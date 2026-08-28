Colombia

Violento ataque terrorista en Pelaya, Cesar: 40 drones explosivos dejaron al menos dos militares heridos

Un nuevo atentado contra uniformados durante patrullajes en zona rural intensifica la tensión en la región. El presidente Abelardo de la Espriella a convocó un consejo de seguridad en Valledupar

Pese al cese al fuego pactado entre los grupos insurgentes y el Gobierno nacional, la problemática de seguridad sigue estando en peligro en regiones de Colombia - crédito Luis Jaime Acosta / REUTERS
Un ataque terrorista en Pelaya, Cesar, dejó al menos dos soldados del Ejército Nacional heridos tras el lanzamiento de unos 40 explosivos - crédito Luis Jaime Acosta / REUTERS
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Un ataque terrorista en Pelaya, Cesar, dejó al menos a dos soldados del Ejército Nacional heridos, según informó la institución. El hecho ocurrió cuando grupos armados al margen de la ley lanzaron aproximadamente 40 artefactos explosivos contra uniformados que cumplían labores de patrullaje y control en la zona rural del municipio.

La ofensiva, atribuida preliminarmente a presuntos integrantes del Ejército de Liberación Nacional (ELN), marca un nuevo episodio de violencia en el sur del departamento, región que enfrenta una escalada de acciones armadas en las últimas semanas.

Tras el atentado, el presidente Abelardo de la Espriella anunció la convocatoria inmediata de un consejo de seguridad en Valledupar, capital del Cesar. En un mensaje en X, el mandatario confirmó: “Me reuniré con la cúpula de la Fuerza Pública y las autoridades territoriales para evaluar la situación, reforzar las operaciones y tomar las decisiones necesarias para proteger a la población y a nuestros policías y soldados, y recuperar plenamente el control del territorio (sic)”.

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Un ataque terrorista en Pelaya, Cesar, dejó al menos dos soldados del Ejército Nacional heridos tras el lanzamiento de unos 40 explosivos - crédito @ABDELAESPRIELLA / X
El presidente Abelardo De La Espriella convocó un consejo de seguridad en Valledupar para evaluar la situación y reforzar las operaciones de la Fuerza Pública - crédito @ABDELAESPRIELLA / X

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