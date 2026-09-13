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Así fue como Millonarios logró el fichaje de Juan Guillermo Cuadrado: datos reveladores del negocio

El director deportivo, Ariel Michaloutsos, dio a conocer todos los detalles de la gestión para la contratación del colombiano con más partidos en Europa

Juan Guillermo Cuadrado
Juan Guillermo Cuadrado viene de jugar en Europa durante 17 años, principalmente en Italia - crédito @cuadrado/Instagram
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Al igual que con Falcao en 2024, Millonarios dio un nuevo golpe en el mercado de fichajes del fútbol colombiano con la contratación de Juan Guillermo Cuadrado, volante y lateral derecho que se encontraba como agente libre y firmó contrato con los azules hasta junio de 2027.

Los azules realizaron un esfuerzo enorme para llegar a un acuerdo con Cuadrado, pues la negociación no fue sencilla para convencer al futbolista de 38 años para volver a la Liga BetPlay luego de 17 años en Europa, donde destacó en Italia y en Inglaterra.

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De otro lado, el técnico Alberto Gamero sabe que el jugador debe acelerar su proceso de reacondicionamiento para ayudar a la plantilla para no caer en la tabla de posiciones de la Liga BetPlay, pues suma cuatro encuentros en los que no conoce la victoria y arriesga su lugar entre los ocho primeros.

“Una gestión 100% institucional”

Millonarios confirmó la llegada de Juan Guillermo Cuadrado para reforzar su plantel este semestre, con la intención de sumar experiencia y alternativas por las bandas tras la lesión de Jhomier. El director deportivo Ariel Michaloutsos precisó que el futbolista arribará el lunes, comenzará los exámenes médicos y podría competir apenas se determine si arrastra alguna sanción.

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La gestión surgió durante una conversación entre Michaloutsos y el entrenador Alberto Gamero, en la que analizaron el futuro deportivo y los refuerzos que necesitaba el equipo. El dirigente contó en El VBar Caracol que, tras la aparición del nombre de Cuadrado, la directiva encabezada por Gustavo Serpa asumió las negociaciones.

Juan Guillermo Cuadrado en Millonarios
Millonarios destacó los títulos de Juan Guillermo Cuadrado en el fútbol de Italia, así como con Chelsea - crédito Millonarios FC

El responsable del área deportiva definió el acuerdo como una gestión “100 % institucional”, con participación de la dirección deportiva, el cuerpo técnico y los directivos. También sostuvo que el peso de la camiseta azul influyó en la decisión del jugador.

Cuadrado podrá desempeñarse por el carril derecho, como lateral o extremo, de acuerdo con la evaluación del club. La necesidad de sumar variantes en esas posiciones cobró fuerza después de la lesión de Jhomier.

Los azules firmaron al volante y lateral derecho después de una negociación que demoró poco tiempo, luego de su paso por Italia - crédito Millonarios FC

Jerarquía, experiencia y una nómina de 25 jugadores

La política de incorporaciones de Millonarios apunta a contratar futbolistas con jerarquía, experiencia, buen presente y personalidad para afrontar las exigencias del club, explicó Michaloutso, que ubicó en ese perfil a Rodrigo Contreras y Rodrigo Ureña, aunque aclaró que un nombre reconocido no garantiza por sí solo la utilidad de un refuerzo.

El plantel combina jugadores experimentados, incorporaciones recientes y futbolistas con potencial de crecimiento. Para el director deportivo, la prioridad es que quienes lleguen puedan adaptarse a un modelo institucional y rindan dentro del equipo.

Millonarios
Millonarios lleva 14 años con el grupo Amber Capital, que es el máximo accionista de la institución - crédito Millonarios FC

La continuidad de Rodrigo Contreras todavía depende de una negociación entre Millonarios y los representantes del delantero. Michaloutsos afirmó que existen conversaciones y que ambas partes muestran disposición para alcanzar un acuerdo.

El club ya tiene cubierto el cupo de 25 jugadores inscritos, una situación que condiciona un eventual regreso de Radamel Falcao García. El dirigente dejó abierta la puerta para enero, siempre que el delantero quiera volver a vestir la camiseta del equipo.

Mayer Candelo, integrante del cuerpo técnico, fue destacado por su vínculo con la institución y su capacidad para acercar a las distintas partes del plantel. Michaloutsos evitó limitar su evaluación a la función de asistente y señaló que su sentido de pertenencia ayuda a unir al grupo.

El arquero Javier Burrai llegó a Millonarios luego de competir en equipos importantes y mantener un buen nivel en Argentina. Según Michaloutsos, el guardameta hizo todo lo posible para incorporarse cuando recibió el llamado, se adaptó a la ciudad, tuvo una conducta profesional y fue bien recibido por los aficionados.

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