Francia Márquez, tercera candidata más votada en todas las consultas en Colombia

Francia Márquez se convierte en la tercera candidata más votada en las consultas de este 13 de marzo. Foto: (Colprensa-Sergio Acero)

En los primeros boletines emitidos este 13 de marzo por la Registraduría Nacional del Estado Civil, y como se anticipaba, el precandidato Gustavo Petro se convirtió en el candidato oficial del Pacto Histórico, con 3.824.821, hasta el boletín número 22.

Sin embargo, una verdadera sorpresa se han llevado los colombianos con los resultados que la lideresa social Francia Márquez ha obtenido en estos primeros comicios, pues alcanzó, hasta el boletín 22, 673.215 votos, hasta ese informe oficial; resultados que sobrepasan a otros aspirantes que han ejercido en corporaciones, gobernaciones y alcaldías.

Por ejemplo, la candidata del Polo Democrático le lleva la delantera al exgobernador Sergio Fajardo, de la Coalición Centro Esperanza, que en el boletín 17 de la Registraduría en esa coalición reportó 525.447 sufragios.

Es de recodar que Fajardo fue gobernador de Antioquia, alcalde de Medellín y compitió en 2010 por la Vicepresidencia y en 2018 por la Presidencia, quedando en tercer lugar en primera vuelta con más de 4 millones 600 mil votos.

En esa línea, Francia Márquez es la tercera candidata más votada en las consultas interpartidistas de este 13 de marzo y solo la superan Gustavo Petro, Federico Gutiérrez del Equipo por Colombia, entre otros.

Camilo Romero, precandidato del Pacto Histórico, reconoció la victoria de Gustavo Petro y el aplastante resultado de Francia Márquez. “¡La votación histórica del Pacto Histórico ratifica el mandato de Colombia: CAMBIO! Felicitaciones a Gustavo Petro y Francia Márquez por sus resultados. Seguiré aportando para que el país tenga el 1er gobierno ambientalista, animalista y feminista. Vamos pa’lante! #Elecciones2022″, señaló a través de su cuenta de Twitter.

¡La votación histórica del @PactoCol ratifica el mandato de Colombia: CAMBIO!



Felicitaciones a @petrogustavo y @FranciaMarquezM por sus resultados.



Seguiré aportando para que el país tenga el 1er gobierno ambientalista, animalista y feminista.



Vamos pa'lante!#Elecciones2022 — Camilo Romero (@CamiloRomero) March 13, 2022

Otra de las precandidatas del petrismo también reconoció la victoria de Petro y Márquez y aseguró que si están “unidos” lograrán una transformación del país. “Sé que tenemos una gran representación y juntos historia”, agregó.

Felicitamos a @petrogustavo a @FranciaMarquezM, @CamiloRomero y a @ALFREDOSAADEV, hoy somos más fuertes, estamos más unidos y vamos a transformar a Colombia 🇨🇴, se que tenemos una gran representación y juntos haremos historia. — @ArelisUriana (@urianaguariyu) March 14, 2022

Francia Márquez habló con Infobae hace unas semanas, en el marco de su campaña, y aseguró que ella no representa a las “minorías”, como se les dice actualmente a los jóvenes, las mujeres, y la comunidad LGBTIQ+.

“Yo no pertenezco a ninguna minoría, nosotros no somos minoría. Nosotros lo que somos es una mayoría que ha estado excluida. De hecho, esa palabra “minorías” sigue siendo impuesta por el colonialismo para decir que los negros e indígenas éramos menores; así que no acepto que digan que somos minorías. Minorías son las 47 familias que han gobernado en este país; pero nosotros, los excluidos, los empobrecidos y racializados, los violentados a quienes nunca se les ha garantizado sus derechos, somos las mayorías en este país”, expresó Fajardo.

Por otro lado, destacó qué hará en los resultados que hoy la dejan como la tercera candidata más votada: “Más allá del resultado que tengamos en las elecciones, sembrar la esperanza en este país es muy importante para mí, sobre todo en niños y niñas. Yo todos los días recibo mensajes de niños y niñas diciéndome ‘Estamos orgullosos de usted, gracias por defendernos y por participar’. La semana pasada recibí el mensaje de una niña de La Guajira de 11 años, me dijo que su mamá está involucrada en política pero que este año ella creyó que no se iba a meter, pero desde que me vio se volvió a meter en la política, me dijo también ‘Yo sé que no puedo votar, pero estoy metida y solo quiero que usted haga que en nuestro país no haya tanta violencia; que los niños y niñas no tengamos que sufrir y que podamos salir a la calle tranquilos, sin miedo’”, expresó a Infobae Colombia.

SEGUIR LEYENDO: