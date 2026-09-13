Colombia

Dumek Turbay desmintió con cifras a Gustavo Petro tras el expresidente afirmar que en Cartagena se acabó el turismo: “Guerras ideológicas”

El alcalde de la capital de Bolívar aseguró que recibió más de cuatro millones de viajeros hasta septiembre de 2026

Dumek Turbay contradijo con datos a Gustavo Petro sobre turismo en Cartagena - crédito @dumek_turbay/X - @petrogustavo/X
Dumek Turbay contradijo con datos a Gustavo Petro sobre turismo en Cartagena - crédito @dumek_turbay/X - @petrogustavo/X
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El expresidente de Colombia, Gustavo Petro, afirmó en X que “Abelardo, por su violencia contra los pobres, acabó el turismo en Cartagena”. El mensaje provocó la respuesta del alcalde de la ciudad, Dumek Turbay Paz, quien rechazó que la capital de Bolívar sea incluida en disputas políticas y sostuvo que el destino superó los cuatro millones de visitantes a septiembre de 2026.

La publicación de Petro fue una reacción a un video difundido por un usuario que aparece en X como Salvador Cerinza. En ese material, el internauta aseguró que había una disminución de turistas y acompañó su mensaje con críticas contra el presidente Abelardo de la Espriella.

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“Otro milagro. Esta vez en turismo”, escribió Cerinza junto al video. Luego utilizó una expresión ofensiva para cuestionar la gestión del actual presidente y sugirió que los resultados de su administración habían tenido consecuencias sobre la actividad turística.

Petro compartió esa grabación y vinculó la supuesta caída de visitantes con lo que definió como violencia contra los sectores de menores ingresos.

Gustavo Petro afirmó que “se acabó el turismo” en Cartagena - crédito @petrogustavo/X
Gustavo Petro afirmó que “se acabó el turismo” en Cartagena - crédito @petrogustavo/X

El mensaje del exmandatario abrió una discusión sobre la situación del turismo en la ciudad, uno de los principales destinos de Colombia y del Caribe. Turbay respondió mediante una extensa publicación en X, en la que cuestionó la utilización de Cartagena como parte de lo que llamó “guerras ideológicas”.

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“Lamento muchísimo que metan a Cartagena en sus guerras ideológicas”, expresó el alcalde. También rechazó la versión de que el turismo hubiera desaparecido de la ciudad y afirmó que quienes difundieron esa tesis pretendían instalar un relato que no coincide con los registros oficiales citados por su administración.

Dumek Turbay aseguró que Cartagena superó los cuatro millones de visitantes

El alcalde señaló que la ciudad recibió más de cuatro millones de visitantes hasta septiembre de 2026. Presentó esa cifra como un dato que contradice la afirmación de Petro sobre una eventual crisis en el sector. “Dato mata relato”, escribió Turbay, quien aseguró que Cartagena tiene las mejores cifras de visitantes de Colombia.

Según su publicación, el número acumulado durante los primeros nueve meses del año consolidó a la ciudad entre los destinos turísticos con mayor movimiento del país y del Gran Caribe.

El mandatario local añadió que las llegadas por vía aérea crecieron 3,8%. A la vez, indicó que el ingreso de viajeros por carretera tuvo un aumento de 25,1%. Las cifras fueron difundidas por el alcalde, sin que en su mensaje se detallara el período de comparación de ambos indicadores.

Dumek Turbay respondió a Petro por el turismo en Cartagena y citó cifras de visitantes - crédito @dumek_turbay/X
Dumek Turbay respondió a Petro por el turismo en Cartagena y citó cifras de visitantes - crédito @dumek_turbay/X

Turbay atribuyó los resultados a una política de promoción turística que, según afirmó, su administración impulsa desde 2024 por medio de la Corporación Turismo Cartagena de Indias, conocida en redes sociales como Corpoturismo Cartagena, y la Secretaría de Turismo distrital.

El alcalde también mencionó la participación del sector privado y de otros integrantes de la cadena turística local. “Es el resultado de una estrategia de promoción turística”, sostuvo al defender el desempeño de la ciudad frente a los cuestionamientos que surgieron tras el video compartido por Petro.

En otra parte de su mensaje, Turbay manifestó que no permitirá que se afecte la imagen de Cartagena en medio de una confrontación entre sectores políticos. Sin citar a Petro de forma directa, aludió al respaldo al expresidente y a cuestionamientos contra el actual jefe de Estado.

“No permitiré” que la ciudad sea utilizada para “congraciarse y exaltar al presidente saliente” mientras se intenta “pisotear al entrante”, escribió. El alcalde afirmó que ese debate ocurre a poco más de un mes de la posesión presidencial de Abelardo de la Espriella.

“Dato mata relato”, la respuesta de Dumek Turbay sobre turismo en Cartagena - crédito Lina Gasca-Colprensa
“Dato mata relato”, la respuesta de Dumek Turbay sobre turismo en Cartagena - crédito Lina Gasca-Colprensa

El mandatario distrital también señaló que la ciudad mantiene previsiones favorables para el cierre del año. En ese sentido, vinculó la demanda proyectada con iniciativas de infraestructura vial y turística que su administración busca consolidar.

Entre esos planes mencionó el proyecto denominado Hub de las Américas y el nuevo aeropuerto de Bayunca. Turbay planteó que esas obras permitirían atender el flujo de viajeros esperado para Cartagena en los próximos años.

“Cartagena siempre será un buen plan”, concluyó el alcalde, quien defendió los resultados del turismo local.

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