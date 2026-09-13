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Así quedaron las semifinales de la Liga Femenina: habrá clásico y duelo de verdes en la pelea por la final

Los cuadrangulares finalizaron con muchas emociones hasta el último minuto, debido a que quedaban dos cupos pendientes para completar las cuatro mejores

Millonarios
Millonarios clasificó a unas semifinales de la Liga Femenina por primera vez desde 2020, cuando lo logró por última ocasión - crédito Millonarios FC
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La Liga Femenina entró en la recta final de la edición 2026, luego de concluir la fase de cuadrangulares, con seis jornadas en las que las ocho mejores escuadras de la primera ronda demostraron todo su rendimiento y capacidad para llegar al título y la Copa Libertadores.

Durante el sábado 12 de septiembre, se definieron las cuatro clasificadas a las semifinales de la liga profesional, luego de una jornada llena de emociones, suspenso, muchos goles y drama hasta el último minuto en los dos grupos, en los que faltaban dos tiquetes.

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De esta manera, la Dimayor queda pendiente de presentar la programación de los compromisos de ida y vuelta, con el beneficio de que las dos afortunadas que lleguen a la final también clasificarán a la Copa Libertadores Femenina, a disputarse en octubre de 2026 en Ecuador.

Las semifinalistas de la Liga Femenina

En la última jornada de los cuadrangulares, cuatro equipos llegaron con opción de quedarse con los últimos dos cupos a la siguiente instancia, en la que Millonarios y el Deportivo Cali esperaban tranquilas porque aseguraron los primeros puestos de las dos zonas.

Atlético Nacional y Santa Fe se metieron en las semifinales de la Liga Femenina, luego de ganar sus respectivos compromisos de la sexta fecha, con lo que se ubicaron en la casilla dos de los grupos A y B, incluso con un tiquete que se definió en los últimos minutos.

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Santa Fe en la Liga Femenina
Santa Fe superó en los últimos minutos a Orsomarso por 2-1 en Yumbo, por los cuadrangulares de la Liga Femenina - crédito Santa Fe Femenino

Para empezar, las cardenales superaron a Orsomarso en Yumbo por 2-1, aunque con sufrimiento porque las locales alcanzaron a igualar las acciones, lo que le dio vida al América, que le ganó al Cali 1-0 en Palmaseca, pero un penal le dio la alegría a las bogotanas en condición de visitante.

De otro lado, Atlético Nacional le quitó el cupo a semifinales a Internacional de Palmira, al que venció por 3-1 en el estadio Atanasio Girardot, finalizó con nueve puntos en la segunda casilla y destronó a las vallecaucanas, que llegaron a la sexta jornada en esa posición.

Atlético Nacional en la Liga Femenina
Atlético Nacional superó a Internacional de Palmira por 3-1 en Medellín y clasificó a semifinales de la Liga Femenina - crédito Atlético Nacional Femenino

A través de un comunicado, la Dimayor informó que “las fechas, horarios y escenarios de los partidos serán informados oportunamente”, pues el terremoto del 10 de agosto afectó el calendario de competencias de todos los campeonatos del segundo semestre de 2026.

Así se jugarán las semifinales

Ida

Atlético Nacional vs. Deportivo Cali

Santa Fe vs. Millonarios

Vuelta

Deportivo Cali vs. Atlético Nacional

Millonarios vs. Santa Fe

La denuncia de Orsomarso

Orsomarso denunció el viernes 11 de septiembre presuntos ofrecimientos económicos para amañar el partido que disputó al siguiente día contra Independiente Santa Fe Femenino, por la fecha 6 del cuadrangular B de la Liga Femenina. El resultado definirá cuáles equipos avanzarán a las semifinales.

El club rechazó “categóricamente cualquier intento de soborno, manipulación o alteración de la competencia deportiva” y aseguró que respaldará a sus jugadoras. “La clasificación se gana en la cancha. La dignidad no se negocia. No permitiremos que nos roben la gloria”, afirmó la institución.

El club de Yumbo afirmó que personas externas buscaron influir en un duelo clave por la clasificación-crédito @orsomarsosc/@yumbofc/Instagram
El club de Yumbo afirmó que personas externas buscaron influir en un duelo clave por la clasificación-crédito @orsomarsosc/@yumbofc/Instagram

Según el comunicado, los ofrecimientos habrían sido realizados por personas externas a las futbolistas y a varios integrantes del club, con el propósito de influir en el resultado. Orsomarso indicó que conoció el caso mediante sus mecanismos internos de prevención e integridad y aclaró que su denuncia no señala a ninguna persona o institución en particular.

Por el momento, no se tiene pronunciamiento de la Dimayor sobre la denuncia de Orsomarso, a la espera de que se conozcan más pruebas al respecto y si realmente influyó en el resultado en Yumbo, donde las cardenales ganaron en el último minuto por 2-1, con un penal fallado por las locales en el segundo tiempo.

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