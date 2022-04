Los memes tras el triunfo del Deportivo Cali frente a Boca Juniors: “Te bailó sabroso”

Los mejores memes tras la victoria del Cali contra Boca Juniors. Fotos: ‘Fútbol sin límite’ (Twitter @futbolsinlimi)

Pese al flojo momento que está viviendo en la Liga BetPlay, Deportivo Cali sorprendió a Boca Juniors en la primera fecha del grupo E de la Copa Libertadores. El conjunto ‘Azucarero’ hizo respetar su condición de local y se impuso 2-0 a los ‘Xeneizes’ gracias a las anotaciones de Guillermo Burdisso (70′) y Jhon Vásquez (80′).

El encuentro no tuvo demasiadas opciones claras de gol, y las intenciones ofensivas estuvieron repartidas entre ambos equipos. Boca comenzó presionando al cuadro ‘Verdiblanco’ con algunas aproximaciones; sin embargo, los ‘Verdiblancos’ reaccionaron y también se acercaron al arco custodiado por Agustín Rossi, especialmente en el segundo tiempo.

Una de las figuras del compromiso fue Teófilo Gutiérrez, pues, además participar activamente en las acciones colectivas del Cali, dejó ver otras jugadas de fantasía. Una de ellas fue el caño que le hizo al paraguayo Óscar Romero. Recordemos que en Boca fueron titulares los colombianos Frank Fabra y Jorman Campuzano. No obstante, Sebastián Villa estuvo ausente, ya que debe cumplir una sanción de seis fechas que arrastra desde la edición pasada.

El resultado final provocó toda clase de reacciones a través de las redes sociales. Muchos de los memes estuvieron enfocados hacia ‘Teo’, producto de su destacada actuación, así como de burlas contra el cuadro ‘Xeneize’, recurriendo a ‘Los Simpsons’.

Los mejores memes tras la victoria del Cali contra Boca Juniors:

Captura de pantalla

Captura de pantalla

Captura de pantalla

Captura de pantalla

Captura de pantalla

Captura de pantalla

Captura de pantalla

Captura de pantalla

Captura de pantalla

Luego del compromiso, el técnico del Deportivo Cali, Rafael Dudamel, destacó varias virtudes, desde la actitud y la personalidad, hasta “la grandeza con la que ha jugado el equipo”. De igual modo, resaltó la importancia de que sus dirigidos fueran aplicados tácticamente.

“Fue un partido con mucha intensidad y mantenerla a ese ritmo durante el partido no fue sencillo, pero el buen trabajo del 11 inicial y las sustituciones, hicieron que el equipo trabajara muy bien durante todo el encuentro, para algo servía jugar con cinco en el fondo como contra La Equidad el viernes pasado”, manifestó.

Por otro lado, aseveró que los malos momentos en el torneo local le han servido al cuadro ‘Verdiblanco’ para mejorar en muchos aspectos: “Con todo lo que hemos vivido a lo largo de este campeonato, hemos madurado y aprendido muchísimo, porque han sido muchas las adversidades, los golpes recibidos y de esa experiencia hemos aprendido lo suficiente para hoy plantarnos ante un gran equipo y jugamos con mucha personalidad”.

Por otro lado, Sebastián Battaglia, entrenador de Boca Juniors, afirmó que su plantel llevaba a cabo un buen rendimiento hasta que se produjo la primera anotación: “Estábamos haciendo un partido correcto, era bastante parejo, y una pelota parada termina abriéndolo. En el primer tiempo tuvimos dos o tres situaciones, las mismas que ellos, pero las nuestras fueron las más claras. En el segundo tiempo era un partido que no pasaba nada y por una pelota parada se termina abriendo”,

“Siempre hay cosas por mejorar. Si hubiesemos anotado primero el partido era otro y cambia. Las situaciones que tuvimos no las pudimos concretar. Hay que mejorar en eso, en el juego y mantener la intensidad que pretendemos durante el mayor tiempo del partido”, concluyó.

No obstante, sus declaraciones no cayeron bien entre un sector de la hinchada, que lo criticó mediante las redes sociales. “¿Cuál es el partido correcto que vio Battaglia? No se puede creer el cinismo, “si para Battaglia este fue un partido correcto de Boca, no me quiero imaginar cuando sea malo”, sostuvieron algunos hinchas ‘Xeneizes’.

El próximo encuentro del Deportivo Cali (sábado 9 de abril) será recibiendo al Junior de Barranquilla en el estadio de Palmaseca por la fecha 15 de la Liga BetPlay.

SEGUIR LEYENDO: