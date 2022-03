Alcaldesa local de Usme denunció penalmente a su propio padre ante la Fiscalía por exigir dinero a una contratista

La alcaldesa de Usme, Mabel Andrea Sua, denunció a su padre por exigir a dineros a contratistas. Foto: Instagram - @mabelsuat

Una verdadera polémica se generó alrededor de la alcaldesa de Usme, Mabel Andrea Sua, luego de que se filtraran unos audios en los que su padre estaría exigiendo y presionando por algunos dineros a unos contratistas para favorecerla. Por esta razón la Alcaldía Mayor de Bogotá exigió a la funcionara su renuncia, sin embargo, todo parece indicar que ella no estaría involucrada en estos hechos.

En aquel momento, Mabel Andrea Sua aseguró que emprenderá una acción legal en contra de su padre por las presuntas presiones y exigencias de las millonarias cifras. La alcaldesa local de Usme ha vivido momentos complicados ya que sobre ella se están realizando señalamientos debido a esta situación. La Secretaría de Gobierno señaló que ya está al cargo del caso y está adelantando el proceso legal.

De acuerdo con la versión entregada por la mandataria local a El Espectador, toda esta situación comenzó cuando hace algunos días, una periodista abordó a la alcaldesa de Usme, afirmando que tenía un audio donde su padre, Jorge Tiberio Sua, está exigiendo el dinero a un contratista. Mabel Andrea Sua le respondió, “si tiene el audio de la comisión de un delito, que lo haga llegar a la Fiscalía”.

Incluso afirmó que lo sucedido se repitió tiempo antes con una mujer que tenía un contrato por prestación de servicios con la Alcaldía de Usme. En declaraciones para El Espectador, la alcaldesa señaló que, “me dijo que, a raíz del audio, me recomendaba seguirla contratando el año entrante para que no tuviera problemas. Yo le respondía lo mismo que le dije a la periodista, que denunciara ante las autoridades, pero que no me viniera a extorsionar para que yo le diera un contrato a una persona”.

Entre lágrimas reveló al medio que, “es muy difícil ese proceso, porque es mi papá, es el abuelo de mis hijos, pero sí. Hoy se va a realizar ese proceso ante la Fiscalía. Solicitaré que investiguen. Esto es una denuncia en la que yo no tengo pruebas, no tengo evidencias, no tengo nada. Solo tengo un mensaje de una periodista con el audio y un texto que ella dice que mi papá le está pidiendo plata a una señora. Entonces yo voy a hacer la denuncia, porque jamás me imaginé que en mi carrera iba a pasar algo así. Yo no voy a permitir que los actos adultos de otra persona se me endosen a mí”.

Después de todo lo revelado, se radicó una denuncia penal ante la Fiscalía General de la Nación para que se investigue con celeridad los hechos que habrían ocurrido en el 2021. También, “se instauró una queja disciplinaria ante la Oficina de Asuntos Disciplinarios de la Secretaría de Gobierno para que investigue de inmediato a funcionarios y contratistas”.

Al parecer la funcionaria que habría sido presionada por el papá de la alcaldesa de Usme, es la misma persona que le manifestó unos mes atrás que poseía el audio e incluso le exigió un puesto laboral con la Alcaldía de Usme, sin embargo Mabel Sua insistió en que llevara esa información a la Fiscalía para que se empiece a desarrollar la investigación pertinente.

