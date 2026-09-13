Metieron a la selección Colombia a los octavos del Mundial Femenino Sub-20: no necesitó el partido contra Corea del Norte

La selección Colombia femenina sub-20 suma cuatro puntos en dos fechas de la fase de grupos del Mundial Femenino Sub-20 - crédito Federación Colombiana de Fútbol

Guardar

La selección Colombia femenina sub-20 le apunta a ser protagonista en la Copa del Mundo de Polonia, donde el objetivo es quedar entre las cuatro mejores del certamen, tal como se dio en la edición de Alemania 2010, cuando finalizó en la cuarta casilla.

La Tricolor ya aseguró el cupo a octavos antes de enfrentar a Corea del Norte, en la última jornada de la fase de grupos, y el conjunto de Carlos Paniagua puede respirar tranquilo, pues le sirvió la victoria ante Costa Rica por 3-1 y el empate sin goles frente a Portugal.

PUBLICIDAD

Cabe recordar que las asiáticas son las actuales campeonas del Mundial Femenino Sub-20, luego de conseguir el título, casualmente, en territorio colombiano en 2024, cuando superó a Japón en la final, en el estadio El Campín de Bogotá y ante más de 20.000 personas, por la mínima diferencia.

Cupo asegurado a octavos de final

La selección Colombia femenina Sub-20 aseguró su clasificación a los octavos de final del Mundial de la categoría antes de enfrentar este domingo a Corea del Norte, porque incluso una eventual caída al tercer lugar del Grupo E le permitiría avanzar entre los cuatro mejores terceros.

La posición final definirá al rival en la siguiente ronda: si termina primera, jugará contra Japón, la actual subcampeona de la categoría; si queda segunda, se medirá con España, una de las potencias del fútbol femenino, o China; y si acaba tercera, enfrentará a Italia o Polonia, la anfitriona del certamen.

PUBLICIDAD

Gracias a los resultados de los otros grupos, Colombia aseguró cupo a los octavos de final -crédito Federación Colombiana de Fútbol

El torneo reúne a 24 selecciones en la fase de grupos y entrega 16 cupos para los octavos de final. Las dirigidas por Carlos Paniagua ya cumplen los criterios de clasificación, aunque todavía no disputaron su último partido de la zona, el domingo 13 de septiembre.

Colombia ocupa el segundo lugar del Grupo E con cuatro puntos. Entre los terceros de los grupos definidos aparecen México, con un punto; Inglaterra, con cuatro y diferencia de gol de +3; Ecuador, con tres y +1; y Estados Unidos, con cuatro y +8.

Colombia se encuentra invicta y el objetivo es terminar la fase de grupos sin derrotas -crédito Federación Colombiana de Fútbol

Cierre de la fase de grupos

Colombia enfrentará el domingo 13 de septiembre a Corea del Norte en el estadio Miejski LKS Lodz, en Lodz, por la última fecha del grupo E del Mundial Femenino Sub-20. La selección dirigida por Carlos Paniagua buscará cerrar la fase invicta y confirmar su clasificación a los octavos de final.

PUBLICIDAD

Corea del Norte, vigente campeona mundial de la categoría, llega con una campaña perfecta: venció 2-0 a Portugal y 4-0 a Costa Rica, suma seis puntos, marcó seis goles y todavía no recibió ninguno. El equipo asiático conquistó el título en 2024, cuando derrotó 1-0 a Japón en el estadio Nemesio Camacho El Campín de Bogotá.

Colombia viene de empatar sin goles ante Portugal, por la fase de grupos -crédito Federación Colombiana de Fútbol

La Tricolor ocupa el segundo lugar de la zona con cuatro puntos. En su debut superó 3-1 a Costa Rica y después empató 0-0 con Portugal, resultado que conservó su invicto y le permitió llegar con margen a la jornada decisiva.

Colombia mostró capacidad ofensiva ante Portugal, con opciones claras de Valerin Loboa y Maithé López, una de las más experimentadas. Sintia Cabezas también estrelló un remate en el palo, mientras que el equipo terminó con diez jugadoras por la expulsión de Lina Arboleda en el encuentro frente a las europeas el jueves 10 de septiembre.

PUBLICIDAD

El encuentro comenzará a las 11:00 a. m., hora colombiana, al mismo tiempo que el duelo entre Portugal y Costa Rica, que también definirá las posiciones finales del Grupo E. En el territorio nacional, la transmisión estará a cargo de Gol Caracol, el canal RCN y la aplicación Ditu para que los aficionados puedan ver el juego desde cualquier plataforma.