Festival Cordillera anunció la cancelación del concierto de Ed Maverick, horas antes de su presentación

Ed Maverick tenía pactado presentarse en el primer día del Festival Cordillera 2026, pero la organización confirmó que por problemas de salud su presentación no se realizará este sábado - crédito cortesía Ed Maverick

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El cantautor mexicano Ed Maverick no se subirá al escenario del Festival Cordillera este sábado 12 de septiembre, debido a una infección aguda que requirió su hospitalización en Bogotá.

Según informó la organización del evento a través de un comunicado —compartido por el propio artista en sus redes sociales—, Maverick se encuentra actualmente bajo valoración médica en la Fundación Santa Fe de Bogotá.

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La presentación del cantante estaba programada para las 4:30 p. m. en el escenario Aconcagua, dentro de la programación de la quinta edición del festival que se celebra en el Parque Simón Bolívar.

Los organizadores notificaron que el mexicano es atendido por una infección aguda, motivo por el que su lugar será asumido por Nelda Piña en la programación - crédito @cordillerafestival/Instagram

De acuerdo con el comunicado oficial publicado en la cuenta de Instagram del evento, el cantante mexicano de 25 años, oriundo de Chihuahua, tenía previsto llegar acompañado de una banda de 11 músicos para ofrecer un show que había descrito como una propuesta íntima, según afirmó en entrevistas previas al evento.

“Si su evolución lo permite, intentaremos reprogramar su presentación para mañana domingo 13 de septiembre”, señaló el Festival Cordillera en su comunicado. La decisión sobre una eventual nueva fecha dentro del propio festival quedará supeditada a la respuesta del artista al tratamiento médico que recibe en la clínica bogotana.

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Nelda Piña será la encargada de tomar el lugar de Ed Maverick en la programación del primer día del Cordillera 2026 - crédito @sukundumusic/Instagram

Ante la ausencia de Maverick, la organización confirmó que la cantante Nelda Piña ocupará el horario que estaba asignado originalmente al mexicano en el escenario Aconcagua. El festival cerró su mensaje con palabras de apoyo hacia el artista: “Desde Festival Cordillera le enviamos a Ed Maverick nuestros mejores deseos y apoyo para una pronta recuperación”.

La cancelación en Bogotá se produce apenas tres días antes de otro compromiso de Maverick en Colombia. El artista tiene programado un concierto para el martes 15 de septiembre en el Teatro Metropolitano José Gutiérrez Gómez de Medellín, según la programación oficial del recinto.

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Dicho show forma parte de la gira Sin Agua Es Ruta Yerma, y está incluido dentro de la Temporada Cultural Medellín, organizada por Medellín Cultural y la Promotora Cultural de Antioquia, con el apoyo de Páramo Presenta, responsable de la organización del Festival Cordillera.

El cantautor, luego de Cordillera, tiene agendada una presentación en el Teatro Metropolitano de Medellín, el 15 de septiembre - crédito @edmaverick/Instagram

La cancelación de Maverick se suma a otro cambio de última hora en la programación del Festival Cordillera 2026: la agrupación de rock colombiano Los de Adentro también anunció días antes su baja del cartel, debido a circunstancias administrativas y logísticas en la organización de su participación.

En consecuencia, los organizadores tomaron la determinación de ocupar su lugar con la cantante colombo-española Maite, ganadora del concurso “Sonidos en la Cumbre”, certamen que impulsa el festival para dar visibilidad a nuevos talentos en los escenarios alternos que ofrece el evento tradicionalmente. Su presentación se realizará entre las 3:45 p. m. y las 4:45 p. m.

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Así queda la programación del sábado 12 de septiembre, luego de la cancelación del concierto de Ed Maverick:

Escenario Nissan Cordillera

2:00 p. m. - 2:45 p. m. — Kei Linch

3:30 p. m. - 4:30 p. m. — Dread Mar I

5:30 p. m. - 6:30 p. m. — Fobia

7:45 p. m. - 9:15 p. m. — Andrés Calamaro

10:30 p. m. - 11:45 p. m. — Beéle

11:45 p. m. - 1:00 a. m. — Sean Paul

Escenario Grupo Aval Aconcagua

4:30 p. m. - 5:30 p. m. — Nelda Piña

6:30 p. m. - 7:45 p. m. — Cultura Profética

9:15 p. m. - 10:30 p. m. — Grupo Niche

Escenario Bulova Cotopaxi

2:00 p. m. - 2:45 p. m. — Latin Brothers

3:30 p. m. - 4:30 p. m. — Emmanuel Horvilleur

5:30 p. m. - 6:30 p. m. — Ke Personajes

8:00 p. m. - 9:00 p. m. — Meme del Real

10:45 p. m. - 11:45 p. m. — Miguel Mateos

Escenario Cocuy

2:45 p. m. - 3:30 p. m. — Paula Pera

4:30 p. m. - 5:30 p. m. — Kapanga

6:45 p. m. - 7:45 p. m. — Poligamia

9:30 p. m. - 10:30 p. m. — Virus

12:00 a. m. - 1:00 a. m. — Lido Pimienta