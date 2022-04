Proponen que una tribuna del estadio Pascual Guerrero lleve el nombre de Freddy Rincón

Homenaje al exfutbolista Freddy Rincón en el estadio Pascual Guerrero. Foto: Colprensa-El País

El mundo futbolístico sigue recordando a Freddy Eusebio Rincón tras su inesperada partida el miércoles 13 de abril. Luego de diversos homenajes que le realizaron al ‘Coloso de Buenaventura’ en las diferentes canchas del país, incluyendo en el clásico América contra Deportivo Cali, donde Adrián Ramos y Teófilo Gutiérrez a manera de homenaje usaron los números en su espalada 14 y 19 en homenaje al eterno delantero.

Ahora se supo a través de un programa periodístico deportivo un nuevo reconocimiento que desean adelantarle al ‘Coloso de Buenaventura’. Se trata del programa emitido en la cadena radial de RCN titulado ‘En La Jugada’, donde el periodista Francisco Vélez dio a conocer una solicitud que le hizo al alcalde de la ‘sucursal del cielo’, Jorge Iván Ospina.

“Le he hecho una solicitud al alcalde de Cali Jorge Iván Ospina para que la tribuna oriental del estadio Pascual Guerrero se llame Freddy Rincón”, mencionó el periodista deportivo ‘Pacho’ Vélez.

Según indicó el comunicador, Ospina no tendría la potestad absoluta para realizar el cambio de nombre a la tribuna del Pascual, pero sí podría presentar la solicitud ante el Concejo de Cali y la institución propietaria del espacio deportivo, La Universidad del Valle, para que tome en cuenta renombrar una tribuna del estadio en honor al mítico jugador que le dio tantas alegrías a los caleños y colombianos con sus goles.

Así fueron las últimas horas de Freddy Rincón antes de su fatal accidente en Cali

Algunas horas antes de su fatal accidente en Cali (Valle del Cauca), aquella madrugada del lunes 11 de abril, Freddy Rincón estuvo compartiendo en la casa del cantante de salsa, Hárold Saa, junto con otras de sus amistades, como por ejemplo Édison Ruiz, exalcalde de Buenaventura.

Así lo confirmó hace un par de días Vladimir Mosquera, amigo del ‘Coloso de Buenaventura’, en diálogo con El País de Cali, y quien también estuvo en el domicilio del artista caleño el domingo 10 de abril. “Como siempre lo hacemos, hablamos de fútbol, vimos los partidos del torneo colombiano, y escuchamos después salsa, porque a Freddy le gustaba mucho esta clase de música”, manifestó.

Además, este se manifestó sobre dos puntos que generaron inquietud en las autoridades. El primero respecta a si el hermano mayor de Freddy, Tomás Alfonso, y dueño de la camioneta en la que ocurrió el accidente, estuvo presente en la reunión. Y el segundo, si la leyenda de la selección Colombia era o no quien iba manejando dicho vehículo.

Mosquera aseguró que no vio al mencionado familiar de Rincón y que no tiene certeza de la manera en la que el ‘Coloso’ salió del encuentro: “Cuando yo llegué a la reunión estaban varios carros, no sé en cuál de ellos llegó Freddy. Después, ya un poco tarde, me despedí de todos y no alcancé a ver si él después se fue y en qué carro lo hizo”.

Finalmente, el amigo de Freddy sostuvo que el exjugador no estuvo pasado de tragos durante el encuentro: “Hay muchas especulaciones sobre ese tema, se habla de más, pero a Freddy el que lo conozca se da cuenta que es una gran persona. Esa noche estaba bien, contento y muy sobrio”. Y agregó que en la noche anterior (sábado) también estuvieron compartiendo en un bar de Cali junto a Hámilton Ricard.

