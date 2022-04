Yina Calderón, insoportable: vecinos la citaron a reunión por ‘mal comportamiento’ dentro de su vivienda

Foto: Instagram @FajasYinaCalderonOficial

En la telenovela colombiana ‘Vecinos’, Oscar Leal, un taxista que reside en un barrio popular, (interpretado por Robinson Díaz) se gana la lotería y decide comprar un apartamento nuevo en un exclusivo sector, y allí las fiestas se vuelven constantes a tal punto que los otros residentes no se aguantan su comportamiento y acuden a medidas curiosas para echarlo del edificio, pues el jolgorio era inaguantable para muchos.

Pues bien, algo similar ocurre con Yina Calderón, cuya conducta en su nuevo apartamento ubicado en Medellín es similar a la de Oscar Leal. Meses atrás la influenciadora había presumido en sus redes sociales la nueva propiedad, indicando que en su balcón instalaría un set de DJ para practicar y seguir avanzando en su faceta como embajadora de la guaracha.

Aquellas ‘prácticas’ han pasado a ser fiestas que ya se han tornado molestas para sus vecinos, a tal punto de aplicar medidas para que el comportamiento de ella mejore. Por ello, la misma empresaria dio a conocer en su perfil de Instagram que parte de la comunidad de la unidad residencial donde vive ya está cansada de sus farras, y por eso la citaron a una reunión extraordinaria de copropietarios.

A través de un video, Calderón leyó una carta hecha por sus vecinos y que le fue entregada recientemente. La misiva señala que el comité de convivencia del conjunto donde reside emprendió acciones contra ella.

“De acuerdo a varias quejas que hemos recibido, el comité de convivencia del conjunto, en cumplimiento de las funciones asignadas en el reglamento del conjunto, la convocan a una reunión para el día martes 19 -de abril- a las 12 del mediodía con el propósito de dar a conocer las quejas presentadas por las múltiples rumbas”, señala el comunicado de la unidad. Mientras leía la fecha en que fue citada, Yina señaló que no podía asistir, pues estará de viaje por Cuba.

Asimismo, reprochó el llamado de la comunidad, argumentando que ella lleva muy poco tiempo viviendo allí y que la cantidad de rumbas realizadas no es proporcional al llamado de atención realizado.

“O sea, yo llevo en este conjunto cuatro meses, he hecho dos fiestas, una en la noche (...) ¿Qué tal me hubieran conocido -sus vecinos- anteriormente?”, expresó la influenciadora que hace pocos días bromeó junto con su hermana sobre la boda de Andrea Valdiri y Felipe Saruma.

Posteriormente, le preguntó a sus seguidores en Instagram qué opinaban al respecto, reiterando que solamente ha hecho dos fiestas en el tiempo que lleva viviendo en aquel apartamento. De paso, anunció que ella también tomará medidas relacionadas con su estadía en el edificio.

″Yo entiendo que en los edificios, obviamente, se tiene que vivir en convivencia y que los vecinos se pueden quejar, pero se los juro que he hecho dos fiestas (...) No, me voy pa’ una casa, esto aquí no fue”, exclamó Yina.

Aquellas historias fueron replicadas por varias cuentas de entretenimiento como ‘Info farándula Colombia’, y allí cientos de usuarios no tardaron en responder, cuestionando el actuar de la creadora de contenido.

Reacciones como “¡Qué bendición que se vaya!”; “Mejor compre una casa si no sabe respetar”; “Se la pasa haciendo fiestas y asados y según ella solo han sido dos. Sí, cómo no”; “Que la saquen de ahí para que no sea bochinchera y no se crea la última coca cola” y “Que haga como la Valdiri que construyó -una casa- fuera de la ciudad” destacaron en el post.

Finalmente, Yina Calderón no ha vuelto a pronunciarse sobre el tema y se espera que dé a conocer irá o no a la reunión convocada.

