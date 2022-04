Contralor de Santander denunció que atentaron contra su vida en Floridablanca

Fredy Anaya denunció que una camioneta intentó atropellarlo. Foto: Colprensa / Vanguardia Liberal

Este viernes 15 de abril el contralor de Santander, Fredy Anaya Martínez, denunció a través de sus redes sociales que una camioneta estuvo a punto de atropellarlo.

De acuerdo con la publicación del funcionario, hacia las seis de la mañana una camioneta gris, de placas ELU 856 de Bucaramanga, atentó contra su vida cuando él se movilizaba en bicicleta por Floridablanca. Según denunció Anaya, en varias ocasiones ha requerido un esquema de seguridad en su calidad de funcionario público, pero no se le ha asignado.

Así mismo, informó que una vez ocurrió el presunto atentado contra su vida se comunicó con la Policía Metropolitana de Bucaramanga para que se adelanten las investigaciones respectivas y se analicen los videos de las cámaras de seguridad ubicadas en ese sector.

“Hace 15 minutos la camioneta de placas ELU 856 de Bucaramanga atento contra mi vida en el cruce hacia Floridablanca @PoliciaBmanga He requerido seguridad y no se me ha brindado. Espero haya cámaras de seguridad”, escribió el contralor de Santander en su cuenta de Twitter.

Hasta el momento se desconoce si efectivamente se trató de un atentado contra su vida o fue un incidente como los que ha ocurrido en varias ocasiones en las vías del país, en los que resultan involucrados los ciclistas que salen a practicar el deporte en las carreteras.

Serán las autoridades las encargadas de investigar y establecer si este caso es un atentado contra el funcionario público o no.

Investigación por la elección del contralor de Santander

Es de recordar que a finales del año pasado la Procuraduría General de la Nación informó que abrió una indagación preliminar por la elección del contralor en Santander, Fredy Anaya.

El Ministerio Público aseguró que se inició la indagación preliminar debido a las presuntas irregularidades que se registraron en la elección del contralor departamental de Santander.

La noticia la dio a conocer el representante a la Cámara Fabián Díaz, quien además aseguró que desde que inició el proceso de selección para ese cargo se hizo un trabajo juicioso para denunciar las irregularidades que se registraron.

“No vamos a permitir que Fredy Anaya o más conocido como ‘Fredy Canalla’ se quede con la Contraloría de Santander. Es por esto que hemos venido desarrollando diferentes acciones desde que se inició la etapa para la elección del contralor departamental de Santander porque ya sabíamos por dónde venía la cosa”, dijo el congresista en un video que compartió a través de sus redes sociales.

Cabe destacar que una de las presuntas irregularidades en el proceso de elección de Anaya, según varios congresistas, es que “se hizo a dedo”. En su momento, el diario El Espectador informó que Giovanni Leal, vicepresidente de la Mesa Directiva de la Asamblea, aseguró que Noe Alexander Medina, presidente de la mesa, no tuvo en cuenta al resto de los miembros para elegir a la institución que realizaría la evaluación, que finalmente estuvo a cargo de la Universidad Distrital de Bogotá.

Así mismo, se denunció que los profesionales que evaluaron las pruebas de conocimientos, eran especialistas de área que no tienen nada que ver con el control fiscal.

Hasta este momento la Procuraduría no se ha vuelto a pronunciar sobre este tema por lo que se presume la indagación aún está en desarrollo.

