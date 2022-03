JEP acusó de desacato al director de la Dijin por interferir en la declaración de Otoniel

La audiencia programada a Alias Otoniel fue interrumpida por algunos policías. Foto: Colprensa

El pasado martes 22 de marzo a las 9:00 a.m. estaba programada la audiencia de Dairo Antonio Úsuga, alias Otoniel ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), sin embargo, esta tuvo que ser suspendida por la magistrada Nadiezhda Henríquez, ya que consideró que no estaban dadas las condiciones para atender las declaraciones del que fuera el líder del Clan del Golfo y quien fue llamado como testigo en la investigación sobre el conflicto armado en el Urabá.

La audiencia que fue programada en la sede de la Dijin en la capital colombiana, mismo lugar donde se encuentra detenido desde su captura. Al momento de iniciar, la defensa de alias Otoniel y la JEP solicitaron a la magistrada que estas se desarrollaran en condiciones de completa privacidad, ya que esperaban que Úsuga pudiera realizar algunas declaraciones más amplias y más detalladas de algunos hechos.

Es por esta razón que se le solicitó a la Policía Nacional que no hiciera parte de la guardia y no estuviera presente en la audiencia, una condición que no fue acatada por las autoridades ya que consideraron que no se estaban dando las condiciones de seguridad, por lo que en irrumpieron en dos ocasiones en el recinto, siendo esta la razón por la que la magistrada Nadiezhda Henríquez suspendió la diligencia.

Por segunda vez consecutiva la presencia de las autoridades impidieron que se pudiera desarrollar la audiencia con total normalidad. En esta última ocasión, pese a las advertencias al directo de la Dijin de la Policía, los agentes se negaron a abandonar el lugar por motivos de seguridad nacional. Un mayor de la Policía, ante los cuestionamientos de la magistrada, le aseguró que la puerta siempre debía estar abierta.

Es importante señalar que Úsuga formó parte del Ejército Popular de Liberación (EPL) y las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) las cuales delinquían en la zona del Urabá, por lo que fue llamado a declarar en el caso 04, que hace referencia a la Situación territorial de la región de Urabá durante el conflicto armado que se desarrolló allí por muchos años. En un comienzo alias Otoniel se negó a declarar, pero tras recibir varias cartas de las víctimas reconocidas por la JEP, decidió dar su versión sobre varios hechos.

Fue por esta razón que la JEP avocó a estudio de medidas cautelares para garantizar y proteger el testimonio y la información que brinde Dairo Antonio Úsuga. “Los aportes a la verdad que - eventualmente- realice, permitirán que los procesos que actualmente adelanta o los que abra la JEP y las decisiones que se deriven de los mismos , sean más efectivas (...), el derecho a la verdad de las víctimas tiene un carácter fundamental”, afirmó la magistrada.

La Sección de Ausencia de Reconocimiento de Verdad emitió medidas cautelares par aordenarle a la Policía Nacional que garantice la reserva y la privacidad del interrogatorio, se le solicitó al director de la Dijin de la Policía , mayor general Fernando Murillo, que informe sobre los motivos de seguridad que manifestaron los policías para interrumpir la audiencia. Sin embargo y de acuerdo a Blu Radio que consultó algunas fuentes de la JEP, se abrirá un incidente de desacato contra Murillo y los policías que irrumpieron en dos ocasiones durante la diligencia.

