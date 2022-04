Freddy Rincón: el día que Maradona quiso su camiseta tras la derrota 5 a 0 en Buenos Aires

Freddy Rincón y Diego Maradona. Fotos: Archivo / Colorsport (Shutterstock)

El deceso de Freddy Rincón ha llevado a que se sepa una serie de anécdotas alrededor suyo, uno de los jugadores más importantes de la selección Colombia a finales de los años 80 y los 90. Varios de sus excompañeros de equipo, técnicos y exfutbolistas dejado algunos mensajes sentidos lamentando la muerte del vallecaucano.

Leonel Álvarez, quien fuera su compañero en la selección Colombia, contó una anécdota de cuando Freddy, por su condición física, alzaba un brazo a un lado de su cuerpo para que Leonel hiciera ejercicio trepado a su extremidad.

También se conoció otra anécdota del utilero de la selección Colombia Jhon Jairo Restrepo, quien en Win Sports contó que el día del histórico 5-0, en el que además Freddy Rincón anotó 2 goles, Diego Maradona le pidió al utilero de ese entonces una camiseta del seleccionado nacional, pero en especial la del vallecaucano:

“Diego estaba en la tribuna. Yo era el kinesiólogo y en cada gol que hacían, yo salía a hidratarlos. Afortunadamente Freddy Rincón hizo dos, cada gol que hacía yo salía a celebrarlo con él. En eso, yo de vuelta, Maradona estaba en la baranda, porque daba salida a la cancha, me llamó y me dijo que por qué no le regalaba una camiseta y ojalá fuera la de Freddy Rincón, la 19 que él usaba”.

Yo le dije: “‘Le voy a transmitir este mensaje a él, vamos a ver qué dice’. Cuando terminó el partido yo le dije a Freddy y le hice señas a Diego de “enseguida”, fui al camerino y ya con esa algarabía del 5-0 eso se embolató. Yo le decía a Freddy y me decía “no, no, no, ahora” y afortunadamente no me la dio”.

➕"Maradona quería la camiseta de Freddy en el 5-0" Jhon Jairo Restrepo, ex-utilero de la Selección Colombia.#PorSiempreFreddy pic.twitter.com/0OwPJSqdMR — Win Sports TV (@WinSportsTV) April 15, 2022

Según se dio a conocer, la camiseta con el número 19 de Rincón de aquel entonces, no fue obsequiada a Maradona, aunque sí le hicieron llegar otra casaca.

Este y otros grandes momentos se seguirán conociendo sobre la vida del futbolista, ídolo a medida que pasa el tiempo por parte de los quienes fueron sus más cercanos amigos y familiares.

Freddy Rincón deja un gran legado para el deporte colombiano, incluso con sus análisis como comentarista de fútbol, profesión a la que se dedicaba en los últimos años de su vida.

Valga recordar que Rincón sufrió un accidente el pasado 11 de abril en inmediaciones del Estadio Pascual Guerrero en Cali. Al parecer se trató de una imprudencia que se habría cometido desde la camioneta en la que viajaba Freddy al pasarse un semáforo en rojo, lo cual causó un choque con un bus del servicio Mío para dejar en un complejo estado de salud al exdeportista.

