Colombia

Resultado Sinuano Noche hoy 12 de septiembre

Los aficionados de esta lotería pueden verificar si su jugada resultó premiada en el último sorteo

Los números ganadores de Sinuano Noche cambian y le llevan buena suerte a una nueva persona. (Jesús Avilés/Infobae)
Los números ganadores de Sinuano Noche cambian y le llevan buena suerte a una nueva persona. (Jesús Avilés/Infobae)
Guardar

El sorteo Sinuano Noche, con profundas raíces y amplia participación en el departamento de Córdoba y la región Caribe, mantiene presencia nacional pese a su arraigo en la costa norte de Colombia.

Este chance anunció los resultados de su último sorteo del día, realizado este sábado 12 de septiembre de 2026.

PUBLICIDAD

Resultados Sinuano Noche hoy

Fecha: sábado 12 de septiembre de 2026.

Número ganador: 342.

Quinta: 7.

Los pasos para jugar por los premios del Sinuano Noche. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Los pasos para jugar por los premios del Sinuano Noche. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Origen y premios del Sinuano

En Colombia, la Lotería El Sinuano Noche se ha consolidado como un juego de azar popular, especialmente en la región de la Costa Caribe. Este sorteo, que se lleva a cabo de lunes a sábado a las 22:30 horas y los domingos y festivos a las 20:30 horas, ofrece a los participantes la oportunidad de multiplicar su inversión de manera significativa.

El nombre "Sinuano" tiene su origen en el río Sinú, un importante curso de agua en la región caribeña de Colombia, que históricamente ha sido vital para las comunidades locales, proporcionando recursos y prosperidad. Este vínculo cultural y geográfico añade un elemento de identidad regional al sorteo, que se ha convertido en una tradición para muchos.

PUBLICIDAD

En cuanto a las reglas del juego, los participantes deben acertar una combinación de números para ganar. Si logran acertar los cuatro números, el premio es 4,500 veces el monto apostado. Un acierto de tres números otorga 400 veces la apuesta, mientras que acertar dos números multiplica la inversión por 50. Incluso con un solo número acertado, los jugadores pueden quintuplicar su apuesta inicial.

La Lotería El Sinuano Noche no solo es un juego de azar, sino también una actividad que refleja la cultura y las tradiciones de la región caribeña de Colombia, manteniendo viva una conexión con el pasado y ofreciendo la posibilidad de cambiar la vida de sus participantes con un golpe de suerte.

Conoce cuáles son los impuestos que aplican en este sorteo. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Conoce cuáles son los impuestos que aplican en este sorteo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Qué pasa con mi premio si otros también ganan?

El Sinuano Noche, se distingue por su sistema de premios fijos, lo que garantiza que el valor de la gratificación no se vea afectado por la cantidad de participantes en cada sorteo. Este modelo asegura que cada jugador que acierte el número ganador reciba el monto completo anunciado, sin divisiones ni ajustes, independientemente del número total de personas que hayan participado.

Este esquema de premios representa una ventaja para los jugadores, ya que elimina la incertidumbre sobre el valor del premio. Desde el momento en que se realiza la apuesta, los participantes saben con exactitud cuánto pueden ganar si su número resulta seleccionado. Esto significa que, ya sea que el sorteo cuente con miles de jugadores o con un grupo reducido, el monto del premio permanece inalterado y es entregado íntegramente al ganador.

La estructura también refuerza la transparencia y la confianza en el Sinuano Noche, características que son altamente valoradas por quienes participan en este tipo de juegos de azar. Este sistema permite a los jugadores enfocarse únicamente en la emoción de acertar el número ganador, sin preocuparse por factores externos como la cantidad de competidores. De esta manera, el sueño de ganar se convierte en una experiencia más justa y accesible para todos los participantes.

Temas Relacionados

Sinuano NocheResultado de SinuanoSinuano Noche ultimo sorteoSinuano Noche ayerLoterías de Colombiacolombia-loteriascolombia-noticiasÚltimas actualizaciones

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Ataque con drones en La Plata, Huila: Ejército aclaró qué relación tuvo con la caravana del gobernador

Dos granadas fueron lanzadas contra soldados del Batallón Cacique Pigoanza, sin dejar militares ni civiles afectados

Ataque con drones en La Plata, Huila: Ejército aclaró qué relación tuvo con la caravana del gobernador

El influenciador Levy Rincón denunció que la UNP suspendió su esquema de seguridad: “Los hago responsables”

El creador de contenido, afín a la izquierda, aseguró que el director de la entidad ordenó que le hicieran un estudio de riesgo “exprés”

El influenciador Levy Rincón denunció que la UNP suspendió su esquema de seguridad: “Los hago responsables”

David Alonso sufrió un duro accidente durante la clasificación en la Moto 2: así fue el hecho en San Marino

El corredor colombo-español pasó un día complicado en la jornada que definía las posiciones para la carrera, aunque afortunadamente salió ileso

David Alonso sufrió un duro accidente durante la clasificación en la Moto 2: así fue el hecho en San Marino

Dumek Turbay desmintió con cifras a Gustavo Petro tras el expresidente afirmar que en Cartagena se acabó el turismo: “Guerras ideológicas”

El alcalde de la capital de Bolívar aseguró que recibió más de cuatro millones de viajeros hasta septiembre de 2026

Dumek Turbay desmintió con cifras a Gustavo Petro tras el expresidente afirmar que en Cartagena se acabó el turismo: “Guerras ideológicas”

Carmen Villalobos compartió con sus seguidores cuantos tatuajes tiene en su cuerpo: aseguró que quiere hacerse más

La actriz y presentadora reveló en una interacción con sus seguidores que tenía intenciones de sumar más diseños a su piel, una vez terminara su participación en ‘Top Chef VIP’

Carmen Villalobos compartió con sus seguidores cuantos tatuajes tiene en su cuerpo: aseguró que quiere hacerse más
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Qué se sabe de la masacre en Obando, Valle del Cauca: 3 personas fueron asesinadas dentro de una vivienda

Qué se sabe de la masacre en Obando, Valle del Cauca: 3 personas fueron asesinadas dentro de una vivienda

Lanzaron artefacto explosivo contra un puesto de control del Ejército en Jamundí, Valle del Cauca: esto se sabe

Ataque con drones explosivos contra estación de Policía en Ataco, Tolima, deja al menos dos uniformados heridos

Violento ataque terrorista en Pelaya, Cesar: 40 drones explosivos dejaron al menos dos militares heridos

No fue solo la estación de Policía, templos religiosos también resultaron afectados tras ataque con drones en El Tambo, Cauca

ENTRETENIMIENTO

Carmen Villalobos compartió con sus seguidores cuantos tatuajes tiene en su cuerpo: aseguró que quiere hacerse más

Carmen Villalobos compartió con sus seguidores cuantos tatuajes tiene en su cuerpo: aseguró que quiere hacerse más

Festival Cordillera 2026: Los artistas que no se puede perder el domingo 13 de septiembre

Yina Calderón y La Liendra cuestionaron el fichaje de James Rodríguez por parte de Atlético Nacional: esto dijeron

Festival Cordillera anunció la cancelación del concierto de Ed Maverick, horas antes de su presentación

Don Tetto mira hacia el futuro y reflexiona sobre el pasado antes de su paso por el Vans Warped Tour México: “La gente está volviendo a donde se sentía bien”

Deportes

David Alonso sufrió un duro accidente durante la clasificación en la Moto 2: así fue el hecho en San Marino

David Alonso sufrió un duro accidente durante la clasificación en la Moto 2: así fue el hecho en San Marino

Así quedaron las semifinales de la Liga Femenina: habrá clásico y duelo de verdes en la pelea por la final

Metieron a la selección Colombia a los octavos del Mundial Femenino Sub-20: no necesitó el partido contra Corea del Norte

Así fue como Millonarios logró el fichaje de Juan Guillermo Cuadrado: datos reveladores del negocio

Santiago Buitrago, campeón de la montaña en la Vuelta a España: hora y dónde ver la coronación del colombiano en la etapa 21