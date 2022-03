Continúa el escándalo por urbanización en San Andrés del esposo de la vicepresidenta: gobernación ordenó la restitución de la playa

En la imagen, la vicepresidenta de Colombia, Marta Lucía Ramírez (d), y su esposo Álvaro Rincón Muñoz (i). EFE/Mauricio Dueñas Castañeda/Archivo





Hace unos días se conoció que la Fiscalía General citó a una declaración jurada a Álvaro Rincón Muñoz, esposo de la vicepresidenta, Marta Lucía Ramírez, para que entregue información sobre su relación con Guillermo León Acevedo, conocido como ‘Memo Fantasma’.

Además, se halló que Hitos Urbanos, la empresa de la que es socio Álvaro Rincón, está construyendo el Grand Sirenis, el complejo hotelero más ambicioso de San Andrés. En este participan Rincón, la Alianza Fiduciaria y el ‘clan Gallardo’, la familia más poderosa de San Andrés y miembro del Partido Liberal.

Al parecer, según Caracol Radio, uno de los primeros cuestionamientos es que los edificios tendrían once pisos; cinco por encima de la norma del POT que rige esa parte de la isla, a lo que se suma que el exsecretario de Planeación, Roberto Bush, expidió la licencia apelando al principio de neutralidad.

Adicionalmente, se asegura que la licencia se concedió sin los pagos acordados al departamento y, pretende reclamar como playa privada un lugar que es espacio público.

Es de destacar que el proyecto Grand Sirenis San Andrés, también ofrece una playa privada en su publicidad, cuando no existe una concesión que les permita hacer eso. En ese momento el veedor Alvaro Archbold, le señaló a Caracol Radio que pasando la calle, donde se construye el proyecto, hay una propiedad que es del departamento, pero, el clan Gallardo se lo apropió y la Dirección Marítima Colombiana “DIMAR”, no ha hecho el respectivo desalojo. En este espacio es donde anuncian que iría la playa privada de la obra.

Adicionalmente, se debe tener en cuenta que hace más de cuatro años la Gobernación de San Andrés ordenó la restitución de Tonino’s Marina, en donde está la playa que el esposo de la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez y sus socios, dicen que es de su propiedad. Bajo la resolución 3384 el 19 de abril de 2018, que dice: “por medio de la cual se ordena la restitución de un bien de uso público”.

En esa, resaltan que la Dimar en 2014 aseguró que hay violación y ocupación ilegal de un bien de uso público, por lo que esa concesión no se puede renovar , pero Hitos Urbanos dice que tiene la propiedad de Tonino’s Marina.

“El terreno donde funciona Tonino´s Marina se encuentra en una zona de playa marítima bajo la jurisdicción de la Dimar”, señaló la Dirección General Marítima en 2014.

Por su parte, la resolución 3384 el 19 de abril de 2018 ordena “restituir el bien que ocupa con la construcción de un muelle y un sendero de acceso al muelle en cemento ocupando zona de playa y aguas marítimas bajo jurisdicción de la Dimar ubicada en el área de bien de uso público”.

Asimismo, anotó administrativamente responsables a los Gallardo por la ocupación de la tierra y la construcción no autorizada de los bienes de uso público de la Nación que se encuentran bajo la jurisdicción de la Dimar, por lo que fueron sancionados con 10 salarios mínimos.

No solo está la resolución en 2018, la Gobernación de San Andrés le ordenó a la familia Gallardo restituir en 30 días la playa que hoy en día Hitos Urbanos les vendió a los inversionistas del Grand Sirenis. Pese a la advertencia no pasó nada, debido a que no fue devuelta.

Todos estos hechos se unen a diversas intervenciones de la vicepresidenta y canciller, Marta Lucía Ramírez, donde ha expresado la necesidad que tiene la isla de San Andrés de desarrollar proyectos o modelos de producción más allá del turismo con el fin de asegurar su sostenibilidad, por ejemplo, la agricultura.

En el marco del plan de reconstrucción de Providencia en 100 días, tras la devastación dejada por el huracán Iota, Ramírez aseguró que para superar el rezago de la zona es necesario acabar con la corrupción, involucrar a la comunidad en la inversión de los recursos públicos, mejorar las condiciones de los pescadores, potencializar el turismo y desarrollar modelos de producción que fortalezcan la economía y, por ende, conllevan al desarrollo.

