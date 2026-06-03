Colombia

Donald Trump anunció respaldo a Abelardo de la Espriella y desató la furia de algunos políticos colombianos: “No aceptamos esta infamia”

Camilo Romero, Claudia López y David Racero arremetieron en X tras el respaldo del mandatario de Estados Unidos a la campaña presidencial del abogado y empresario colombiano

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Camilo Romero, Claudia López y David Racero se pronunciaron por respaldo de Donald Trump a Abelardo de la Espriella - crédito @CamiloRomero/X - @ClaudiaLopez/X - @DavidRacero/X
Camilo Romero, Claudia López y David Racero se pronunciaron por respaldo de Donald Trump a Abelardo de la Espriella - crédito @CamiloRomero/X - @ClaudiaLopez/X - @DavidRacero/X

El respaldo público del mandatario de Estados Unidos, Donald Trump, al abogado y candidato Abelardo de la Espriella en la carrera presidencial de Colombia enfureció a varios políticos del país.

A través de distintas publicaciones en la red social X, figuras del progresismo y sectores alternativos denunciaron una “intromisión” extranjera y advirtieron sobre riesgos para la soberanía nacional ante la posible influencia de intereses en la segunda vuelta presidencial, que será el próximo 21 de junio.

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Camilo Romero, exgobernador de Nariño, emitió un mensaje en el que acusó al presidente estadounidense de interferir en la política colombiana.

Trump se entromete en la política colombiana apoyando a Abelardo de la Espriella y chantajea al país condicionando el curso de las relaciones binacionales con base en los resultados de la segunda vuelta. No aceptamos esta infamia ni su atropello a @IvanCepedaCast”, escribió Romero.

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Camilo Romero acusó a Donald Trump de condicionar la política colombiana y rechazó respaldo a De la Espriella - crédito @CamiloRomero/X
Camilo Romero acusó a Donald Trump de condicionar la política colombiana y rechazó respaldo a De la Espriella - crédito @CamiloRomero/X

Según el dirigente, “queda clara la elección: será entre la gobernanza cómplice de narcos y mafias símbolo de muerte y codicia, o la gobernanza de la gente y la garantía de derechos”. La publicación finalizó con un llamado a la movilización: “Con más razón vamos a derrotarlos en tres semanas por la dignidad de Colombia”.

La exalcaldesa de Bogotá y excandidata presidencial, Claudia López, también cuestionó la postura de De la Espriella y la influencia de Trump.

Claudia López acusó a Abelardo de la Espriella de ser “marioneta del trumpismo” - crédito @ClaudiaLopez/X
Claudia López acusó a Abelardo de la Espriella de ser “marioneta del trumpismo” - crédito @ClaudiaLopez/X

El Defensor de la Mafia es además la marioneta del trumpismo”, señaló. Para López, la candidatura opositora es “una copia payasesca de la estrategia electoral trumpista”, además de considerar que el abogado es “chantajeable con el dossier de toda la mafia que ha defendido, empezando por Álex Saab”.

La exalcaldesa concluyó su mensaje con un interrogante dirigido a la ciudadanía: “¿Y nosotros? ¿Nos vamos a dejar?”

Por su parte, el representante del Pacto Histórico David Racero calificó de “absolutamente grave la intromisión de Trump en favor de De la Espriella en la campaña en Colombia”. El congresista se preguntó: “¿De qué Patria está hablando De la Espriella? ¿Patria para quién?

David Racero advirtió sobre la “grave intromisión” de Donald Trump en la campaña presidencial colombiana - crédito @DavidRacero/X
David Racero advirtió sobre la “grave intromisión” de Donald Trump en la campaña presidencial colombiana - crédito @DavidRacero/X

Por su parte, la exministra de Salud, Carolina Corcho condenó el apoyo de Trump y lo definió como “un condenable acto de injerencia en la decisión soberana que las y los ciudadanos de Colombia tomaremos libremente este 21 de junio”.

Corcho lamentó que esa adhesión sea “festejada por la extrema derecha colombiana” y sostuvo que “Abelardo defiende más los intereses de los Estados Unidos que los intereses de Colombia”.

En su mensaje, defendió la importancia de mantener el principio de no injerencia en los asuntos internos de otros Estados y llamó a votar por Iván Cepeda y Aida Quilcué para “mantener nuestra soberanía nacional”.

Con los Estados Unidos mantendremos relaciones cordiales basadas en el diálogo, pero jamás en el sometimiento”, concluyó.

Carolina Corcho cuestionó respaldo de Donald Trump a Abelardo de la Espriella - crédito @carolinacorcho/X
Carolina Corcho cuestionó respaldo de Donald Trump a Abelardo de la Espriella - crédito @carolinacorcho/X

En contraste con las posturas críticas, el exembajador y excandidato presidencial, Luis Gilberto Murillo, adoptó un tono más institucional y diplomático. “Valoramos el interés de los Estados Unidos por nuestro proceso electoral”, manifestó Murillo, quien destacó la relación histórica entre ambos países.

El exaspirante a la Casa de Nariño insistió en que la relación bilateral “va más allá de ideologías, tendencias políticas y ciclos electorales en ambas naciones”. Además, aseguró que Colombia “seguirá trabajando por una relación estratégica basada en la interlocución respetuosa, la cooperación, el beneficio mutuo y el respeto entre naciones iguales”.

Para Murillo, la ciudadanía ejercerá el derecho al voto “con las mejores garantías que puede brindar nuestro país”.

Luis Gilberto Murillo resaltó la relación histórica y estratégica entre Colombia y Estados Unidos - crédito @LuisGMurillo/X
Luis Gilberto Murillo resaltó la relación histórica y estratégica entre Colombia y Estados Unidos - crédito @LuisGMurillo/X

Por último, el exsenador Jorge Enrique Robledo consideró “por completo inaceptable” el apoyo público de Donald Trump a la postulación de Abelardo de la Espriella en las elecciones presidenciales de Colombia.

Mediante un mensaje en X, Robledo sostuvo que la manifestación del mandatario estadounidense representa “una intervención indebida en los asuntos internos de los colombianos” y constituye “una abierta violación de la soberanía nacional de Colombia, el bien más preciado de cualquier nación”.

Robledo reiteró la necesidad de preservar la autonomía del país frente a influencias extranjeras en medio del actual proceso electoral.

Jorge Enrique Robledo calificó de “inaceptable” el apoyo de Donald Trump a Abelardo de la Espriella en Colombia - crédito @JERobledo/X
Jorge Enrique Robledo calificó de “inaceptable” el apoyo de Donald Trump a Abelardo de la Espriella en Colombia - crédito @JERobledo/X

Este fue el mensaje que emitió Donald Trump a Abelardo de la Espriella: “Un líder inteligente”

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, felicitó al aspirante colombiano Abelardo de la Espriella tras los resultados electorales en la primera vuelta presidencial del 31 de mayo, donde superó los 10 millones de votos y dejó atrás al representante del Pacto Histórico, Iván Cepeda.

En un mensaje difundido, Trump destacó a De la Espriella como “un líder inteligente, fuerte y tenaz” y aseguró: “Abelardo lucha incansablemente por su gran país y su gente”.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que el candidato presidencial colombiano Abelardo de la Espriella tendría éxito como mandatario de Colombia - crédito Donald Trump/Truth Social
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que el candidato presidencial colombiano Abelardo de la Espriella tendría éxito como mandatario de Colombia - crédito Donald Trump/Truth Social

El mandatario afirmó que, como presidente, De la Espriella impulsaría la economía, crearía empleos, fortalecería el comercio y restauraría el orden en Colombia.

Trump advirtió que el rival de De la Espriella en la segunda vuelta, prevista para el 21 de junio, es “un marxista de izquierda radical”.

Los resultados de estas elecciones son cruciales para el futuro de Colombia y su relación con los Estados Unidos”, afirmó Trump, quien expresó su “respaldo total” al candidato.

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