Leonel Álvarez se quebró al hablar del estado de salud de Freddy Rincón: “Estoy llorando por dentro”

Leonel Álvarez no pudo contener las lágrimas al hablar sobre Freddy Rincón. Fotos: captura de pantalla / Instagram @freddyrinconoficial

Leonel Álvarez fue otro integrante de la histórica camada de la selección Colombia que clasificó a tres mundiales consecutivos (1990-1998). El exfutbolista antioqueño jugó 101 partidos con la camiseta ‘Tricolor’, posicionándose como el quinto jugador que más compromisos disputó en el combinado ‘Cafetero’.

En su etapa en el seleccionado colombiano, Leonel forjó una amistad muy cercana con Freddy Rincón, quien está internado en una Unidad de Cuidado Intensivo (UCI) en la clinica Imbanaco, en Cali, luego de su grave accidente de tránsito en la madrugada del lunes. Y, en medio de la incertidumbe, Álvarez se pronunció este martes ante los medios de comunicación y expresó el dolor que siente por el momento que atraviesa el ‘Coloso de Buenaventura’.

“Es un dolor muy grande, porque en un tiempo atrás vivimos la partida de Andrés (Escobar) y ahora con este momento delicado de Freddy (Rincón). Entonces es duro porque lo tuve por muchos años como compañero de habitación, son muchas anécdotas, es un dolor inmenso y no acepto lo que le pasó. Me pasaron por WhatsApp imágenes y no las quise ver”, manifestó en primer lugar.

Además, relató que, cuando Rincón debutó en Independiente Santa Fe, este ya tenía un cupo en la selección Colombia. No obstante, “yo presentía que me iba a quitar le puesto y busqué cambiar de posición”, agregó Álvarez, resaltando que el portento físico del ‘Coloso’ le permitió convertirse en un jugador muy completo.

“Llegar al Real Madrid no es fácil, hizo una gran carrera, fue un líder dentro y fuera de la cancha, un compañero solidario y demostró mucha calidad. Hace mucho no nos veíamos, pero hablábamos seguido por teléfono, estaba contento de verme de nuevo dirigiendo”, expresó el exfutbolista de equipos como Atlético Nacional, Real Valladolid y América de Cali.

Estamos muy tristes, en el corazón de nosotros hay mucha tristeza, y estoy llorando por dentro. Esto no es fácil, pero pedimos muchas oraciones por él. (...) Desde la distancia, estamos con su familia, hay que ser muy fuertes, siempre hay una luz y desde que haya esperanza, estaremos orando y enviándole mucha energía positiva, todo Colombia está unido y esperamos una buena noticia. Tenemos la fe!”. agregó ante los medios.

Por último, Leonel se manifestó sobre el tan recordado gol de Rincón contra la selección de Alemania en el Mundial de 1990: “Esa jugada de Italia 90 la gestamos desde la habitación, hablamos mucho y recuerdo que fue muy parecida a la que hicimos contra Argentina en el 5-0. Son muchos los recuerdos, cuando iba a Cali, compartimos mucho”.

El exfutbolista, Leonel Álvarez, habló sobre su relación con Freddy Rincón en la selección Colombia. Video: Águilas Doradas

‘Tino’ Asprilla y su emotivo mensaje para Freddy Rincón:

Otro de los referentes históricos de la selección Colombia que habló tras el accidente del ‘Coloso’ fue Faustino Asprilla. En medio del programa ‘Equipo F’ de ESPN Colombia, donde trabaja como panelista, el ‘Tino’ confesó que Rincón es como un hermano para él y recordó fechas importantes en las que compartieron:

“Muy triste, muy confundido porque Freddy siempre pasaba conmigo mucho tiempo, sobre todo en las navidades y en los cumpleaños. Nunca me fallaba”, expresó el exdelantero ‘Cafetero’.

Ya con voz entrecortada recordó el accidente que sufrió Rincón en Buga, Valle del Cauca, que lo puso en una situación similar, pero de la que logró salir adelante. Además, invitó a rezar por la salud de su compañero y a tener fe de que todo saldrá de la mejor manera:

“Yo tengo videos de Freddy el 24 de diciembre o el 31 en mi casa. Muchas veces lo invitaba yo, otras veces él se me aparecía. Es muy duro porque Freddy para mí es un hermano, es un amigo incondicional. A mí me tocó vivir el accidente que él tuvo antes en Buga. Fui, lo visité y salió ileso de eso. Esperando y rezando para que también salga de esta, va a ser muy difícil, pero hay que ponerle fe”, concluyó.

