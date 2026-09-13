Ataque con drones en La Plata, Huila: Ejército aclaró qué relación tuvo con la caravana del gobernador

Las aeronaves no tripuladas fueron utilizadas para lanzar dos granadas contra los soldados. - crédito REUTERS/Alina Smutko

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Un ataque con drones en La Plata, Huila, fue reportado contra tropas de la Novena Brigada que adelantaban labores de presencia institucional y seguridad en la vereda Gallego. La acción fue dirigida contra soldados del Batallón de Infantería Liviana N.° 26 Cacique Pigoanza, quienes se encontraban desplegados en esa zona del municipio.

De acuerdo con el reporte oficial, los responsables utilizaron aeronaves no tripuladas para lanzar dos granadas contra los uniformados. La amenaza fue detectada oportunamente mediante equipos antidron, lo que permitió a los soldados activar las medidas de protección y reaccionar ante la ofensiva.

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El balance entregado tras el hecho señala que no se registraron afectaciones a los militares ni a la población civil. La institución atribuyó la respuesta a la preparación de los soldados, su reacción inmediata y al empleo de los dispositivos destinados a identificar este tipo de amenazas.

Rodrigo Villalba Mosquera, gobernador del Huila, cuya comitiva transitó por la zona antes del ataque. - crédito Colprensa

Ejército aclaró qué ocurrió con la caravana del gobernador del Huila

Uno de los aspectos que la institución decidió precisar fue la relación entre el ataque y la caravana del gobernador del Huila, Rodrigo Villalba Mosquera, luego de que surgieran versiones que vinculaban ambos hechos.

La comitiva del mandatario departamental había transitado por el sector aproximadamente 15 minutos antes de que se produjera la ofensiva contra los soldados. Por esa razón, el Ejército señaló que el ataque no estuvo dirigido contra la caravana del gobernador.

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La precisión establece una diferencia entre los dos acontecimientos: el desplazamiento de la comitiva ocurrió antes por el mismo sector, mientras que posteriormente se produjo la acción contra las tropas que desarrollaban labores de seguridad en la vereda Gallego.

De esta manera, la información oficial descarta que la caravana de Villalba Mosquera hubiera sido el objetivo de las dos granadas lanzadas desde los drones.

Equipos antidron permitieron detectar la amenaza

La respuesta de los militares estuvo apoyada en los sistemas UAS Detector, equipos utilizados para identificar oportunamente la amenaza representada por las aeronaves no tripuladas.

El Ejército explicó que la detección permitió activar las medidas de protección frente a la acción. A esto se sumó la reacción de los soldados que se encontraban en el área, quienes pudieron responder antes de que se produjeran afectaciones entre los uniformados o los habitantes de la zona.

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El Ejército aclaró que la caravana del gobernador pasó por el sector 15 minutos antes del ataque. - crédito @Ejercito_Div5/X

El empleo de este tipo de dispositivos forma parte de las medidas utilizadas por las tropas para enfrentar ataques mediante drones, una modalidad que en este caso fue utilizada para transportar y lanzar las dos granadas contra los militares del Batallón Cacique Pigoanza.

El reporte institucional no entregó información adicional sobre daños materiales ocasionados durante la acción ni atribuyó públicamente la responsabilidad a una organización determinada.

Ejército rechazó el ataque contra las tropas

Tras informar sobre lo ocurrido, el Ejército Nacional rechazó la acción y cuestionó el riesgo que representa para quienes se encuentran en las zonas donde se desarrollan operaciones de seguridad.

La institución sostuvo que este tipo de ataques pueden poner en peligro de manera indiscriminada a los integrantes de la Fuerza Pública y a la población civil. En su pronunciamiento, también señaló que estas acciones constituyen una infracción a las normas del Derecho Internacional Humanitario (DIH).

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La Novena Brigada mantendrá las operaciones militares y las medidas de seguridad en los 37 municipios del Huila. - crédito Ejército Nacional (referencia)

Novena Brigada continuará desplegada en Huila

Después de la acción registrada en La Plata, las unidades militares mantienen su presencia en el territorio. La Novena Brigada indicó que continuará desarrollando operaciones y fortaleciendo las medidas de seguridad en los 37 municipios del departamento del Huila.

La institución señaló que estas labores tienen como propósito enfrentar las amenazas y mantener la protección de la población huilense.

En ese contexto, los soldados del Batallón de Infantería Liviana N.° 26 Cacique Pigoanza permanecen vinculados a las labores de presencia institucional y seguridad que se desarrollan en el departamento.