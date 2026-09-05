Qué se sabe de la masacre en Obando, Valle del Cauca: 3 personas fueron asesinadas dentro de una vivienda

La masacre se presentó en el barrio Villa Europa - crédito imagen de referencia archivo Colprensa / Mariano Vimos

Guardar

Dos hombres y una mujer fueron asesinados durante un ataque armado registrado en una vivienda del barrio Villa Sol, en el área urbana del municipio de Obando, Valle del Cauca.

La masacre se registró la tarde del viernes 4 de septiembre y es investigado bajo la hipótesis de una posible confrontación entre estructuras criminales con presencia en la zona.

PUBLICIDAD

Las víctimas fueron identificadas de forma preliminar como dos hombres de 31 y 29 años, y una mujer de 32 años. Según la información conocida por las autoridades locales, las tres personas murieron en el sitio como consecuencia de los disparos.

Unidades de la Policía Judicial asumieron las diligencias en el inmueble y recopilaron elementos que podrían aportar a la identificación de los responsables.

Mientras tanto, el teniente coronel Óscar Javier Hernández, comandante del Distrito Especial de Policía Cartago, señaló que la principal línea de investigación está relacionada con disputas entre organizaciones delincuenciales por rentas de microtráfico y dominio del territorio.

PUBLICIDAD

Los dos hombres asesinados registraron antecedentes judiciales - crédito imagen de referencia / archivo Colprensa

La información inicial indica que dos de los fallecidos registraban antecedentes judiciales por diferentes conductas delictivas. La mujer, en cambio, no tenía anotaciones en los sistemas de las autoridades.

Durante la inspección técnica del lugar, los uniformados incautaron un arma de fuego tipo pistola, varias vainillas percutidas y dos teléfonos celulares. Todos los elementos quedaron bajo cadena de custodia para que sean sometidos a análisis balísticos y técnicos.

El arma hallada será examinada para establecer si fue utilizada en el ataque y si aparece vinculada con otros hechos violentos ocurridos en Obando o en municipios cercanos del norte del Valle del Cauca.

PUBLICIDAD

Los investigadores también revisarán el contenido de los teléfonos celulares incautados. El propósito es identificar posibles comunicaciones, contactos o datos que permitan reconstruir los momentos previos al crimen, determinar el móvil y ubicar a los autores materiales e intelectuales.

Hasta el momento, las autoridades no informaron sobre personas detenidas por el triple homicidio. Tampoco se conocieron detalles sobre el número de atacantes, el tipo de vehículo utilizado o la posible ruta de escape.

Declaraciones del teniente coronel Óscar Javier Hernández, comandante de Distrito Especial de Policía Cartago - crédito Deval

La zona norte del Valle del Cauca permanece bajo atención de las autoridades por hechos relacionados con la presencia de organizaciones criminales y grupos armados. Tras el ataque en Villa Sol, se reforzaron las labores de inteligencia y patrullaje para prevenir nuevos episodios de violencia.

PUBLICIDAD

La Gobernación anunció operativos en municipios del norte del Valle

Por su parte, la gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, encabezó un consejo de seguridad departamental con integrantes de la Fuerza Pública y organismos del Estado.

La reunión abordó la situación de orden público en distintos municipios y las consecuencias del terremoto registrado en la región.

Durante el encuentro se acordaron operaciones conjuntas entre el Ejército Nacional y la Policía Nacional en sectores como Ansermanuevo. También se anunciaron acciones en Calima-El Darién, municipio afectado por ataques atribuidos a disidencias de las Farc.

Las autoridades buscan fortalecer el control territorial en zonas afectadas por ataques y disputas entre grupos ilegales, mientras avanzan las pesquisas para esclarecer el crimen ocurrido en Obando.

PUBLICIDAD

Las diligencias judiciales continúan bajo coordinación de la autoridad competente. Los investigadores esperan que las pruebas recogidas dentro de la vivienda, los análisis forenses y la información obtenida en terreno permitan establecer quiénes participaron en el ataque y qué motivó el asesinato de las tres personas.

Indepaz recordó la Alerta Temprana (AT) 009/22 y el informe de seguimiento 026/24 por parte de la Defensoría del Pueblo en la que se advirtió la grave situación en Obando - crédito @indepaz/IG

Entretanto, el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), señaló que esta es la masacre 88 durante lo que va de 2026.

“Por su parte de la defensoría del pueblo ha emitido la AT (Alerta Temprana) 009/22 y su informe de seguimiento 026/24 para Obando, advirtiendo que el riesgo sigue siendo alto debido a la persistencia de estructuras criminales y la movilidad de las confrontaciones hacia municipios cercanos”, destacó el instituto en una publicación desde su cuenta de Instagram el mismo viernes.

PUBLICIDAD

Dicho informe “también señala que la respuesta institucional fue parcial y desarticulada, pues varias entidades no entregaron información completa sobre las acciones implementadas para atender las alertas y proteger a la población”, concluye el mensaje de la ONG.