Colombia

Ataque con drones en La Plata, Huila: Ejército aclaró qué relación tuvo con la caravana del gobernador

Dos granadas fueron lanzadas contra soldados del Batallón Cacique Pigoanza, sin dejar militares ni civiles afectados

Las aeronaves no tripuladas fueron utilizadas para lanzar dos granadas contra los soldados. - crédito REUTERS/Alina Smutko
Las aeronaves no tripuladas fueron utilizadas para lanzar dos granadas contra los soldados. - crédito REUTERS/Alina Smutko
Guardar

Un ataque con drones en La Plata, Huila, fue reportado contra tropas de la Novena Brigada que adelantaban labores de presencia institucional y seguridad en la vereda Gallego. La acción fue dirigida contra soldados del Batallón de Infantería Liviana N.° 26 Cacique Pigoanza, quienes se encontraban desplegados en esa zona del municipio.

De acuerdo con el reporte oficial, los responsables utilizaron aeronaves no tripuladas para lanzar dos granadas contra los uniformados. La amenaza fue detectada oportunamente mediante equipos antidron, lo que permitió a los soldados activar las medidas de protección y reaccionar ante la ofensiva.

PUBLICIDAD

El balance entregado tras el hecho señala que no se registraron afectaciones a los militares ni a la población civil. La institución atribuyó la respuesta a la preparación de los soldados, su reacción inmediata y al empleo de los dispositivos destinados a identificar este tipo de amenazas.

A pesar de la complicación, el senador huilense Rodrigo Villalba se encuentra estable y podría ser dado de alta este martes. Foto: Colprensa
Rodrigo Villalba Mosquera, gobernador del Huila, cuya comitiva transitó por la zona antes del ataque. - crédito Colprensa

Ejército aclaró qué ocurrió con la caravana del gobernador del Huila

Uno de los aspectos que la institución decidió precisar fue la relación entre el ataque y la caravana del gobernador del Huila, Rodrigo Villalba Mosquera, luego de que surgieran versiones que vinculaban ambos hechos.

La comitiva del mandatario departamental había transitado por el sector aproximadamente 15 minutos antes de que se produjera la ofensiva contra los soldados. Por esa razón, el Ejército señaló que el ataque no estuvo dirigido contra la caravana del gobernador.

PUBLICIDAD

La precisión establece una diferencia entre los dos acontecimientos: el desplazamiento de la comitiva ocurrió antes por el mismo sector, mientras que posteriormente se produjo la acción contra las tropas que desarrollaban labores de seguridad en la vereda Gallego.

De esta manera, la información oficial descarta que la caravana de Villalba Mosquera hubiera sido el objetivo de las dos granadas lanzadas desde los drones.

Equipos antidron permitieron detectar la amenaza

La respuesta de los militares estuvo apoyada en los sistemas UAS Detector, equipos utilizados para identificar oportunamente la amenaza representada por las aeronaves no tripuladas.

El Ejército explicó que la detección permitió activar las medidas de protección frente a la acción. A esto se sumó la reacción de los soldados que se encontraban en el área, quienes pudieron responder antes de que se produjeran afectaciones entre los uniformados o los habitantes de la zona.

El Ejército aclaró que la caravana del gobernador pasó por el sector 15 minutos antes del ataque. - crédito @Ejercito_Div5/X
El Ejército aclaró que la caravana del gobernador pasó por el sector 15 minutos antes del ataque. - crédito @Ejercito_Div5/X

El empleo de este tipo de dispositivos forma parte de las medidas utilizadas por las tropas para enfrentar ataques mediante drones, una modalidad que en este caso fue utilizada para transportar y lanzar las dos granadas contra los militares del Batallón Cacique Pigoanza.

El reporte institucional no entregó información adicional sobre daños materiales ocasionados durante la acción ni atribuyó públicamente la responsabilidad a una organización determinada.

Ejército rechazó el ataque contra las tropas

Tras informar sobre lo ocurrido, el Ejército Nacional rechazó la acción y cuestionó el riesgo que representa para quienes se encuentran en las zonas donde se desarrollan operaciones de seguridad.

La institución sostuvo que este tipo de ataques pueden poner en peligro de manera indiscriminada a los integrantes de la Fuerza Pública y a la población civil. En su pronunciamiento, también señaló que estas acciones constituyen una infracción a las normas del Derecho Internacional Humanitario (DIH).

Convocatoria para prestar el servicio militar con el Ejército Nacional en Bogotá y Cundinamarca estará abierta hasta el 25 de mayo - crédito Ejército Nacional
La Novena Brigada mantendrá las operaciones militares y las medidas de seguridad en los 37 municipios del Huila. - crédito Ejército Nacional (referencia)

Novena Brigada continuará desplegada en Huila

Después de la acción registrada en La Plata, las unidades militares mantienen su presencia en el territorio. La Novena Brigada indicó que continuará desarrollando operaciones y fortaleciendo las medidas de seguridad en los 37 municipios del departamento del Huila.

La institución señaló que estas labores tienen como propósito enfrentar las amenazas y mantener la protección de la población huilense.

En ese contexto, los soldados del Batallón de Infantería Liviana N.° 26 Cacique Pigoanza permanecen vinculados a las labores de presencia institucional y seguridad que se desarrollan en el departamento.

Temas Relacionados

ataque con dronesataque en Huilagobernador del HuilaLa PlataColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

El influenciador Levy Rincón denunció que la UNP suspendió su esquema de seguridad: “Los hago responsables”

El creador de contenido, afín a la izquierda, aseguró que el director de la entidad ordenó que le hicieran un estudio de riesgo “exprés”

El influenciador Levy Rincón denunció que la UNP suspendió su esquema de seguridad: “Los hago responsables”

David Alonso sufrió un duro accidente durante la clasificación en la Moto 2: así fue el hecho en San Marino

El corredor colombo-español pasó un día complicado en la jornada que definía las posiciones para la carrera, aunque afortunadamente salió ileso

David Alonso sufrió un duro accidente durante la clasificación en la Moto 2: así fue el hecho en San Marino

Dumek Turbay desmintió con cifras a Gustavo Petro tras el expresidente afirmar que en Cartagena se acabó el turismo: “Guerras ideológicas”

El alcalde de la capital de Bolívar aseguró que recibió más de cuatro millones de viajeros hasta septiembre de 2026

Dumek Turbay desmintió con cifras a Gustavo Petro tras el expresidente afirmar que en Cartagena se acabó el turismo: “Guerras ideológicas”

Carmen Villalobos compartió con sus seguidores cuantos tatuajes tiene en su cuerpo: aseguró que quiere hacerse más

La actriz y presentadora reveló en una interacción con sus seguidores que tenía intenciones de sumar más diseños a su piel, una vez terminara su participación en ‘Top Chef VIP’

Carmen Villalobos compartió con sus seguidores cuantos tatuajes tiene en su cuerpo: aseguró que quiere hacerse más

Así quedaron las semifinales de la Liga Femenina: habrá clásico y duelo de verdes en la pelea por la final

Los cuadrangulares finalizaron con muchas emociones hasta el último minuto, debido a que quedaban dos cupos pendientes para completar las cuatro mejores

Así quedaron las semifinales de la Liga Femenina: habrá clásico y duelo de verdes en la pelea por la final
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Qué se sabe de la masacre en Obando, Valle del Cauca: 3 personas fueron asesinadas dentro de una vivienda

Qué se sabe de la masacre en Obando, Valle del Cauca: 3 personas fueron asesinadas dentro de una vivienda

Lanzaron artefacto explosivo contra un puesto de control del Ejército en Jamundí, Valle del Cauca: esto se sabe

Ataque con drones explosivos contra estación de Policía en Ataco, Tolima, deja al menos dos uniformados heridos

Violento ataque terrorista en Pelaya, Cesar: 40 drones explosivos dejaron al menos dos militares heridos

No fue solo la estación de Policía, templos religiosos también resultaron afectados tras ataque con drones en El Tambo, Cauca

ENTRETENIMIENTO

Carmen Villalobos compartió con sus seguidores cuantos tatuajes tiene en su cuerpo: aseguró que quiere hacerse más

Carmen Villalobos compartió con sus seguidores cuantos tatuajes tiene en su cuerpo: aseguró que quiere hacerse más

Festival Cordillera 2026: Los artistas que no se puede perder el domingo 13 de septiembre

Yina Calderón y La Liendra cuestionaron el fichaje de James Rodríguez por parte de Atlético Nacional: esto dijeron

Festival Cordillera anunció la cancelación del concierto de Ed Maverick, horas antes de su presentación

Don Tetto mira hacia el futuro y reflexiona sobre el pasado antes de su paso por el Vans Warped Tour México: “La gente está volviendo a donde se sentía bien”

Deportes

David Alonso sufrió un duro accidente durante la clasificación en la Moto 2: así fue el hecho en San Marino

David Alonso sufrió un duro accidente durante la clasificación en la Moto 2: así fue el hecho en San Marino

Así quedaron las semifinales de la Liga Femenina: habrá clásico y duelo de verdes en la pelea por la final

Metieron a la selección Colombia a los octavos del Mundial Femenino Sub-20: no necesitó el partido contra Corea del Norte

Así fue como Millonarios logró el fichaje de Juan Guillermo Cuadrado: datos reveladores del negocio

Santiago Buitrago, campeón de la montaña en la Vuelta a España: hora y dónde ver la coronación del colombiano en la etapa 21