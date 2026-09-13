Deportes

Metieron a la selección Colombia a los octavos del Mundial Femenino Sub-20: no necesitó el partido contra Corea del Norte

Previo al cierre de la fase de grupos contra las asiáticas, la Tricolor aseguró el cupo a la siguiente fase, pero ahora le apunta a terminar en la mejor posición

-crédito Federación Colombiana de Fútbol
La selección Colombia femenina sub-20 suma cuatro puntos en dos fechas de la fase de grupos del Mundial Femenino Sub-20 - crédito Federación Colombiana de Fútbol
Guardar

La selección Colombia femenina sub-20 le apunta a ser protagonista en la Copa del Mundo de Polonia, donde el objetivo es quedar entre las cuatro mejores del certamen, tal como se dio en la edición de Alemania 2010, cuando finalizó en la cuarta casilla.

La Tricolor ya aseguró el cupo a octavos antes de enfrentar a Corea del Norte, en la última jornada de la fase de grupos, y el conjunto de Carlos Paniagua puede respirar tranquilo, pues le sirvió la victoria ante Costa Rica por 3-1 y el empate sin goles frente a Portugal.

PUBLICIDAD

Cabe recordar que las asiáticas son las actuales campeonas del Mundial Femenino Sub-20, luego de conseguir el título, casualmente, en territorio colombiano en 2024, cuando superó a Japón en la final, en el estadio El Campín de Bogotá y ante más de 20.000 personas, por la mínima diferencia.

Cupo asegurado a octavos de final

La selección Colombia femenina Sub-20 aseguró su clasificación a los octavos de final del Mundial de la categoría antes de enfrentar este domingo a Corea del Norte, porque incluso una eventual caída al tercer lugar del Grupo E le permitiría avanzar entre los cuatro mejores terceros.

La posición final definirá al rival en la siguiente ronda: si termina primera, jugará contra Japón, la actual subcampeona de la categoría; si queda segunda, se medirá con España, una de las potencias del fútbol femenino, o China; y si acaba tercera, enfrentará a Italia o Polonia, la anfitriona del certamen.

PUBLICIDAD

-crédito Federación Colombiana de Fútbol
Gracias a los resultados de los otros grupos, Colombia aseguró cupo a los octavos de final -crédito Federación Colombiana de Fútbol

El torneo reúne a 24 selecciones en la fase de grupos y entrega 16 cupos para los octavos de final. Las dirigidas por Carlos Paniagua ya cumplen los criterios de clasificación, aunque todavía no disputaron su último partido de la zona, el domingo 13 de septiembre.

Colombia ocupa el segundo lugar del Grupo E con cuatro puntos. Entre los terceros de los grupos definidos aparecen México, con un punto; Inglaterra, con cuatro y diferencia de gol de +3; Ecuador, con tres y +1; y Estados Unidos, con cuatro y +8.

-crédito Federación Colombiana de Fútbol
Colombia se encuentra invicta y el objetivo es terminar la fase de grupos sin derrotas -crédito Federación Colombiana de Fútbol

Cierre de la fase de grupos

Colombia enfrentará el domingo 13 de septiembre a Corea del Norte en el estadio Miejski LKS Lodz, en Lodz, por la última fecha del grupo E del Mundial Femenino Sub-20. La selección dirigida por Carlos Paniagua buscará cerrar la fase invicta y confirmar su clasificación a los octavos de final.

Corea del Norte, vigente campeona mundial de la categoría, llega con una campaña perfecta: venció 2-0 a Portugal y 4-0 a Costa Rica, suma seis puntos, marcó seis goles y todavía no recibió ninguno. El equipo asiático conquistó el título en 2024, cuando derrotó 1-0 a Japón en el estadio Nemesio Camacho El Campín de Bogotá.

-crédito Federación Colombiana de Fútbol
Colombia viene de empatar sin goles ante Portugal, por la fase de grupos -crédito Federación Colombiana de Fútbol

La Tricolor ocupa el segundo lugar de la zona con cuatro puntos. En su debut superó 3-1 a Costa Rica y después empató 0-0 con Portugal, resultado que conservó su invicto y le permitió llegar con margen a la jornada decisiva.

Colombia mostró capacidad ofensiva ante Portugal, con opciones claras de Valerin Loboa y Maithé López, una de las más experimentadas. Sintia Cabezas también estrelló un remate en el palo, mientras que el equipo terminó con diez jugadoras por la expulsión de Lina Arboleda en el encuentro frente a las europeas el jueves 10 de septiembre.

El encuentro comenzará a las 11:00 a. m., hora colombiana, al mismo tiempo que el duelo entre Portugal y Costa Rica, que también definirá las posiciones finales del Grupo E. En el territorio nacional, la transmisión estará a cargo de Gol Caracol, el canal RCN y la aplicación Ditu para que los aficionados puedan ver el juego desde cualquier plataforma.

Temas Relacionados

Mundial Femenino Sub-20Selección Colombia femenina sub-20Colombia vs Corea del NorteHora y dónde ver Colombia vs Corea del NorteColombia-Deportes

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Así fue como Millonarios logró el fichaje de Juan Guillermo Cuadrado: datos reveladores del negocio

El director deportivo, Ariel Michaloutsos, dio a conocer todos los detalles de la gestión para la contratación del colombiano con más partidos en Europa

Así fue como Millonarios logró el fichaje de Juan Guillermo Cuadrado: datos reveladores del negocio

Santiago Buitrago, campeón de la montaña en la Vuelta a España: hora y dónde ver la coronación del colombiano en la etapa 21

En la fracción con la que se cerrará la edición 2026, el Escarabajo se prepara para ratificar su liderato en la clasificación de los escaladores

Santiago Buitrago, campeón de la montaña en la Vuelta a España: hora y dónde ver la coronación del colombiano en la etapa 21

James Rodríguez ya tiene dorsal en Atlético Nacional: se filtró el número que usará el volante

El club espera que la camiseta del mediocampista de 35 años sea de las más vendidas en el mercado, como ocurrió con Falcao en Millonarios

James Rodríguez ya tiene dorsal en Atlético Nacional: se filtró el número que usará el volante

Este sería el salario de James Rodríguez con Atlético Nacional: ganaría más que otras figuras

El volante se convertiría en el jugador con mayor cifra en la historia del fútbol colombiano, lo que aumenta la presión para salir campeón

Este sería el salario de James Rodríguez con Atlético Nacional: ganaría más que otras figuras

“Marca la diferencia”: La calurosa bienvenida de Rodallega a James Rodríguez tras su llegada a Nacional

El delantero de Santa Fe apoyó la llegada del volante a Atlético Nacional y respondió a las críticas sobre las razones para firmar en el fútbol colombiano

“Marca la diferencia”: La calurosa bienvenida de Rodallega a James Rodríguez tras su llegada a Nacional
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Qué se sabe de la masacre en Obando, Valle del Cauca: 3 personas fueron asesinadas dentro de una vivienda

Qué se sabe de la masacre en Obando, Valle del Cauca: 3 personas fueron asesinadas dentro de una vivienda

Lanzaron artefacto explosivo contra un puesto de control del Ejército en Jamundí, Valle del Cauca: esto se sabe

Ataque con drones explosivos contra estación de Policía en Ataco, Tolima, deja al menos dos uniformados heridos

Violento ataque terrorista en Pelaya, Cesar: 40 drones explosivos dejaron al menos dos militares heridos

No fue solo la estación de Policía, templos religiosos también resultaron afectados tras ataque con drones en El Tambo, Cauca

ENTRETENIMIENTO

Festival Cordillera 2026: Los artistas que no se puede perder el domingo 13 de septiembre

Festival Cordillera 2026: Los artistas que no se puede perder el domingo 13 de septiembre

Yina Calderón y La Liendra cuestionaron el fichaje de James Rodríguez por parte de Atlético Nacional: esto dijeron

Festival Cordillera anunció la cancelación del concierto de Ed Maverick, horas antes de su presentación

Don Tetto mira hacia el futuro y reflexiona sobre el pasado antes de su paso por el Vans Warped Tour México: “La gente está volviendo a donde se sentía bien”

Margarita Rosa de Francisco sorprendió con intenciones de un retoque estético luego de haber dicho hace tres años que no se sometería a uno

Deportes

Así fue como Millonarios logró el fichaje de Juan Guillermo Cuadrado: datos reveladores del negocio

Así fue como Millonarios logró el fichaje de Juan Guillermo Cuadrado: datos reveladores del negocio

Santiago Buitrago, campeón de la montaña en la Vuelta a España: hora y dónde ver la coronación del colombiano en la etapa 21

James Rodríguez ya tiene dorsal en Atlético Nacional: se filtró el número que usará el volante

Este sería el salario de James Rodríguez con Atlético Nacional: ganaría más que otras figuras

“Marca la diferencia”: La calurosa bienvenida de Rodallega a James Rodríguez tras su llegada a Nacional