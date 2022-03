Gustavo Bolívar salió en defensa del Jamming y pidió una segunda oportunidad: “Siempre cumplieron”

Gustavo Bolívar habló sobre la cancelación del Jamming Festival en un video difundido en YouTube. Fotos: YouTube ‘GUSTAVO BOLÍVAR’ / @festivaljamming

A falta de unas horas para su inicio, miles de fanáticos e incluso los artistas se vieron sorprendidos con la cancelación del Jamming Festival 2022, uno de los eventos musicales más esperados en Colombia. Luego de que la edición pasada fuera suspendida debido a la pandemia por el covid-19, había una gran expectativa por su celebración, sin embargo, muchos se quedaron con las manos vacías cuando la noticia se conoció el pasado 18 de marzo.

Con el paso de los días, los efectos secundarios no se han hecho esperar. En Ibagué, donde se iba a realizar el festival, se han estimado pérdidas por cerca de 75.000 millones de pesos, según estimaciones de la Cámara de Comercio de la ciudad. De igual modo, se presentaron saqueos a los artesanos y emprendedores, que habían dispuesto de carpas para comercializar sus productos y quienes luego las encontraron desocupadas.

Le puede interesar: Jamming Festival: cómo puede apoyar a los emprendedores afectados por su cancelación

En medio de las incertidumbres y dudas por resolver, Gustavo Bolívar, cabeza de lista al Senado por el Pacto Histórico, divulgó un video a través de sus redes sociales en el cual visitó Playa Hawai, lugar donde se iba a llevar a cabo el Jamming 2022. Durante la grabación, el congresista mostró un panorama del centro recreacional, lo que quedó de las instalaciones —incluida la tarima principal de 20 metros de altura— y recogió algunos testimonios de personas involucradas en el montaje.

Además, el también escritor y libretista expresó su apoyo a Alejandro Casallas, odontólogo encargado de la organización del Jamming, y Luis Casallas, padre de este último y coordinador de relaciones laborales. Recordemos que, en los últimos días, el segundo fue trasladado hasta el búnker de la Fiscalía para abrir el proceso contra la organización del festival. Allí permanece custodiado y tiene la orden de no salir de Ibagué hasta que sus hijos aparezcan y la investigación dé frutos.

“Como empresario me solidarizo con los organizadores, sé que no fue su intención dejar a la gente embaucada con un festival al que ellos le habían apostado tanto tiempo, con tantos sueños. (…) Yo no he hablado con ellos para poder saber qué sucedió. Sé que van a tratar de resarcir a las personas que están perjudicadas, tanto asistentes como a los comerciantes que también le apuestan a estos festivales para hacer sus ventas”, sostuvo Bolívar en la filmación, que fue publicada inicialmente en YouTube.

“Quisieron hacer algo muy grande y se les salió de las manos. Yo creo que hacer una cosa de estas costaba más de lo que ellos recaudaron y ese cálculo les falló. Espero muy pronto que puedan recuperarse y responderle a la gente con la plata de las boletas”, agregó.

Por último, el senador espera que se pueda celebrar nuevamente este evento, pues, en el pasado, se había demostrado su éxito: “Esto hay que volverlo a hacer, hay que dar las segundas oportunidades y más a personas que nunca fallaron. Ellos han hecho nueve versiones del Jamming, en las ocho anteriores siempre cumplieron hasta el último artista que prometieron”.

Aunque todavía no hay información sobre el paradero de los hermanos Casallas, en las redes sociales se había emitido un comunicado en el que explicaban las opciones de reposición para las más de 150 mil personas que adquirieron su boleta para el evento.

Entre algunas de las opciones se ofreció que los clientes puedan cambiar su tiquete del Jamming para asistir a cualquiera de los otros eventos privados que se ofrecen en la empresa. Entre estos destaca la presentación de Vicentico, vocalista también de los Fabulosos Cadillacs, que actuará en la capital colombiana el próximo 21 de mayo en el Teatro Royal Center.

SEGUIR LEYENDO: