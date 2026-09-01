Colombia

Lanzaron artefacto explosivo contra un puesto de control del Ejército en Jamundí, Valle del Cauca: esto se sabe

La detonación se registró en la tarde del martes 1 de septiembre en el sector rural de Las Piñas, sobre la vía Potrerito. La Administración municipal reportó que no hubo heridos ni civiles afectados

Un artefacto explosivo fue lanzado contra un puesto de control del Ejército Nacional en Las Piñas, zona rural de Jamundí, Valle del Cauca - crédito X
Un artefacto explosivo fue lanzado contra un puesto de control del Ejército Nacional en Las Piñas, zona rural de Jamundí, Valle del Cauca - crédito X
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Un artefacto explosivo fue lanzado contra un puesto de control del Ejército Nacional en el sector Las Piñas, sobre la vía Potrerito, en zona rural de Jamundí, Valle del Cauca. La Alcaldía informó que no hubo personas lesionadas ni afectaciones a civiles.

El hecho ocurrió en la tarde del martes 1 de septiembre, cuando el orden público se alteró en esa vía rural del municipio. Según la información preliminar entregada por la Administración local, el elemento habría sido una granada lanzada contra la unidad militar instalada en el sector.

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Hasta el momento, el Ejército Nacional no ha emitido un pronunciamiento sobre el ataque ni ha informado posibles responsables.

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