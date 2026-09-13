Colombia

El influenciador Levy Rincón denunció que la UNP suspendió su esquema de seguridad: “Los hago responsables”

El creador de contenido, afín a la izquierda, aseguró que el director de la entidad ordenó que le hicieran un estudio de riesgo “exprés”

Levy Rincón tendrá programa en Rtvc - crédito X
Levy Rincón recordó que ha sido blanco de amenazas y atentados - crédito X
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El influenciador Levy Rincón informó que la Unidad Nacional de Protección (UNP) decidió suspender el esquema de seguridad que le había sido asignado, el cual estaba compuesto por dos escoltas y una camioneta convencional.

De acuerdo con el creador de contenido afín a la izquierda, el actual director de la entidad, Didier Blanco, ordenó que se llevara a cabo un estudio de riesgo “exprés”, a través del cual se concluyó que, al parecer, no requiere del esquema de seguridad.

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El influenciador aseguró que lleva varios años con un equipo de protección, debido a situaciones en las que su integridad y su vida han estado en riesgo. Además, indicó que el último estudio sobre su situación se efectuó hace dos meses, aproximadamente. Sin embargo, con la nueva evaluación que se realizó sobre su caso, se definió la suspensión de su esquema.

El señor designado por el lavador de plata de Alex Saab y estafador de narcotraficantes @ABDELAESPRIELLA pasó por encima del estudio de riesgo que se me hizo hace dos meses y que me vienen haciendo hace 4 años que determina riesgo extraordinario debido a las amenazas, atentados e intentos de asesinato tanto en Cali como en Bogotá”, precisó Rincón en una publicación que hizo en su cuenta de X.

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El individuo en cuestión es Didier Berrío, escolta de la Unidad Nacional de Protección asignado a Gallego, cuyo regreso fue reportado en el municipio de Yolombó, a bordo de la camioneta que tenía bajo su custodia - crédito UNP
Levy Rincón aseguró que dos meses antes le habían hecho un estudio de riesgo que acredió tu situación de peligro - crédito UNP

El creador de contenido señaló al director de la Policía Nacional, el mayor general Jesús Alejandro Barrera Peña, de haber emprendido una persecución en su contra. Según detalló, esa situación presuntamente se presentó en 2020, cuando el uniformado ejercía como director de la Dirección de Inteligencia Policial, una dependencia de la Policía Nacional.

Rincón aseguró que el nuevo líder de la institución habría tomado acciones en su contra debido a denuncias que hizo sobre la compra de un software que, al parecer, habría sido utilizado para hacer interceptaciones ilegales a la oposición. Además, acusó al presidente Abelardo de la Espriella –al que señaló de ser un mandatario ilegítimo– de tener embargado un vehículo de su propiedad y de acosarlo judicialmente por medio de su firma de abogados De la Espriella Lawyers.

Así las cosas, Rincón aseguró que dos personas serían responsables de cualquier cosa que pueda sucederle, ante la ausencia de su esquema de seguridad. “Dejo constancia y hago responsables de mi seguridad a los criminales Didier Blanco, Jesús Alejandro Barrera”, aseveró.

El influenciador Levy Rincón señaló al director de la UNP y al director de la Policía Nacional como responsables de su seguridad, ante el retiro de su esquema - crédito @LevyRincon/X
El influenciador Levy Rincón señaló al director de la UNP y al director de la Policía Nacional como responsables de su seguridad, ante el retiro de su esquema - crédito @LevyRincon/X

UNP evaluaría esquemas de seguridad de exfuncionarios del gobierno Petro

Rincón no es el único que se quedó sin equipo de protección. La UNP ya retiró los esquemas de seguridad que habían sido asignados a tres personas cercanas a la administración del expresidente Gustavo Petro, que son:

  • Juliana Guerrero, joven involucrada en un escándalo de títulos falsos.
  • Gabriela Muñoz, activista cercana a Petro que fue señalada de haber incurrido en presuntas irregularidades durante su paso por la Aeronáutica Civil.
  • Franklin Humberto Coral Garrido, activista conocido como Beto Coral, que recientemente fue deportado a Colombia desde Estados Unidos por su situación migratoria.
- crédito @gabrielaa.muol - @soy_juliana_g/Instagram - @Betocoralg/X
La Unidad Nacional de Protección retiró de manera definitiva los esquemas de seguridad asignados a Gabriela Muñoz, Juliana Guerrero y Beto Coral, luego de realizar nuevas evaluaciones de riesgo - crédito @gabrielaa.muol - @soy_juliana_g/Instagram - @Betocoralg/X

De igual manera, según informó La FM en los Secretos de D’Arcy Quinn, la UNP tendría programado hacer una evaluación de riesgo de exministros del gobierno Petro: Edwin Palma Egea, de Minas y Energía, y las exministras de Deporte, Vivienda, Ciudad y Territorio, y Ciencia, Tecnología e Innovación.

Yesenia Olaya Reneque, ex jefa de la cartera de Ciencia, criticó la posible evaluación y eventual suspensión de los esquemas de seguridad. Aseguró que la UNP estaría incurriendo en un perfilamiento.

La exministra de Ciencia, Tecnología e Innovación Yesenia Olaya Requene rechazó posible evaluación que haría la UNP sobre los esquemas de seguridad asignados a los exfuncionarios del Gobierno Petro - crédito @YeseniaOlayaR
La exministra de Ciencia, Tecnología e Innovación Yesenia Olaya Requene rechazó posible evaluación que haría la UNP sobre los esquemas de seguridad asignados a los exfuncionarios del Gobierno Petro - crédito @YeseniaOlayaR

Esto es un claro caso de perfilamiento. Es prácticamente decirles a nuestros adversarios: “A partir del lunes quedan expuestos y sin garantías. Procedan”. Y, para agravar la situación, entregar información a medios afines, vulnerando el debido proceso. ¿Esta es la democracia que pretende garantizar el Gobierno? ¿Dónde quedan las garantías para quienes ejercemos oposición? Gravísimo”, precisó la exministra en una publicación en su cuenta de X.

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