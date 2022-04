Juliana y Yina Calderón y su broma sobre la invitación al matrimonio de Andrea Valdiri y Felipe Saruma

Yina Calderón y Juliana Calderón, hermanas e influencers colombianas. Foto: Instagram @julianacalderon12

Durante estos primeros días de abril Andrea Valdiri y Felipe Saruma han sonado con mayor ahínco entre las redes sociales y los medios de comunicación por su matrimonio. De hecho, la repartición de invitaciones a la boda – de la que todavía no se ha ampliado la fecha elegida para su realización – ya comenzó y, figuras de las redes sociales como Shujam Valdiri, hermana de la influenciadora barranquillera, dieron cuenta de cómo fue la invitación.

Entonces, todo consta de una caja café que tiene en la portada dos letras ‘A’, inicial de los nombres de Andrea Valdiri y Andrés Felipe Camargo González (nombre de pila de Felipe Saruma); dentro hay una especie de tarjeta aparentemente en vidrio que dice “Andrea y Andrés… Con la bendición de Dios tenemos el gesto de invitarles a nuestro matrimonio”. A su vez, también hay un sobre con el que se comunica que la boda será una lluvia de sobres.

Además de lo anterior, la invitación también incluyó una botella de Whisky, más específicamente de Blue Label.

Juliana y Yina Calderón bromean con invitación de Andrea Valdiri a su boda:

En vista de que Andrea Valdiri y Felipe Saruma iniciaron la repartición de invitaciones a su matrimonio, por estos días Juliana Calderón – hermana de Yina – compartió unas Historias de Instagram a modo broma sobre el tema. Entonces, en lo corrido de las imágenes se le escucha decir: “No me lo van a creer, pero ya me llegó la invitación de la señorita Andrea Valdiri y Felipe Saruma al matrimonio... dicen que no nos mandaron trago porque nosotros tomamos mucho, entonces agüita”.

Fue así como Juliana mostró, desde el humor, una botella de agua con una tarjeta que encierra el siguiente mensaje escrito con marcador negro y rojo: “Juliana y Yina te invitamos a nuestro matrimonio, Andrea Valdiri”.

Juliana y Yina Calderón bromean con su supuesta invitación al matrimonio de Andrea Valdiri y Felipe Saruma

Por su parte, Yina Calderón compartió un fragmento del chat que sostuvo con su hermana en el que se preguntaban por cómo podrían vestirse para el evento. Por ahora, no se ha sabido que Andrea Valdiri haya dicho palabra alguna sobre estas publicaciones realizadas por las hermanas Calderón.

Los roces entre Yina Calderón y Andrea Valdiri:

En el mundo de los influenciadores no han faltado los roces y rifirrafes, por ejemplo, Yina Calderón y Andrea Valdiri han tenido algunos desencuentros públicos. Para poner en contexto, en enero pasado la exprotagonista de nuestra tele dio cuenta de su opinión crítica respecto de las últimas cirugías plásticas que se había realizado la bailarina barranquillera:

“... Yo admiro a Andrea, es una mujer emprendedora, echada pa’ adelante, sencilla, tengo mucho que aprenderle, pero que quedó gorda, quedó gorda, ese cirujano no es, con el respeto del cirujano... pero la dejó gorda... la cirugía y la platica se perdieron, es la verdad”, fueron las palabras de Calderón en su momento, expresadas desde sus redes sociales.

Ante este panorama, Andrea Valdiri publicó su respectiva respuesta sobre sobre las críticas de Yina Calderón hacia ella y su cirujano plástico, entre lo que dijo, destacó: “… Tú siempre me has dicho que me has admirado y miles de cosas, pero no seas hipócrita porque no conectas la lengua con el cerebro, dices una cosa, pero piensas otra. Calificas el trabajo de un cirujano cuando solo has visto un solo proceso… Cuando tengas las redes sociales utilízalas para bien, no para destruir...”.

SEGUIR LEYENDO: