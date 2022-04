Marbelle le dijo ladrón a Gustavo Petro por propuesta de reforma pensional: “Quiere las pensiones para negocio”

El candidato presidencial del Pacto Histórico, Gustavo Petro, habló hace unas semanas sobre su propuesta sobre la pensión de los colombianos. Petro ha asegurado que su iniciativa se basará en reformar el régimen de pensiones se basa en un sistema de pilares, con la convivencia de los fondos privados con el público, pero priorizando el segundo.

El principal objetivo de esta propuesta es que haya una transición libre de los cotizantes que permita la transferencia de hasta 20 billones de cotizaciones en los fondos privados a Colpensiones, que a su vez lograría reducir la compensación del presupuesto general de la Nación.

Esta idea ha sido criticada y cuestionada por diferentes personajes de la política y farándula colombiana. De hecho, hace unos días, el presidente Iván Duque habló sobre la administración de los fondos de pensiones que, según él, debe mantenerse como se ha hecho para asegurar rentabilidad, con base en una proyección de casi 174 billones en la próxima década. Allí volvió a cuestionar la propuesta del candidato Petro, con base en una interpretación suya.

“Por eso me reafirmo en lo que he manifestado: cualquier precedente, cualquier situación que busque expropiar los recursos del ahorro de las personas en los fondos de pensión tiene que ser rechazado de manera clara y contundente, porque echarles mano a los recursos del ahorro de las personas para nacionalizarlos y convertirlos en dinero de bolsillo del Gobierno es un robo, un atraco”, sostuvo el presidente.

Ahora, este miércoles la cantante vallecaucana Marbelle lanzó fuertes acusaciones sobre el candidato presidencial luego de que Petro explicara un poco sobre su propuesta a través de su cuenta de Twitter. “La diferencia entre mi propuesta pensional y lo que hay hoy es que en la mía siempre las cotizaciones se usan para pagar pensiones y en la actual, se usan para hacer los negocios de los banqueros”.

Ante este trino, la cantante le contestó que era un ladrón. “Usted las va usar (las cotizaciones) para hacer negocios. Qué buen emprendimiento a costillas de los demás. Ladrón, Gustavo Petro”.

Recordemos que no es la primera vez que Marbelle se despacha contra un miembro del Pacto Histórico, pues hace unos días ha realizado graves señalamientos sobre la fórmula vicepresidencial de Petro, Francia Márquez, llegando a compararla con el personaje de ficción King Kong, algo muchos criticaron como un mensaje racista.

Al igual que las ocasiones pasadas ya mencionadas, Marbelle publicó un póster de lar fórmula presidencial de izquierda y escribió: “El ‘cacas’ y ‘Kink Kong’”, respectivamente.

Ante esto, en un debate de candidatos vicepresidenciales, Márquez le envió un mensaje a la cantante y afirmó que: “El racismo no solo hiere, sino también mata. El racismo no solo nos daña a nosotros, sino daña a quien lo expresa porque no se permite construir desde el amor y la diferencia. A Marbelle, le mando un abrazo ancestral para que se sane y construyamos desde la diferencia”.

