, nos atacaron horrible, mi vestido también fue bien atacado, oye”.

Pero Epa Colombia no amplió la información respecto de cuáles fueron los comentarios negativos que recibió su vestido amarillo. Cabe destacar que, la empresaria de keratinas publicó varias fotografías en las que se le veía posar no solo con su amiga La Jesuu, sino también con la protagonista de la ceremonia: Andrea Valdiri.

Seguir leyendo: