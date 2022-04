Hermano de Freddy Rincón habló sobre la situación del ‘Coloso’: “Hay que seguir luchando”

Manuel Rincón, hermano de Freddy Rincón, habló sobre el accidente de su hermano. Foto: Colprensa - Diego Pineda

Freddy Eusebio Rincón es uno de los jugadores más recordados de la era dorada de la Selección Colombia, su mítico gol al minuto 90 ante Alemania es recordado y ha trascendido a lo largo del tiempo. ‘El Coloso’, quien sufrió un accidente de tránsito en la madrugada del lunes 11 de abril, se encuentra en la Unidad de Cuidados Intensivos y su pronóstico “no ha tenido variaciones”.

“Freddy Eusebio Rincón Valencia continúa en nuestra Unidad de Cuidados Intensivos donde está recibiendo atención por parte de un grupo interdisciplinario de profesionales, tras una cirugía por trauma craneoencefálico severo”, afirmó Laureano Quintero, directo médico de la Clínica Imbanaco.

Y agregó, “después de este tipo de procedimiento es prudente hacer seguimiento a la evolución del paciente por lo que el cuerpo médico ha decidido realizar algunos estudios adicionales en su cerebro para determinar los pasos a seguir. De momento el paciente continúa con medidas de soporte avanzado y su pronóstico no ha tenido variaciones”.

Luego de conocerse esta delicada situación, muchos se han manifestado para enviarle mensajes de apoyo al exjugador de Independiente Santa Fe y América de Cali. Jugadores, exfutbolistas, entrenadores y hasta clubes se han solidarizado con la situación de Rincón. Su hermano, Manuel Rincón, habló con el ‘Vbar’ de Caracol Radio y dio algunos detalles de lo sucedido con ‘El Coloso’.

“Hablé con el hijo, me dijo que está estable. Pero esperando a que vaya reaccionando poco a poco. Hay que esperar las 72 horas para ver la reacción que tiene. La gente está un poquito más tranquila. Esperando y pidiéndole al de arriba que nos ayude a ganar este partido. Por lo que se va viendo hay un poquito de ilusión. Pero eso no quiere decir que ya salimos de esto y ganamos el partido. Hay que seguir luchando”, afirmó Manuel Rincón.

Además señaló que, “el hijo me dice ‘tío, mi papá está peleando y luchando, él se está jugando el mejor partido de su vida’, Nosotros estamos ayudándolo, con nuestras oraciones y entregándolo al señor, a que se juegue el partido y lo gane”.

Manuel Rincón también habló con El País sobre lo que ha sucedido con su hermano y los detalles que le ha entregado su sobrino con respecto a la evolución de Freddy. “lo primero que me dijo fue que no le parara bolas a lo que dijera la gente por fuera de la clínica, que creyera lo que me informaba mi familia que es la que está al lado de Freddy en la clínica. Me dice que su papá está dando la pelea, está ‘guerreando’ y luchando con esto, y nosotros le estamos ayudando con las oraciones. Freddy está grave, pero está luchando y dando la pelea por su vida. Ojalá el glorioso padre lo saque de esta situación”.

Por último, Manuel dio a conocer cuándo fue la última vez que habló con su hermano y de qué fue lo que hablaron, aseguró que, “hace como 20 días lo llamé para hablar de un tema que estaban tocando sobre las eliminatorias en el programa donde él participa; le di mi concepto, pero de resto no volvimos a hablar porque mantenemos ocupados él metido en sus cosas entre Cali y Bogotá y yo acá en Manizales con mis escuelas de formación”.

