Este fue el sentido mensaje de aliento del Napoli a Freddy Rincón

Freddy Eusebio Rincón sufrió un accidente de tránsito en la madrugada del pasado lunes 11 de abril en la capital del Valle del Cauca, posteriormente fue trasladado a la Clínica Imbanaco, donde se confirmó que sufrió un trauma craneoencefálico severo, razón por la cual fue intervenido quirúrgicamente. El país ha hecho seguimiento a la evolución de ‘El Coloso’, quien es uno de los jugadores más recordados de aquella era dorada de la Selección Colombia en los 90′s.

Laureano Quintero, directo médico de la clínica, en el más reciente reporte, entregado el pasado martes 13 de abril, confirmó que, “Freddy Eusebio Rincón Valencia continúa en nuestra Unidad de Cuidados Intensivos donde está recibiendo atención por parte de un grupo interdisciplinario de profesionales, tras una cirugía por trauma craneoencefálico severo”.

Y señaló que, “después de este tipo de procedimiento es prudente hacer seguimiento a la evolución del paciente por lo que el cuerpo médico ha decidido realizar algunos estudios adicionales en su cerebro para determinar los pasos a seguir. De momento el paciente continúa con medidas de soporte avanzado y su pronóstico no ha tenido variaciones”.

Debido a esta situación, muchos allegados al exjugador, así como figuras públicas, futbolistas, exjugadores, entrenadores y hasta clubes han enviado un mensaje de aliento para el colombiano. Uno de los clubes que se manifestó en las redes sociales fue Napoli, equipo que catapultó a Rincón en Europa y le permitió llamar la atención del Real Madrid.

Tras destacar en Palmeiras, equipo con el que anotó 12 goles en 28 partidos, Rincón dio el salto a Europa, en donde firmó con Napoli para la temporada de 1994 y 1995. En el club italiano tuvo un proceso de adaptación rápido, por lo que alcanzó a disputar 28 partidos y anotó siete goles. Su enormes capacidades físicas, su potencia y fuerza, lo hicieron destacar en el campo de juego.

Tras una gran temporada, decidió finalmente dejar al Napoli para firmar por otro grande del viejo continente, el Real Madrid. Pese a que no fue más de una temporada en donde disputó la Calcio, dejó una huella en el equipo italiano, quien a través de su cuenta oficial en español, envió un mensaje de aliento para ‘El Coloso’.

“Nuestros pensamientos están con Freddy Rincón tras su accidente de ayer. Enviamos mucha fuerza y nuestro deseo de que supere pronto este difícil momento”, escribió el club en sus redes sociales y su publicación ya cuenta con casi 3.000 ‘likes’ y más de 200 ‘retweets’.

Este fue el mensaje de aliento del Napoli al exjugador colombiano.

Otro de los clubes que se manifestó con un mensaje de solidaridad para Freddy Rincón fue el Real Madrid, club en el que no logró encontrar destacar, jugó 21 partidos pero no marcó ni un solo gol. El club español publicó en sus redes sociales: “Desde el Real Madrid C. F., toda nuestra fuerza y nuestro cariño para Freddy Rincón tras el accidente sufrido hoy. Mucho ánimo y nuestro deseo de que supere pronto este difícil momento”.

Freddy Rincón regresó de Europa para jugar de nuevo en el Brasileirao y en Corinthians se convirtió en uno de los líderes del equipo que llegó a ganar la primera Copa Mundial de Clubes. Casualmente en este certamen se volvió a encontrar con el Real Madrid; el colombiano fue titular, capitán y logró firmar un empate 2-2.

