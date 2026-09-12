Colombia

Yina Calderón y La Liendra cuestionaron el fichaje de James Rodríguez por parte de Atlético Nacional: esto dijeron

La llegada del ‘10′ al cuadro Verdolaga ha generado reacciones encontradas a nivel nacional, al punto que dos de los creadores de contenido más populares del país se sumaron a la discusión

La Liendra y Yina Calderón se pronunciaron frente al anuncio de James Rodríguez como nuevo jugador de Atlético Nacional - crédito @yinacalderontv y @la_liendraa/Instagram y Jefatura de Prensa de Atlético Nacional
La Liendra y Yina Calderón se pronunciaron frente al anuncio de James Rodríguez como nuevo jugador de Atlético Nacional - crédito @yinacalderontv y @la_liendraa/Instagram y Jefatura de Prensa de Atlético Nacional
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En el cierre del mercado de jugadores libres del fútbol profesional colombiano dejó como gran sorpresa la confirmación de que James Rodríguez, tras finalizar su etapa con el Minnesota United de la MLS, es nuevo jugador de Atlético Nacional.

El jugador, que protagonizó rumores en los días previos para sumarse al Avellino de la Serie B de Italia, firmó con el cuadro verdolaga hasta junio de 2027, tras dos meses sin equipo y luego de 18 años en el fútbol europeo.

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El volante de 35 años regresó al país para reforzar al cuadro antioqueño, que busca conquistar la Liga BetPlay, defender el título de la Copa Colombia por cuarta ocasión consecutiva y disputar la Copa Libertadores en el 2027.

En su presentación oficial ante los medios en Guarne, Antioquia, el jugador explicó los motivos detrás de su decisión: “Este club, todos saben lo grande que es, es algo único. Le decía al presidente que lo que se veía desde afuera es el Real Madrid niño, es un club grande. Esta camiseta pesa mucho y me gusta sentir eso”, afirmó. También se refirió a su rol dentro del plantel: “Los jóvenes vienen con otro chip; estamos acá para guiarlos y ayudarlos a ir por el buen camino. Espero ser un guía para ellos”.

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El anuncio del fichaje generó reacciones inmediatas a nivel nacional, incluyendo dos de los influenciadores más populares del país. Por un lado, el creador de contenido La Liendra, hincha declarado de Atlético Nacional, publicó un video en Instagram en el que expresó reparos frente al movimiento, advirtiendo que podría ser “funado” por el punto de vista que le generó la noticia.

El quindiano celebró la llegada del '10' al cuadro verdolaga, pero sostuvo que el volante regresó demasiado pronto al fútbol colombiano, comparado con jugadores élite como Messi, Lewandowski, o Cristiano Ronaldo - crédito @la_liendraa/Instagram

“Yo voy al estadio a ver jugar al Verde de vez en cuando. Mi primer tatuaje fue de Nacional y esto me da alegría. ¡Bienvenido, James!“, expresó inicialmente. ”Pero como fan del fútbol me da tristeza. Un jugador como James Rodríguez, con tanto potencial y tan joven, que se venga para la liga colombiana tan rápido... Muchachos, es que Lewandowski tiene 38 años, Messi tiene 39 años, Cristiano tiene 41 años y James tiene 35 años. Y todos los jugadores que les mencioné están jugando en una mejor liga que la de su país. O si no, están jugando en un lugar donde están ganando demasiada plata. James en Colombia no vino a hacer ninguna de las dos", afirmó.

La Liendra aseguró que James Rodríguez pudo continuar su carrera en ligas del exterior como la MLS, Arabia, Galatasaray, Valencia o Sporting de Lisboa. Yina Calderón no estuvo de acuerdo - crédito San Navarro/REUTERS
La Liendra aseguró que James Rodríguez pudo continuar su carrera en ligas del exterior como la MLS, Arabia, Galatasaray, Valencia o Sporting de Lisboa. Yina Calderón no estuvo de acuerdo - crédito San Navarro/REUTERS

El quindiano profundizó en su punto, y remarcó que podría haber continuado con su carrera en otro país. “No vino a mejorar porque acá no tenemos la mejor calidad en el fútbol y tampoco vino a ganar plata porque acá no están los mejores salarios. Para mí, James se adelanta. James era para que estuviera en un Galatasaray, en un Valencia, en un Sporting de Lisboa... no sé, en la MLS, en Arabia, por lo menos ganando plata. Para mí se vino muy rápido”, apuntó.

Frente a lo dicho por La Liendra se pronunció Yina Calderón. La huilense, en sus historias de Instagram, cuestionó la comparación que hizo el creador de contenido con otros jugadores por la edad, así como el presente del colombiano, especialmente luego de su desempeño en el pasado Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026 con la Tricolor.

La huilense mostró su desacuerdo con algunos apuntes del quindiano, cuestionó el rendimiento de James Rodríguez con la selección Colombia en el Mundial y defendió que Atlético Nacional le abrió una oportunidad para seguir en actividad - crédito @yinacalderonoficial/Instagram

“Primero que todo, Liendra, ¿qué fútbol nos ofreció James en el Mundial? Pésimo rendimiento, no sirvió para nada. Segundo, ¿cómo se les ocurre compararlo a usted con Cristiano Ronaldo, que a pesar de tener 40 y punta de años, es disciplinado y su rendimiento altísimo, al igual que Messi. Y tres, antes que James se sienta bien atendido, que el Nacional, porque para mí es uno de los mejores equipos de Colombia, si no es el mejor, lo recibió y le pagó“, destacó la creadora de contenido y empresaria.

Acto seguido, Yina soltó un duro comentario no solo contra el jugador, sino contra la selección Colombia por su participación en la pasada Copa del Mundo: “Porque para mí, James Rodríguez y unos cuantos se debieron haber quedado sin trabajo esta temporada, porque fútbol no nos están dando. No hicieron absolutamente nada, sino hacernos pasar pena ajena, porque ni siquiera fueron capaces de llegar al partido con Argentina”, manifestó.

Aunque la DJ fue clara en que su conocimiento sobre el balompié era limitado, eso no la detuvo de dar un último apunte: “Por lógica, ¿cómo se les ocurre que le van a dar trabajo a un pavasonso que ni siquiera entrena, que ni siquiera muestra rendimiento, que no hace absolutamente nada que sentarse en un banco a calentarlo? ¡No! El Nacional tuvo compasión, porque yo lo había dejado jugando por allá en el Boyacá Chicó, por allá en el Equidad", afirmó.

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