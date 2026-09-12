Don Tetto mira hacia el futuro y reflexiona sobre el pasado antes de su paso por el Vans Warped Tour México: “La gente está volviendo a donde se sentía bien”

Don Tetto llevará el rock colombiano al Vans Warped Tour México, la primera edición del festival en Latinoamérica. Será la primera banda nacional en participar del reconocido festival itinerante de punk rock - crédito @dontetto/Instagram

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Don Tetto llevará el rock colombiano a uno de los escenarios más representativos de la música alternativa en el continente. A principios de 2026, la banda bogotana anunció su participación en el Vans Warped Tour México, prolongación de la célebre gira de conciertos orientada principalmente a la difusión del sonido punk y un referente cultural durante la segunda mitad de los 90 y los 2000.

El cuarteto responsable de éxitos como Fallido Intento, Voy A Ser Quien Dañe Tu Nombre, No Digas Lo Siento, Mi Error o Sigamos Caminando, se presentará el sábado 12 de septiembre en el Autódromo Hermanos Rodríguez de la Ciudad de México, en un cartel que reúne a nombres como Papa Roach, Rise Against, Yellowcard, Glassjaw, Dropkick Murphys, Jimmy Eat World, The All-American Rejects y Bowling for Soup, entre otros.

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El festival en sí mismo es un hito, pues se convierte en la primera aparición del célebre evento en Latinoamérica. En esa línea, para Don Tetto representa la oportunidad de poner a prueba una trayectoria y un repertorio ante buena parte de las agrupaciones que definieron el sonido de su propia formación musical y que, según relataron sus integrantes, influyeron en su identidad artística desde la adolescencia.

La banda bogotana se presentará el 12 de septiembre en el Autódromo Hermanos Rodríguez de Ciudad de México junto a referetnes como Papa Roach, Atreyu, Rise Against, Yellowcard y Jimmy Eat World, entre otros, los días 12 y 13 de septiembre - crédito Vans Warped Tour 2026/Facebook

Con más de dos décadas de carrera, la banda liderada por Diego Pulecio, Carlos Leongómez, Jaime Valderrama y Jaime Medina atraviesa un año cargado de hitos: repitió función en el Movistar Arena, sumó presentaciones en Australia y lanzó nueva música, entre ella el sencillo Madrid, adelanto de un próximo álbum de estudio todavía en proceso, pero que esperan publicar a finales de año, o en el primer semestre de 2027.

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Previo a su viaje a suelo mexicano, Infobae Colombia conversó con el cuarteto sobre su participación en el Vans Warped Tour México, el significado de compartir escenario con sus héroes musicales, el proceso detrás de su más reciente sencillo Madrid, la lectura de la banda sobre el resurgimiento del sonido de los 2000 en los últimos años, y los proyectos previstos para lo que resta de 2026.

Anunciaron su presencia en el Vans Warped Tour México a principios de año. ¿Cómo se han venido preparando desde que dieron la noticia?

Diego Pulecio: Estamos muy emocionados y, primero que todo, pues preparando bien a nuestros fans para estar allá en México con toda la actitud. Estamos muy emocionados porque es un festival que desde muy pequeños nos influenció. Fue un festival que le dio vida a las bandas que más nos gustaron y contamos con la fortuna de que vamos a poder compartir tarima con varias de esas. Mucha emoción, mucho agradecimiento, también, por las oportunidades que nos han dado hasta ahora tan maravillosas. Y bueno, ansiosos, muy felices de poder ir a representar a Colombia.

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¿Ustedes alguna vez habían estado en un Warped Tour, como público?

Jaime Valderrama: Por mi parte estuve en uno en el 2002, en el Warped Tour de Orlando, en Estados Unidos, y fue una gran experiencia.

Para alguien que nunca ha estado, ¿Cómo describirían la experiencia?

Jaime Valderrama: Pues un Warped Tour es como un festival que se caracteriza mucho por seguir, obviamente, el estilo del rock. Más que todo, es un festival muy de punk, de emo, de muchos de los géneros y ramas que tiene el rock. Es un festival en donde lo que protagoniza el festival son las bandas. Eso es como lo más chévere, porque todo lo que vas a ver son bandas de todo tipo en diferentes escenarios, unos escenarios más grandes que otros, pero de alguna manera, pues el concepto como tal del festival es bandas de rock.

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Entonces, puedes encontrar desde mercancía y ventas de cosas específicas de la banda hasta diferentes escenarios según los horarios que ellos ponen casi que al inicio como tal del evento, porque nunca los divulgan antes. Entonces, es un festival bastante chévere. Es un festival donde las bandas entienden a lo que va la gente, a disfrutar mucho del rock and roll y de muchas de las canciones y generaciones que han crecido a lo largo de todas las bandas que se presentan. Es un festival bastante chévere.

Don Tetto atraviesa un 2026 con hitos como su regreso al Movistar Arena, presentaciones en Australia y el próximo lanzamiento de un nuevo álbum de estudio - crédito @dontetto/Instagram

En Estados Unidos se caracteriza porque va por tierra a muchísimas ciudades, a muchísimos lugares, llegando a cada una de esas ciudades simplemente con sus escenarios y se montan en terrenos que, que son adecuados para hacer un festival. Entonces, recorre casi todo Estados Unidos y este pues es importante porque es el primero en Latinoamérica, entonces le va a dar la oportunidad a muchas personas de Latinoamérica de ir y ver a sus bandas favoritas.

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2026 fue un año intenso en la carrera de Don Tetto. Ya venían de hacer Rock al Parque el año pasado, pero este año volvieron al Movistar Arena y lanzaron un EP en vivo, y ahora presentan nueva música. ¿Cómo definirían ustedes este año?

Diego Pulecio: Ha sido un muy buen año, hemos tenido la oportunidad de hacer todas esas cosas que mencionas y repetir el Movistar Arena, que pues no sé cuántos artistas tengan la oportunidad de repetirlo, pero para nosotros fue bonito, importantísimo y digamos que es el sueño de cualquier banda o cualquier artista poder llenar ese tipo de lugares.

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Así que es un año del que agradecemos mucho, y también somos conscientes que hay que aprovechar esos años y disfrutarlos al máximo. No sabe uno en 20 años o en 10 años dónde estará o cómo estará la banda. Solo podemos resumirlo en un gran año, porque nuestros fans están ahí, porque tenemos salud, porque hemos hecho cosas maravillosas juntos y porque seguimos soñando.

Han salido muchas oportunidades muy chéveres, entre esas este Warped Tour que nosotros sabemos desde hace mucho tiempo que íbamos a ir, entonces teníamos las ganas de contarle a todo el mundo y una vez se enteró la gente, pues lo recibió superbién. Ir a México a representar a Colombia es maravilloso. Entonces, sí, este año nos ha traído cosas que todavía nos sorprenden a esta altura de nuestra carrera.

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Hace poco sacaron un nuevo sencillo, Madrid. ¿Cómo surgió esta canción?

Carlos Leongómez: Bueno, Madrid hace parte del nuevo trabajo que venimos haciendo, probamos un poquito las maquetas que vamos componiendo y vamos a ver qué canción necesitamos que la gente escuche. Y algo que la gente quería escuchar mucho, y nos lo decían, pues que hace parte de la música que hacemos es algo así, este rock bien fuerte que necesitamos en esta canción.

Veníamos de un par de temas que, sin ser baladas, pero digamos que la gente lo percibe así en nuestro océano musical. Y nos devolvemos con esta canción, que es un mensaje de esas personas que deciden dar el paso sin uno y avanzan, van a otro lado, buscan otras cosas y es una respuesta o una perspectiva del que se queda, del que pierde.

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Queríamos aprovechar también en el video, mostrar un poquito nuestra ciudad, queríamos demostrar un poquito la fuerza de la banda en vivo. Hace rato no salíamos tocando en un video y creo que era el momento de volverlo a mostrar, y estamos muy contentos con los resultados de esta canción.

Antes del Vans Warped Tour México, la banda publicó un nuevo adelanto de su próximo larga duración - crédito @dontetto/YouTube

El Warped Tour empezó a mediados de los 90, y terminó definiendo mucho del sonido rock de los 2000. Confluyeron tendencias como el emo, el skate, el oi!, y el ska durante muchos años allí. Eso tuvo su final en un punto, pero en los últimos años pareciera que hay un interés renovado de la música de ese periodo. ¿Ustedes sienten lo mismo?

Diego Pulecio: Sí, siento que, pues cuando uno creció con música buena, hecha por humanos tocando [risas] y que como la vaina pues está cambiando todo muy rápido.

Pero siento que las bandas de rock sobre todo tienen una nostalgia muy especial, porque a diferencia de otros géneros, se engancha de una manera particular. Es como parte de la personalidad de uno, desde cómo se viste uno, interactúa. Y no todos los géneros tienen eso. Así que sentimos que, más allá de eso, es como que la gente está volviendo a donde se sentía bien.

Y creo que es la juventud. Son estas bandas de cuando uno era joven y no tenía tantas preocupaciones y se conectaba. Y eso nos está pasando también a nosotros con nuestras bandas, porque se están relanzando álbumes de hace 15, 20 años. Entonces, eso yo creo que es una dinámica de cuando un artista saca buena música. La música perdura y a pesar de que uno viva y de pronto cuando ya le coge más el ritmo a la vida, puede volver a ser selectivo. Y decir: “Bueno, ahora quiero escuchar esto”, y no necesariamente lo que esté de moda para pertenecer a un parche o lo que sea.

Y eso tiene el rock, fanáticos de verdad, amantes de la música, que escuchan las letras, que hacen que por eso las bandas de rock envejezcan tocando. Nunca hemos visto el primer reguetonero viejo. Entonces, todavía estamos [risas] esperando cómo va a ser eso, pero leyendo el rock sí tenemos y sabemos cómo es un héroe viejo, sí. Eso es muy particular también de nuestra música, y las generaciones ya mayores están queriendo volver a sentirse así, jóvenes.

Y de pronto la música para nosotros que crecimos en el rock, la música que nos obligaban a escuchar. Pues que ya con las plataformas ya uno simplemente no tiene que ir a rogar que le pongan eso en el bar, sino pues uno escucha como en silencio.

Nos parece muy bonito eso y estamos muy agradecidos porque gracias a esos otros fenómenos como el Movistar, como el Warped Tour en México, se está creando una ola y sobre todo que los jóvenes y las bandas jóvenes vean que hay que trabajar para llegar a esos fans. Hay que trabajar muchos años y seguir puliendo tu arte, haciendo tu música, y en particular los artistas de rock que casi siempre, no sé en cuántos casos, son los que escriben su música. Eso creo que también conecta diferente con el oyente en vivo.

¿Qué puede esperar el público de Don Teto ese sábado 12 de septiembre cuando salgan al escenario en, en el Vans Warped Tour?

Jaime Valderrama: Pueden esperar un gran show, lleno de canciones que han hecho parte de la discografía de Don Tetto. Escogimos canciones que nos han representado muy bien a lo largo de los años, porque como son tantas bandas los tiempos son cortos, pero seguro la gente sabe llevar una gran conexión con el Don Tetto de hoy en día, que es una mezcla de todo lo que ha aprendido a lo largo de muchos años, de su experiencia en escenario después de tantos años también.

Pero seguro vamos a estar con un público que no únicamente debe ser mexicano, sino que será de todas partes, incluso gente de Colombia sabemos que va a ir y nos va a acompañar. Así que pueden esperar un show muy especial, los vamos a poner a saltar, a cantar, a pasarlo muy bien con nuestra música. Tenemos varias sorpresas, algunas cosas que ya hemos presentado por ahí en algunos shows que hemos tenido últimamente, pero que sabemos que los van a sorprender.

Además de que vamos a estar también de espectadores, porque no solo vamos a vivir el momento de nuestro show, sino que vamos a estar por ahí recorriendo los diferentes escenarios, viendo las otras bandas, los dos días. Así que va a ser un show muy chévere y seguro un viaje para recordar.

¿Qué más tiene guardado Don Tetto para cerrar 2026, después del Warped Tour?

Diego Pulecio: Para nosotros creo que sigue siendo un año muy importante, porque si bien hicimos la Arena y además de eso estuvimos en Australia, en cuatro ciudades superimportantes, pues nunca pensábamos que nuestra música nos podría llevar tan lejos y que pudiéramos estar compartiendo con el público australiano. Fue bastante grato para nosotros. Viene después de este viaje a México.

Al regreso, pues estamos concentrados mucho en terminar de sacar lo que va a ser este nuevo álbum de Don Teto. Ya son cuatro sencillos que hemos estado presentando desde el año pasado y la idea es poder terminar el álbum y poder ya lanzar el álbum completo como tal, para terminar de narrar esta etapa en la que hemos estado los últimos dos años.

Aparte de eso, vamos para Estados Unidos, vamos a estar en Nueva York, vamos a estar en Chicago y en Miami, en una pequeña gira la cual va a recorrer estas tres ciudades muy importantes para nosotros, ya que hace rato no volvemos a Estados Unidos. Seguimos en esa construcción de ahorita, de haber muchísimo público, de que mucha gente se conecte con lo nuevo de Don Tetto, pero que también disfrute de lo que hemos venido trabajando a lo largo de muchos años.

Vienen muchos proyectos para el otro año. Vamos a tener una celebración de los 20 años de nuestro primer álbum, Lo que no sabías. Es increíble que sean 20 años que han pasado desde que salió este álbum para todo nuestro público. Pero traemos algunas cosas de algunos conciertos, de algunos eventos sorpresas por la celebración de estos 20 años. Entonces, viene muchísimo trabajo para nosotros. Estamos realmente muy contentos con el momento que se ha presentado para la banda este año y esperamos que los años que siguen, sigan creciendo de la misma manera.

¿El álbum alcanza a salir este año?

Jaime Valderrama: Queremos que sea este año, pero si no, en el primer semestre del otro, aunque sea, será el compromiso.