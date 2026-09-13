Festival Cordillera 2026: Los artistas que no se puede perder el domingo 13 de septiembre

El segundo día del Festival Cordillera 2026 verá la presentación de referentes del pop latino, íconos del rock en español, del ska, y propuestas atrevidas en escena - crédito IDT

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Con Ricky Martin, Caifanes y Andrés Cepeda como las principales atracciones, la quinta edición del Festival Cordillera tendrá su cierre este domingo 13 de septiembre, en el Parque Simón Bolívar de Bogotá.

La grilla completa incluye una decena de propuestas que van desde el pop al heavy metal, pasando por el hip hop, fusiones, ska, cantautores y hasta heavy metal. A continuación, Infobae Colombia presenta una lista de diez artistas que no puede dejar pasar por alto en el cierre del evento.

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Árbol de Ojos abre la jornada en el escenario Cotopaxi

Árbol de Ojos abrirá la jornada del Festival Cordillera en el escenario Cotopaxi con su regreso a los escenarios y el estreno reciente de "Sencillo, para mentes complicadas" - crédito @arbol_de_ojos/Instagram

A las 2:30 p. m., la banda bogotana hace su retorno al panorama musical luego de varios años de silencio tocando canciones como No soy de confiar, Todo va a estar bien o Políglota, con las que se hicieron notar a nivel nacional gracias a un estilo guitarrero, enérgico y sin concesiones. Poco antes de su presencia en Cordillera estrenaron una nueva canción, Sencillo, para mentes complicadas.

Los Estrambóticos debutan en Colombia después de más de tres décadas

Los Estrambóticos, desde México, debutarán en Colombia en el Festival Cordillera con su primera presentación en el país después de más de tres décadas de carrera en el ska - crédito @losestramboticos/Instagram

A las 3:15 p. m., en el escenario Grupo Aval Aconcagua, la banda mexicana de ska se presentará por primera vez ante el público colombiano. Fundada a comienzos de los años 90 en Ciudad de México, son considerados junto a Maldita Vecindad y Los de Abajo como pilares del género en la región, siendo esta su primera visita al país.

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“Van a ver cómo se resumen 35 años, en 45 minutos (...) vamos con todo. Como si fuera la primera vez, porque lo es. Y es la primera de muchas veces, seguramente”, manifestó Adrián Vallarta en diálogo con Infobae Colombia.

Flor de Lava suma una propuesta colectiva en el escenario Cocuy

Flor de Lava, grupo que une a varias de las cantautoras más reconocidas de la escena independiente nacional, se presentará a las 3:15 p. m. en el escenario Cocuy con canciones de su álbum homónimo de 2025 y sencillos publicados este año - crédito @cordillerafestival/Instagram

También a las 3:15 p. m., el proyecto integrado por Brina Quoya, María McCausland, Paula van Hissenhoven, Pilar Cabrera y Sabi Satizábal se presentará en el escenario Cocuy.

La agrupación se define dentro de las búsquedas contemporáneas de la escena musical colombiana, aportando un punto de vista personal y despojado de la feminidad y el folclor. Además de presentar las canciones de su álbum homónimo publicado en 2025, se espera que incluyan algunos de los sencillos publicados a lo largo del presente año.

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Draco Rosa continúa la tarde en el escenario Cordillera

Draco Rosa actuará a las 4:00 p. m. en el escenario Cordillera con clásicos de 'Vagabundo' y de su más reciente placa 'Olas de luz' - crédito AFP

A las 4:00 p. m., el cantautor puertorriqueño —nacionalizado colombiano desde junio pasado— y reconocido como una de las figuras más influyentes del rock en español desde los años 90, llega al festival no solo con las clásicos que hicieron indispensables discos como Vagabundo, El Teatro del Absurdo o Vida, presentará su más reciente larga duración Olas de luz, donde exhibe una vez más su faceta más introspectiva y experimental.

Mägo de Oz trae su folk metal desde España

Mägo de Oz subirá a las 7:15 p. m. al escenario Grupo Aval Aconcagua con sus clásicas "Fiesta pagana" o "Molinos de viento", así como su más reciente placa 'Malicia: la noche de las brujas', aportando la cuota de heavy metal al evento - crédito @ayuntamiento_lucena/Instagram

A las 7:15 p. m., en el escenario Grupo Aval Aconcagua, una de las bandas más esperadas del cartel subirá a la tarima como una de las paradas de su gira La noche de las brujas, con la que vienen promocionando su más reciente larga duración, Malicia: la noche de las brujas, junto a una selección de los clásicos que los volvieron uno de los nobmres más duraderos de siempre en el heavy metal en castellano.

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Caifanes celebra casi cuatro décadas de trayectoria

Caifanes tocará a las 8:15 p. m. en el escenario Cordillera, como parte de su 'Gira de la Gratitud' - crédito cortesía Caifanes

A las 8:15 p. m., en el escenario Cordillera, la banda mexicana liderada por Saúl Hernández se presentará dentro de su Gira de la Gratitud, con la que celebra 40 años de carrera de cara a enero de 2027.

Además de los clásicos que los volvieron una banda puntera del rock en español como No dejes que, La celula que explota, Viento o Aquí no es así, se incluyen algunos temas de Jaguares (la banda post-Caifanes que creó Hernández a mediados de los 90) y dos versiones: una de Te lo pido por favor de Juan Gabriel, y la acostumbrada de La Negra Tomasa con la que cierran sus conciertos.

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Diamante Eléctrico presenta su repertorio reversionado

Diamante Eléctrico presentará su espectáculo 'Crudo y Cursi', que reinterpreta varios de sus éxitos en versiones más íntimas - crédito @diamanteelectrico/Instagram

A partir de las 9:15 p. m. en el escenario Cocuy, la agrupación bogotana presentará su espectáculo Crudo y Cursi, un proyecto que reinterpreta sus mayores éxitos —entre ellos Los chicos sí lloran, Qué bonito es lo bonito y Oro— en versiones más íntimas, grabadas originalmente en un concierto en el Teatro Colón de Bogotá.

Doctor Krápula estrena nueva música en el escenario Cotopaxi

Doctor Krápula llegará a las 10:30 p. m. al escenario Cotopaxi, adelantando el sonido de su próximo trabajo discográfico - crédito cortesía Doctor Krápula

A las 10:30 p. m., la banda bogotana subirá al escenario Cotopaxi para presentar Infinito Paralelo, su más reciente sencillo producido por Juan Pablo Vega, y adelanto de lo que será su próximo trabajo discográfico.

Según le adelantó el vocalista Mario Muñoz a Infobae Colombia, en Cordillera esperan presentar un ensamble que le devuelva la importancia a los vientos, mismos que caracterizaron el sonido de la banda en sus inicios.

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Ricky Martin cierra la programación principal del festival

Ricky Martin cerrará la programación principal del Festival Cordillera a las 10:30 p. m. en el escenario Cordillera con los clásicos que lo ubicaron en la cima del pop latino - crédito Yves Herman/REUTERS

También a las 10:30 p. m., el cantante puertorriqueño se presentará en el escenario Cordillera, siendo el cierre de la programación principal de la jornada.

El intérprete de María, La Copa de la Vida o Livin’ La Vida Loca viene alternando sus clásicos con las colaboraciones que conforman ReVivo, que incluyeron la participación de figuras como Kany García, Grupo Frontera, Carin León o Los Ángeles Azules. Esta presentación será la antesala a a su participación en el espectáculo del medio tiempo del partido inaugural de la próxima temporada de la NFL en Brasil.

Los Amigos Invisibles ponen el broche final con su fiesta funk

Los Amigos Invisibles prenderán la rumba como la última banda en pie del Festival Cordillera - crédito @vivelatino/Instagram

La banda venezolana se presentará dentro de su gira Me Espera Tour, con nueva música incluida en su repertorio y clásicos que los volvieron indispensables en los años 90 y 2000 como Mentiras, Ponerte En Cuatro, Sexy, Cuchi-cuchi o Ultra-Funk.

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“Una de las cosas más chéveres de tocar en festivales es que la gente está como esperando que le des un buen show. Nosotros desde el principio empezamos a ver los festivales como un partido de fútbol. Hay que salir a voliar con un gran show, con canciones que conecten con la gente, felices de poder estar ahí. Es chévere que nos tomen en cuenta, después de tantos años de carrera, también. Así que vamos a llevar un buen show, buena onda, que necesitamos como países hermanos y vecinos, sobre todo en estos momentos”, manifestó el cantante Julio Briceño en diálogo con Infobae Colombia.