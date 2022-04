Marbelle atacó a Piedad Córdoba retuitiando un trino de una cuenta falsa de Íngrid Betancourt

La cantante colombiana volvió a dar de qué hablar en sus redes sociales. Fotos: @marbelle.oficial / Colprensa

Una de las figuras públicas que más ha dado de qué hablar en medio de las campañas electorales en Colombia ha sido Marbelle. La cantante y actriz ha utilizado sus redes sociales para dejar en claro sus posiciones políticas de cara los comicios presidenciales que se llevarán a cabo en el próximo 29 de mayo. En las últimas semanas ha criticado fuertemente al Pacto Histórico y a algunos de sus miembros como Gustavo Petro, Francia Márquez, Gustavo Bolívar y ahora Piedad Córdoba.

El candidato presidencial por el Pacto Histórico, Gustavo Petro, recientemente solicitó a la exsenadora Piedad Córdoba que suspendiera todas las actividades dentro de la campaña electoral que viene desarrollando, esto hasta que, “pueda resolver, ojalá, favorablemente, las sindicaciones jurídicas que se le hacen”.

Esto no pasó desapercibido por varias frentes políticos y figuras públicas que criticaron a Gustavo Petro por haberse demorado en tomar la decisión. Sergio Fajardo, Federico Gutiérrez, Íngrid Betancourt, entre otros, se refirieron a esta situación. La cantante Marbelle tampoco desaprovechó la oportunidad para arremeter en contra del candidato presidencial y de la senadora electa.

También puede leer: Marbelle le dijo ladrón a Gustavo Petro por propuesta de reforma pensional: “Quiere las pensiones para negocio”

Marbelle, a través de su cuenta de Twitter decidió hacer un retweet de publicación realizada por una cuenta falsa de la candidata presidencial Íngrid Betancourt, algo de lo que no se percató y en donde decía: “Teodora, siempre he esperado este momento en que pagues por tus delitos. Menos mal entre cielo y tierra no hay nada oculto y la verdad salió a la luz. No se negocia el dolor ajeno por votos. #GustavoRenuncie”.

Las críticas y los comentarios no se hicieron esperar para la cantante conocida como la ‘reina de tecnocarrillera’, quien a través de otras publicaciones aseguró que ya sabía que no era una cuenta oficial, pero que le gustó mucho el mensaje, razón por la cual decidió compartirlo también en sus redes “Eso de Íngrid es una cuenta falsa”, manifestó un usuario a Marbelle, quien respondió, “Pero se ve lindo”.

En otro trino una persona le responde, “ay como Marbelle no sabiendo diferenciar entre una cuenta oficial y uno pago por uribismo, no puedes dejar de humillarte un día”, a lo que Marbelle responde, “obvio que es falsa, pero el tuit es espectacular”.

Esto dijo la cantante colombiana en sus redes sociales

Esto dijo la cantante colombiana en sus redes sociales

Esto le puede interesar: Video: Rafaella, hija de Marbelle, se despachó contra sus críticos en redes sociales: “Su envidia me hace más fuerte”

La candidata Íngrid Betancourt ha denunciado en redes sociales las cuentas falsas que tratan de suplantarla con mensajes falsos. En su cuenta de Twitter la candidata publicó algunas imágenes de los mensajes que se han publicado y a los que aclara que son falsos y afirmó que, “Denunciamos públicamente este perfil que pretende suplantarme con mensajes falsos. No se dejen engañar.

Y recientemente volvió a denunciar la cuenta que escribió el trino que fue publicado en el perfil de Marbelle. Esta vez la persona que controla esta cuenta estaba haciendo parte de una charla llamada “said en directo con Ïngrid Betancour 2.0″. La candidata presidencial reitero las denuncias con respecto a la cuenta que usa de manera falsa su nombre.

“Reitero que la cuenta @IBetancourtCoi está usando de manera falsa mi nombre, hasta haciendo Spaces suplantando, literalmente, mi voz. Ninguna posición dada por esa cuenta es oficial y anunciamos acciones legales en contra de los responsables. Esta es la única cuenta oficial”, aseguró la candidata en su cuenta de Twitter.

SEGUIR LEYENDO: