Video del golazo de Johan Mojica en el partido entre el Elche y el Mallorca en el fútbol español

El colombiano Johan Mojica vive un gran momento con su equipo, el Elche, anotó uno de los tres tantos con los que vencieron al Mallorca en la jornada 32 de La Liga. El caleño pateó con la zurda desde el costado izquierdo de la cancha para marcar a ras de piso y vencer al portero ergio Rico.

Mojica anotó el primer gol del año con el equipo ibérico, mientras que en la temporada completa dos anotaciones. Además, a modo de celebración y hizo una particular dedicatoria, al parecer a su esposa con la que estaría esperando un hijo.

El cafetero abrió el marcador a los 41 minutos del primer tiempo, mientras que en el segundo tiempo su equipo tuvo un momento de lucidez para luego ir por dos goles más para quedar 3 a 0. El segundo tanto lo marcó Pedro Bigas, a los 58 minutos ,y el tercero lo metió Lee Kang-in, a los 81′.

Johan no anotaba desde septiembre de 2021, cuando jugó contra el Valencia. Ahora, tras la victroria de este sábado, el Elche de Mojica se ubicó en la casilla 13 con diferencia de gol de -9.

El equipo de Rodríguez Vílchez logra una importante victoria para su equipo, pues le permitió alejarse de los puestos de descenso y, además, distanciarse de otros equipos como el Cádiz, el Granada, el Getafe y, por supuesto, el Mallorca.

El Elche ha tenido dos victorias y tres derrotas en los últimos 5 partidos por La Liga. Mojica no anotaba desde el pasado partido contra el Villareal, siendo esta una de las temporadas más goleadoras del colombiano que desde la temporada 2015-2016 no marcaba dos goles mientras estuvo en el Real Valladolid, mientras que en su paso por el Rayo Vallecano, el Girona y el Atalanta no había conseguido anotar.

Este sábado, el también defensor de la selección Colombia completó el 29 partidos como titular de los 30 que ha jugado con el Elche, siendo uno de los jugadores claves en la estrategia del equipo de Vílchez y de los futbolistas con más minutos sobre la cancha en la escuadra.

Johan viene de afrontar los dos últimos partidos de la selección Colombia durante las Eliminatorias a Catar 2022, donde no irá al no poder clasificar a pesar de haber ganado en las dos jornadas de cierre de las eliminatorias.

Ahora, concentrado en los objetivos de su equipo en España, el defensor valluno espera poder tener grandes presentaciones en La Liga, liderada por el Real Madrid con 72 puntos, seguido del Barcelona, con 60 puntos, que iguala con el Sevilla, mientras que el Atlético de Madrid suma 57, los mismos que el Betis.

