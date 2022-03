Francia Márquez se lanzó al agua: aseguró que será la fórmula vicepresidencial de Gustavo Petro

Precandidatos del Pacto Histórico, Francia Márquez y Gustavo Petro. Foto: Twitter @AlexLopezMaya

En las últimas horas, la lideresa social Francia Márquez anunció que será la fórmula vicepresidencial del candidato del Pacto Histórico, Gustavo Petro Urrego. En esa línea, se habría cumplido el preacuerdo que habían acordado desde antes de las consultas interpartidistas: que el segundo más voto sería el que acompañe al primero en la carrera por llegar a la Casa de Nariño.

El anuncio lo hizo en un video acompañada de Gustavo Bolívar, cabeza de la lista del Pacto Histórico al Senado, y Alexander López Maya, senador del Polo Democrático, partido que avaló su candidatura en la consulta del pasado 13 de marzo. El video fue subido a la cuenta de este último.

“Vamos Colombia, por muchos años nos han impuesto la política de muerte; es momento de hacer una política digna, que cuide la vida, que cuide el territorio como un espacio de vida, que cuide a cada colombiano y colombiana”, expresó Márquez, a su vez que dio varios otros detalles de sus apuestas para Colombia.

“Vamos a la Presidencia de Colombia con Gustavo Petro y aquí está su fórmula vicepresidencial, Francia Márquez”, señaló la líder afro, oriunda del Cauca.

Por su parte, los senadores que la acompañaban destacaron la experiencia y capital político de quien se llevó más de 780 mil votos en las consultas del pasado domingo. De hecho, Gustavo Bolívar hasta llamó “nuestra vicepresidenta” a Francia Márquez, por lo que se reafirmaría que será ella quien acompañe a Petro en su tercer intento por ser presidente de Colombia.

“Vamos en primera vuelta con Francia, con Petro y con toda esta bancada de 50 senadores y representantes, a conquistar este país”, afirmó Bolívar.

Estamos viviendo un momento maravilloso de anhelo en donde vemos la posibilidad de lograr el cambio y plantear las reformas necesarias para que todos podamos vivir sabroso.



Nuestra tarea incansable será llegar a la presidencia con @petrogustavo, @FranciaMarquezM y un gran equipo pic.twitter.com/nPGSgRRqIl — Alexander López Maya (@AlexLopezMaya) March 18, 2022

El anterior suceso se dio luego de una reunión entre Gustavo Petro, Francia, Bolívar y López Maya en un apartamento del norte de Bogotá donde hablaron de las uniones que harán para la primera vuelta presidencial, que se celebrará el próximo 29 de mayo del año en curso.

Infobae Colombia conoció que el martes se hará el anuncio oficial del equipo presidencial con el que Petro competirá en primera y segunda vuelta.

Cabe recordar que la misma Francia había dicho días atrás que no esperaba que el también líder de la Colombia Humana y hoy candidato presidencial por el Pacto Histórico la nombrara su vicepresidenta. “No estoy esperando ser la vicepresidenta, lo que espero es que la gente deje de sufrir (…), pero si lo llego a ser, sería un acto de justicia con las comunidades a las que represento”, dijo a la prensa recientemente. Además, se abrió la duda sobre la posibilidad de dicho ofrecimiento señalando que: “Si me lo dicen estaré, y si no, también apoyaré al Pacto Histórico”.

Por ahora, Petro no se ha referido al tema, aunque tal parece que se descartó a otras figuras de la política nacional como Diana Osorio, esposa del alcalde de Medellín, Daniel Quintero, la excanciller liberal María Emma Mejía, entre otras personalidades que se aseguraba, serían las fichas que el candidato tendría bajo la mira para ser su vice.

Francia Márquez, que alcanzó más de 780 mil votos en las pasadas elecciones, fue enfática sobre su futuro e insistió que el objetivo es seguir buscando llegar al Ejecutivo añadiendo que el próximo reto serán las elecciones presidenciales del año 2026. Pero, independientemente del resultado de los comicios presidenciales de este año, enfatizó que ya es hora para que una mujer sea la presidente de Colombia.

Ese comentario despejó las dudas y rumores que la vinculaban en otros cargos de elección popular, como el de la alcaldía de Bogotá, el cual se le preguntó literalmente y, aunque respondió riendo, señaló que nunca podría decir que no, ya que el futuro es muy incierto.

SEGUIR LEYENDO: