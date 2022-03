Sergio Fajardo arremete en contra de Fico y afirma que es el único que puede detener a Petro

Sergio Fajardo, candidato del candidato presidencial de la coalición Centro Esperanza, aseguró que es el único que puede detener a Petro. Fotos: Colprensa (Sergio Acero - Álvaro Tavera)

Las elecciones legislativas que se desarrollaron el pasado domingo 13 de marzo evidenciaron a un claro ganador, el Pacto Histórico, que logró 16 curules al senado y logró contabilizar 2.302.847 votos, según la Registraduría General de la Nación. También, en la consulta interpartidista, el claro ganador fue Gustavo Petro, quien logró sumar 4.474.912 votos y se convirtió en el candidato presidencial de la coalición

El segundo precandidato presidencial que más votos logró en las consultas fue Federico Gutiérrez, que consiguió un total de 2.152.670 votos, sin embargo, Francia Márquez fue la tercera candidata más votada con 783.160 votos, superando al ganador de la consulta de la coalición Centro Esperanza, Sergio Fajardo, quien sumó 723.084 votos.

Sería precisamente el ahora candidato presidencial el que dio de qué hablar luego de referirse a la situación por la que está pasando el país en donde, para algunos, se reflejan solo dos grandes fuerzas políticas, el Pacto Histórico con Gustavo Petro y Equipo por Colombia con Federico Gutiérrez, quien recientemente recibió el apoyo del Centro Democrático luego de la renuncia de Iván Zuluaga.

Aunque mucho se ha hablado de las posibles alianzas que se podrían formar para llegar con más fuerza a las elecciones, Sergio Fajardo publicó en sus redes sociales un mensaje en el que atacó a Federico Gutiérrez y señaló que él era el único que podría ganarle a Gustavo Petro en una segunda vuelta en las elecciones presidenciales.

“Petro debe estar dichoso viendo cómo le montan a Fico de contendor porque sabe que le gana fácil en segunda vuelta. Nosotros somos la opción que puede enfrentar y ganarle a Petro”, afirmó el candidato presidencial de la coalición Centro Esperanza. Esto generó muchos comentarios en las redes sociales y algunos usuarios incluso le recordaron lo sucedido en el 2018 cuando él manifestó ser el único candidato que “podía ganarle al de Uribe”, sin embargo, en aquella ocasión no logró llegar a segunda vuelta.

Esta afirmación también generó controversia ya que el candidato del Equipo por Colombia, lo superó por una amplia margen en las consultas de las coaliciones, e incluso la candidata del Pacto Histórico, Francia Márquez, tuvo más votos que él.

En el más reciente debate realizado por Red Más Noticias, El Colombiano, El Heraldo, El Universal, entre otros, volvió a mencionarle a Federico Gutiérrez que, “no va a ganar, lo que más le sirve a Petro es que Federico Gutiérrez sea su contrincante porque nunca, nunca, le ganaría a Petro” y agregó que, “Federico puede tapar, maquillar por un lado, por el otro, pero ese modelo se agotó en Colombia. Este es un pésimo gobierno que no tendrá continuidad”.

Federico Gutiérrez no se quedó callado y respondió ante las acusaciones de Fajardo y señaló que, “me sorprende escuchar a Sergio, me parece mezquino, arrogante, mal amigo. Si alguien apoyó a Sergio cuando fue alcalde fui yo, no me arrepiento de eso. Yo nunca me he elegido en un cargo público con el apoyo de Uribe u otros sectores. Cuando tú fuiste alcalde, sí te apoyaron, cuando elegiste a Alonso, sí te apoyaron y ahí si no les importaba marcarse de uribistas, pero hoy se hacen los locos”.

Además agregó que, “yo le escribí el día antes de las elecciones a Fajardo y le dije que le deseaba éxitos en la contienda; me escribió felicitándome, yo también lo felicité. Lo que me sorprende es que en privado dice una cosa y en público otra. Eso me parece muy mal y el país debería saber que aquí no debería existir doble moral”.

