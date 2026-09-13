Carmen Villalobos compartió con sus seguidores cuantos tatuajes tiene en su cuerpo: aseguró que quiere hacerse más

Carmen Villalobos reveló en Instagram que tiene cinco tatuajes y que quiere sumar tres diseños más después de 'Top Chef VIP' - crédito @cvillaloboss/Instagram

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Carmen Villalobos combinó en 2026 su faceta actoral con distintos hitos personales y profesionales. En paralelo a esa actividad, la actriz también sorprendió a sus seguidores al revelar detalles poco conocidos de su vida privada, entre ellos la cantidad de tatuajes que tiene en el cuerpo.

A comienzos de año, la actriz se incorporó a las grabaciones en Bogotá de la nueva entrega de Sin senos sí hay paraíso, producción de Telemundo y TIS Studios en la que retoma el personaje de Catalina Santana. En este proyecto compartirá pantalla con figuras del elenco original como Majida Issa, Catherine Siachoque, Gregorio Pernía, Fabián Ríos y Carolina Gaitán. La trama, por lo que ya dio a conocer el equipo de producción, se ambienta en el entorno del modelaje webcam, con un enfoque en temáticas de supervivencia y empoderamiento. La producción confirmó su estreno para noviembre, tras la publicación de un primer adelanto oficial publicado días atrás.

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En el ámbito de los reconocimientos, la barranquillera recibió en abril de 2026 el premio a Mejor Actriz Protagónica en la ceremonia de los Premios India Catalina, realizada en Cartagena de Indias, por su trabajo en la serie La Huesped, de Netflix.

En el plano personal, a inicios de 2026 se hizo pública la finalización de su relación sentimental con el presentador venezolano Frederik Oldenburg, tras tres años de vínculo. La ruptura, ocurrida a finales de 2025, fue confirmada a través de sus plataformas digitales.

En agosto, la barranquillera regresó a la conducción de Top Chef VIP, competencia culinaria de Telemundo que estrenó su quinta temporada el 11 de agosto con 20 celebridades en competencia, manteniéndose como rostro del programa desde su primera temporada en 2022.

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Fue precisamente en medio de esta agenda cargada de proyectos que la actriz aprovechó una dinámica de preguntas y respuestas con sus seguidores en Instagram para revelar un dato de su vida personal a menudo desapercibido: la cantidad de tatuajes que tiene en el cuerpo.

La actriz y presentadora aprovechó para decirle a sus seguidores que tiene intenciones de sumar tres diseños más a su cuerpo, luego de terminar grabaciones en 'Top Chef VIP' - crédito @musicalifycol/Instagram

Ante la pregunta de un seguidor, Villalobos confirmó que actualmente tiene cinco tatuajes. A continuación, la actriz de 43 años fue detallando uno por uno los diseños que tenía en su cuerpo. En el hombro izquierdo lleva tres estrellas con destello, en la espalda tiene tatuada la palabra “gratitud”, un concepto que, según Villalobos, la acompaña desde que despierta hasta que se duerme. Detrás de la oreja lleva la palabra “love”, aunque hasta el momento no ofreció detalles sobre el origen o el significado de esa marca en particular. De los otros dos tatuajes no dio detalles sobre su ubicación o su diseño.

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Eso sí, Villalobos adelantó que tenía intenciones de mandarse a tatuar otros tres diseños en su piel: uno en la parte baja de su muñeca derecha, otro en la parte posterior del gemelo derecho, y uno en la parte trasera de su hombro derecho.

En una interacción con su estilista, la barranquillera bromeó con incluso hacerse un hueco más en su oreja, para poder colocarse un arete más - crédito @La.flaquita.tuya76/TikTok

En otra grabación, publicada mientras se encontraba en labores de maquillaje para Top Chef VIP, Villalobos bromeaba con su estilista sobre la posibilidad de abrirse un hueco adicional una de sus orejas para sumarse más aretes.

“Quiere que me abra otro huequito”, le dijo la actriz al estilista, para luego reconocer que en otras oportunidades se ha intentado abrir el espacio. “Un huequito más y tres tatuajes”, añadió la barranquillera con una sonrisa.

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“Se busca novio”

La actriz se sumó a la dinámica de redes que impulso el mexicano Mauricio Garza, participante de 'Top Chef VIP' - crédito @topchefviptlmd/Instagram

En una pieza publicada en las cuentas oficiales de Top Chef VIP, la colombiana protagonizó un momento distendido junto a uno de los participantes, el actor mexicano Mauricio Garza, quien, entre risas, lanzó una convocatoria improvisada para conseguirle novio.

“Hay convocatoria, a todos nuestros televidentes que nos están viendo se está buscando novio para Carmen: guapo, autosuficiente, no queremos que nos mantenga, pero sí queremos que no nos dé problemas”, dijo Garza.

La actriz, ante lo dicho por Garza, respondió sin pensarlo: “Y que sea más hombre que yo, gracias”, cerrando entre carcajadas.