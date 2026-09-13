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Santiago Buitrago, campeón de la montaña en la Vuelta a España: hora y dónde ver la coronación del colombiano en la etapa 21

En la fracción con la que se cerrará la edición 2026, el Escarabajo se prepara para ratificar su liderato en la clasificación de los escaladores

Santiago Buitrago se convirtió en campeón virtual de la montaña en la Vuelta a España y solo debe terminar la última etapa en Granada - crédito Marcelo Del Pozo/REUTERS
Santiago Buitrago se convirtió en campeón virtual de la montaña en la Vuelta a España y solo debe terminar la última etapa en Granada - crédito Marcelo Del Pozo/REUTERS
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El ciclismo colombiano volvió a destacar en las grandes vueltas gracias a Santiago Buitrago, el pedalista bogotano que le devolvió al país el título de campeón de la montaña en las competencias de mayor importancia en el planeta, como la Vuelta a España.

Buitrago está listo para afrontar la etapa 21 del certamen español, en el que se espera que sea una jornada tranquila para la coronación de los campeones de las distintas clasificaciones, además del reconocimiento a aquellos pedalistas que se esforzaron a lo largo de las tres semanas.

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Sumado a eso, otro colombiano que también festejará en el final de la Vuelta a España es Harold Tejada, que finalizará entre los 10 primeros de la clasificación general, en la que se coronará al campeón Enric Mas, el primer español en terminar primero desde Alberto Contador en 2014.

Hora y dónde ver a Santiago Buitrago en la Vuelta a España

En los últimos años, eran pocas las victorias y trofeos de los “escarabajos” en las competencias de ciclismo internacional, producto de la crisis tras la generación dorada de Nairo Quintana, Egan Bernal, Miguel Ángel López, Esteban Chaves, entre otros pedalistas.

Santiago Buitrago le dará un nuevo título al ciclismo colombiano el domingo 13 de septiembre, con la etapa 21 de la Vuelta a España a partir de las 9:23 de la mañana, mientras que la transmisión en televisión arrancará a las 9:30 a. m., hora de Colombia.

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El ciclista colombiano Santiago Buitrago durante la 14ª etapa de La Vuelta a España, de 154,5 km de recorrido entre Jaén y la Sierra de la Pandera - crédito Toni Baixauli/EFE
El ciclista colombiano Santiago Buitrago durante la 14ª etapa de La Vuelta a España, de 154,5 km de recorrido entre Jaén y la Sierra de la Pandera - crédito Toni Baixauli/EFE

La carrera se podrá ver a través de los canales nacionales Caracol y RCN, así como por sus plataformas Ditu y APP RCN, y por la señal para América Latina de Espn y su página de Streaming llamada Disney+ Premium, para todos sus suscriptores en el mundo.

Buitrago solo necesita terminar la etapa 21 de la Vuelta a España para ser campeón de la montaña, la que la última etapa es considerada como “el paseo de la victoria”, en la que los ciclistas que continúan en competencia buscan la finalización del certamen.

Santiago Buitrago defendió durante dos semanas la camiseta de líder de la montaña en la Vuelta a España - crédito Javier Lizón/EFE
Santiago Buitrago defendió durante dos semanas la camiseta de líder de la montaña en la Vuelta a España - crédito Javier Lizón/EFE

En horas del mediodía del domingo 13 de septiembre, será la ceremonia de los campeones en Granada, donde terminará la competencia, y allí el bogotano del equipo Bahrain Victorious se quedará con la camiseta de pepas azules por el liderato en la clasificación de escaladores.

Harold Tejada, entre los mejores

Enric Mas quedó como el virtual ganador de la Vuelta a España tras defender el maillot rojo en la penúltima etapa disputada este sábado entre La Calahorra y el Collado del Alguacil, donde Mikel Landa se impuso en solitario en la fracción del sábado 12 de septiembre.

El colombiano Harold Tejada conservó el décimo puesto de la clasificación general, a 14:40 minutos del español del Movistar Team, con lo que defendió su puesto en el Top 10 y metió al país entre los mejores pedalistas de la competencia.

Harold Tejada corre su segunda gran vuelta en la temporada 2026 - crédito Astana XDS
Harold Tejada corre su segunda gran vuelta en la temporada 2026 - crédito Astana XDS

La jornada del 12 de septiembre cubrió 186,8 kilómetros y acumuló 5.000 metros de desnivel. Landa atacó a siete kilómetros de la meta y dejó atrás al noruego Tobias Johannessen y al belga Ramses Debruyne, segundo y tercero, respectivamente.

A sus 36 años, el español consiguió su segunda victoria en la Vuelta, once años después de la primera. Mas afrontará la última etapa con una ventaja que, salvo una desgracia, le permitirá conquistar el domingo su primer título en la carrera con la que se cerrarán las grandes vueltas en la temporada.

“Son sensaciones nuevas para mí”, afirmó Mas tras cruzar la meta, citado por El Tiempo, y rompe una racha de 12 años en la que un español no conseguía la competencia, la cual fue conseguida por el boyacense Nairo Quintana en 2016.

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