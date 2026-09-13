David Alonso sufrió un duro accidente durante la clasificación en la Moto 2: así fue el hecho en San Marino

El corredor colombo-español sufrió un duro choque con otro rival que lo mandó al suelo, pero salió ileso del hecho en territorio europeo - crédito MotoGP

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El piloto colombo-español David Alonso sufrió un accidente en la clasificación del Gran Premio de San Marino de Moto2 y saldrá desde la 17ª posición este domingo 13 de septiembre. El choque con el español Alberto Fernández ocurrió cuando buscaba una vuelta rápida en la Q2, a tres minutos del final de la sesión.

Fernández perdió el control de su Boscoscuro por la rueda delantera en la curva 10 y Alonso, que circulaba detrás, no pudo esquivarlo. El piloto del Aspar Team se reincorporó sin daños físicos importantes, pese a lo aparatoso del accidente en la pista.

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Alonso marcha sexto en el campeonato con 132 puntos, a 75,5 puntos del líder Manu González, y buscaba su tercera pole en Moto2. Antes del accidente había registrado el cuarto y el tercer mejor tiempo en las sesiones del viernes, pero un registro posterior fue anulado por exceder los límites de pista.

La carrera se disputará en Misano, un circuito donde Alonso debutó en el Mundial en 2021 y consiguió victorias en 2023 y 2024, cuando la prueba se disputó bajo el nombre de Emilia-Romaña. En 2025 terminó octavo en esa pista.

La pole position quedó en manos del australiano Senna Agius, de Kalex, con un tiempo de 1 minuto, 33 segundos y 718 milésimas, por delante de Daniel Holgado y Ángel Piqueras. González comenzará quinto.

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Una ilusión que se perdió

David Alonso había quedado tercero y aseguró el pase directo a la Q2 en la práctica del GP de San Marino, disputada el viernes 11 de septiembre por la 14ª fecha de Moto2. El piloto del Aspar Team marcó 1m34s275 y buscaba su primer podio en la categoría, después de terminar octavo en la edición del año pasado, pero el accidente acabó con los planes.

Alonso se mantuvo dentro de los 10 mejores durante toda la práctica y terminó a 133 milésimas de Senna Agius, el más rápido, mientras Manu González, líder del campeonato, fue segundo.

David Alonso se había consolidado como uno de los pilotos más fuertes en la temporada de la Moto 2 - crédito Pablo Morano/REUTERS

La sesión de Moto2 también quedó marcada por la caída de Adrián Huertas, quien salió de pista y llegó hasta las barreras de contención tras rozarse con Joe Roberts. La maniobra quedó bajo investigación y la moto del español sufrió daños importantes.

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“Estoy bien, que es lo importante”

Después del accidente en la sesión de clasificación después de encontrarse con dos pilotos que intentaban seguir su ritmo, Alonso afirmó que uno de ellos perdió el control porque no tendría los neumáticos a la temperatura correcta y que no pudo esquivarlo, según las declaraciones difundidas por el Aspar Team.

“Estoy bien, que es lo importante, y tengo todo claro para mañana. Me he encontrado con dos pilotos que no han hecho lo correcto: al ponerse en medio intentando seguir nuestro ritmo, uno de ellos se ha caído porque no tendría las gomas con la temperatura correcta, y no he podido esquivarlo”, declaró el piloto.

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David Alonso se encuentra bien tras el accidente en San Marino, aunque partirá en la posición 17 - crédito cortesía David Alonso

Después, Alonso escribió en Instagram que tenía buenas sensaciones antes de la sesión y que estaba preparado para darlo todo. “Lo importante es estar bien tras la caída y tenerlo todo claro para la carrera de mañana”, expresó.

De esta manera, el colombiano deberá esperar a la próxima etapa para volver a demostrar sus condiciones que lo hicieron campeón del Moto 3 en 2025, cuando también sorprendió a todos con su manejo.

David Alonso disputa su última temporada en la Moto 2 porque correrá en el MotoGP con Honda - crédito Omar Havana/REUTERS

De otro lado, cabe recordar que Alonso también tiene cupo para disputar el MotoGP en 2027, la máxima categoría del motociclismo profesional, gracias a su contrato con Honda para ser el tercer colombiano que disputa la competencia, tras Martín Cárdenas en 2005 y Yonny Hernández en 2012, pero ninguno con la expectativa del colombo-español por su rendimiento.

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