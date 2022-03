Acusan a Paola Ochoa de racismo contra Francia Márquez

Paola Ochoa y sus propuestas del pasado que han levantado duras polémicas. Foto: Colprensa.

En la mañana de este 24 de marzo, una nueva controversia desató la periodista Paola Ochoa, luego de hacer un comentario racista contra Francia Márquez, quien es la fórmula vicepresidencial de Gustavo Petro por el Pacto Histórico.

Mientras se hablaba en Blu Radio sobre quién será la fórmula vicepresidencial de Federico Gutiérrez, Ochoa dijo que el exalcalde de Medellín escogerá un hombre, pues cualquier perfil femenino sería “muy estrato seis” si se lo compara con Francia Márquez, mujer afrodescendiente de extracción humilde.

“Le va a tocar nombrar a un hombre porque si llega a poner una mujer se va a ver muy mona, muy maja, muy estrato seis, comparada con Francia”, sentenció Ochoa de Manera condescendiente.

Entre las risas de Néstor Humberto Martínez y otros panelistas, Felipe Zuleta cuestionó la comparación de Ochoa.

No me parece buena la comparación de Paola Ochoa. ¿Eso qué quiere decir? ¿Que doña Francia Márquez es estrato uno?”. A esto Ochoa respondió: “No. Pero claramente no es estrato seis”.

Cabe recordar que la periodista fue aproximada por la campaña de Rodolfo Hernández para que fuera su fórmula vicepresidencial, pero las polémicas en las que se encontró inmersa, y que se encuentran al final de esta nota, obligaron a que se retirara de la aspiración.

Paola Ochoa solo respondió retuiteando el trino y diciendo: “Igual yo no voy a votar por Petro, pero me encanta Francia Márquez”. Estas declaraciones no cayeron bien en redes sociales, pues cientos de comentarios en Twitter se viralizaron acusando a Paola Ochoa de racista:

Las otras controversias de Paola Ochoa

La periodista se ha hecho famosa por una serie de polémicas en radio y en sus columnas. Una de ellas fue cuando solicitó al Gobierno nacional que no diera prioridad en la vacunación a las personas de la tercera edad diciendo: “¿Tiene sentido administrar primero la vacuna entre quienes tienen mayores probabilidades de morir?”.

La también panelista de radio siguió cuestionando la priorización que se le ha dado a los adultos mayores diciendo que si no debería vacunarse primero a los jóvenes y adolescentes que “tienen toda una vida por delante” y afirmó que esta idea sale de una propuesta de The Boston Globe, uno de los diarios más importantes de Estados Unidos, que escribió un artículo llamado ‘Vacuna a los más jóvenes’ en el que expone los objetivos de esta iniciativa: maximizar la eficiencia de la vacuna y minimizar los contagios.

Según explicó Ochoa en su texto, la idea sería tener en primera fila a los ‘millennials’, nacidos entre 1980 y 1993, y a la generación Z, que van del 93 al 2000, “los dos grandes grupos de asintomáticos y los mayores responsables de la propagación del virus en todo el globo terráqueo”. Además, dijo que con estos se podrían implementar jornadas de vacunación en escuelas, universidades, claustros y campus, lo que simplificará y haría más barato el costo y los obstáculos en todo el país.

“Ello pondría punto final a las ‘covid-fiestas’ y rumbas clandestinas, mientras se le daría un nuevo aire a la industria nocturna —bares, discotecas, cines, teatros y restaurantes—”, y propone que estos espacios modifiquen sus rutinas para recibir a los jóvenes que ya tengan la vacuna, sin embargo, el Gobierno no ha hablado de ninguna posibilidad de discriminar por quien tiene o no la vacuna.

En junio de 2021, Ochoa aseguró que en algunas zonas se cree que dar leche materna por uno o dos años es de países subdesarrollados. En su intervención en la emisora, la periodista defendió la leche en tarro y aseguró que no hay una verdad única y que la ventaja de la leche materna es porque “es muy económica”.

Yo tengo cuatro hijos, tres nacieron acá y uno nació allá (Estados Unidos) y el que nació allá nos decía el pediatra que había que empezar a darle después de los tres meses leche en polvo, porque estas leches son súper enriquecidas tienen un montón de aminoácidos, minerales, vitaminas y eso lo que hace precisamente es que los niños puedan desarrollarse mucho más rápido en talla.

Pero una de las polémicas más grandes y de más repercusión ocurrió durante el paro nacional de 2021, cuando Ochoa el preguntó a uno de los líderes más importantes de Buenaventura, Leonard Rentería, si no creía que bloquear el puente por el que entra el 60 % de la mercancía era un daño irreparable para el país. Esta postura le ganó una airada respuesta del joven artista quien le dijo “«¿Irreparable para quién, periodista? (…) A ustedes lo único que les interesa, por lo que acabo de escuchar, es que la mercancía entre y salga. ¿Pero quién piensa en los negros y las negras, en los indígenas, en los mestizos que están acá, trabajando para que ustedes tengan todas las comodidades en sus hogares? ¿Quién piensa en eso? ¿Entonces nosotros tenemos que trabajar a costa de lo que sea?”.

