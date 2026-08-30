Ataque con drones explosivos contra estación de Policía en Ataco, Tolima, deja al menos dos uniformados heridos

El estallido ocurrió en la vía por donde se movilizaba un vehículo con un grupo del Escuadrón Móvil de Carabineros y Protección Ambiental, en un ataque que también alcanzó una instalación oficial en Ataco - crédito X

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La tarde del domingo 30 de agosto, el municipio de Ataco fue escenario de un atentado con drones cargados de explosivos que impactaron una estación de la Policía Nacional y un camión en el que se desplazaba un grupo del Escuadrón Móvil de Carabineros y Protección Ambiental.

Según información preliminar, al menos dos policías resultaron heridos tras la detonación de uno de los drones en la vía por donde transitaba el vehículo. De acuerdo con el reporte oficial, la ofensiva habría sido ejecutada por el frente Gerónimo Galeano de las disidencias de las Farc, bajo el mando de alias Iván Mordisco. La acción representa el séptimo ataque de este tipo en el mes en el sur del departamento, según la Gobernación del Tolima.

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La gobernadora Adriana Magali Matiz Vargas se pronunció de manera enfática en rechazo al atentado: “Lo de hoy en Ataco no es un hecho aislado. Es una línea de violencia que los grupos criminales vienen intentando imponer en el Tolima desde el primero de agosto”, escribió en su cuenta de X.

La gobernadora Adriana Magali Matiz afirmó que la violencia en Tolima responde a una línea de ataques contra la fuerza pública desde el primero de agosto - crédito @AdrianaMatizTol / X

La mandataria advirtió que durante las últimas semanas se han presentado múltiples ataques contra miembros de la fuerza pública en distintas zonas del departamento.

Reacción de las autoridades y medidas de emergencia

Tras conocerse el ataque, la Gobernación del Tolima anunció la coordinación de acciones operativas y de inteligencia junto con la fuerza pública para proteger a los uniformados y avanzar en la identificación y captura de los responsables. “No vamos a permitir que quienes utilizan el terror pretendan desafiar al Estado, intimidar a la población o alterar la tranquilidad de nuestros municipios”, afirmó Matiz.

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Por decisión del alcalde local, Héctor Fabio Muñoz, se decretó toque de queda nocturno en el municipio de Ataco desde la noche del domingo 30 de agosto hasta la mañana del miércoles 2 de septiembre. La medida busca restringir la circulación de personas y vehículos a partir de las 7:00 p. m. hasta las 5:00 a. m., además de prohibir la venta y el consumo de bebidas alcohólicas durante los mismos horarios.

El ataque con drones en Ataco dejó al menos dos policías heridos tras la detonación de uno de los explosivos en la vía - crédito Alcaldía Municipal de Ataco / Facebook

Según información confirmada por la administración municipal, la decisión responde a la necesidad de controlar la situación de orden público y facilitar las labores de las autoridades en la zona afectada.

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Una serie de atentados en la región

La reciente arremetida contra la fuerza pública en Ataco se suma a una serie de incidentes violentos en el sur del Tolima. El 1 de agosto, dos subintendentes de la Policía Nacional fueron asesinados en una emboscada con ráfagas de fusil en el corregimiento de Santiago Pérez, zona rural del municipio. Las víctimas, Yeiferson Meneses Aranda y Edinson Cuesta Pizarro, murieron tras el ataque perpetrado por grupos armados ilegales.

Durante agosto, las autoridades registraron al menos siete atentados similares, marcados por el uso de explosivos y tecnología de drones, una modalidad que preocupa a las autoridades por su capacidad de evasión y letalidad.

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La Alcaldía de Ataco decretó toque de queda nocturno y prohibió la venta y el consumo de alcohol para controlar el orden público tras el atentado - crédito Alcaldía Municipal de Ataco / Facebook

Las disidencias de las Farc, especialmente el Frente Gerónimo Galeano, son señaladas como responsables de la mayoría de estos hechos. Las autoridades trabajan en determinar si existe relación directa entre los distintos ataques recientes y si forman parte de una estrategia coordinada para desestabilizar la región.

Repercusiones y respuesta institucional

La Gobernación del Tolima reiteró el respaldo a los uniformados y llamó a la comunidad a colaborar con las investigaciones. “Ya estamos coordinando con la fuerza pública todas las acciones operativas y de inteligencia necesarias para responder a esta situación, proteger a nuestros uniformados y avanzar en la identificación y captura de los responsables”, reiteró la gobernadora Matiz.

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El municipio de Ataco permanece bajo vigilancia y control de las autoridades, que buscan garantizar la seguridad de la población y evitar nuevas acciones violentas. Mientras avanzan las investigaciones, se espera un pronunciamiento oficial sobre el estado de salud de los policías heridos y la magnitud de los daños causados por los explosivos.