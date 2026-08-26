No fue solo la estación de Policía, templos religiosos también resultaron afectados tras ataque con drones en El Tambo, Cauca

Varias explosiones estremecieron el municipio de El Tambo el 26 de agosto, afectando no solo la sede policial sino también iglesias y casas cercanas, mientras la población buscaba refugio ante la ofensiva atribuida a disidencias armadas - crédito X

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Una serie de explosiones sacudió la mañana del miércoles 26 de agosto de 2026 a El Tambo, Cauca, cuando un ataque con drones dirigido a la estación de Policía terminó afectando también el entorno urbano, incluyendo templos religiosos.

No solo la infraestructura policial fue blanco de la violencia: el teatro parroquial San Isidro Labrador y la parroquia Jesús Nazareno sufrieron daños materiales tras la ofensiva atribuida preliminarmente a las disidencias de las Farc.

De acuerdo con información recogida por medios locales, los habitantes vivieron momentos de pánico y las actividades cotidianas quedaron suspendidas en medio de la emergencia.

Impacto en templos religiosos y viviendas

Fragmentos y metralla impactaron la cubierta y zonas internas de la casa cural o teatro parroquial San Isidro Labrador, donde se reportaron daños visibles en el techo, las bancas y áreas próximas al altar. La comunidad confirmó que, pese a la magnitud de las detonaciones, no se reportaron personas heridas en el recinto religioso.

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El teatro parroquial San Isidro Labrador sufrió daños en el techo, las bancas y sectores cercanos al altar por fragmentos y metralla del ataque - crédito captura de pantlla Francisco Calderón / El País

La parroquia Jesús Nazareno también se vio comprometida durante el ataque. Este templo, ubicado en inmediaciones de la estación policial, ya presentaba afectaciones estructurales derivadas del terremoto ocurrido el 10 de agosto. Las explosiones agravaron la situación, según imágenes difundidas en redes sociales, que muestran el estado de la iglesia tras la emergencia.

Además, residentes reportaron daños en techos de viviendas próximas al epicentro del ataque. Las autoridades locales y los responsables de los templos iniciaron inspecciones para determinar el alcance real de las afectaciones y coordinar la atención de las estructuras comprometidas.

Cronología y detalles del ataque

De acuerdo con el coronel Gerson Bedoya, comandante de la Policía Cauca, la ofensiva comenzó hacia las 6:20 a. m., cuando entre cuatro y cinco drones sobrevolaron el sector y lanzaron al menos 21 artefactos explosivos contra la estación policial. Los uniformados activaron el Plan Defensa y se atrincheraron en el búnker de la estación, mientras solicitaban apoyo del Ejército Nacional y la Fuerza Aérea Colombiana.

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El coronel Gerson Bedoya informó que entre cuatro y cinco drones lanzaron al menos 21 artefactos explosivos contra la estación de Policía de El Tambo - crédito X

En el momento de las explosiones, comerciantes, estudiantes y habitantes del casco urbano buscaron refugio en viviendas y locales comerciales. Las detonaciones, que se prolongaron durante cerca de una hora y media, provocaron el cierre inmediato de establecimientos y la suspensión de clases en el municipio. Algunos menores que se encontraban camino a las instituciones educativas retornaron a sus hogares.

Reacciones de la comunidad y respuesta oficial

La comunidad de El Tambo vivió momentos de tensión sostenida. De acuerdo con líderes sociales consultados por El País, la magnitud del ataque incrementó la preocupación entre los habitantes, que han visto cómo la violencia armada se traslada a zonas urbanas y afecta la infraestructura civil y religiosa.

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Las autoridades municipales, encabezadas por el alcalde José David Montenegro, adelantaron una verificación de los daños en viviendas y edificios cercanos a la estación, así como en los templos afectados. El mandatario explicó que, como medida preventiva, se ordenó el cierre temporal de la administración pública y la suspensión de clases, mientras se completan las inspecciones.

El alcalde José David Montenegro ordenó el cierre temporal de la administración pública mientras avanzan las inspecciones en viviendas y templos afectados - crédito X

Hasta el momento, no se han reportado personas heridas ni fallecidas como consecuencia del hostigamiento, aunque la Defensoría del Pueblo mantiene activa una alerta temprana sobre el municipio debido a la disputa territorial entre grupos armados ilegales.

La entidad advirtió que las estructuras conocidas como Carlos Patiño y Jaime Martínez, disidencias de las Farc, buscan controlar corredores estratégicos de la región y han intensificado acciones violentas en áreas urbanas.

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La situación sigue bajo investigación y las autoridades trabajan en el esclarecimiento de los hechos, la identificación de los responsables y la consolidación de un balance oficial sobre los daños materiales. Mientras tanto, la comunidad de El Tambo enfrenta las consecuencias de una jornada marcada por el temor y la incertidumbre, esperando respuestas y acciones concretas para evitar que la violencia continúe afectando su entorno.