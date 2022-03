Mafe Carrascal, sobre reconteo de votos: “Registraduría falló en la transmisión de esos datos”

Mafe Carrascal habla de los votos que han logrado en el reconteo para el Pacto Histórico Foto: Colprensa

La recién elegida congresista María Fernanda Carrascal habló con Infobae sobre el proceso que han adelantado en los últimos días para hacer un reconteo de votos en Bogotá y otros lugares del país a esperas de poder ratificar más copartidarios en el Senado y Cámara para los próximos 4 años.

El trabajo que han realizado ya ha dado sus frutos, según ella y algunos de sus compañeros del Pacto Histórico, pues a la fecha han recolectado más de 447.388 según dio a conocer este jueves el reelecto senador Roy Barreras.

“Buena noticia para el PACTO y para los millones de colombianos que decidieron el CAMBIO: Nuestros últimos reportes de nuestro equipo de expertos de escrutinio y nuestros testigos nos reportan la recuperación de 447.388 votos ! Dije que tendríamos 20 Senadores y los tendremos!”, dijo Barreras a través de Twitter.

Aunque todavía la Registraduría Nacional no ha dado resultados concretos dado que sigue en proceso el escrutinio apenas 4 días después de las elecciones, los hallazgos de voto sin contar sobrepasan los miles.

Carrascal para Infobae comentó: “No es tanto que se hayan recuperado votos, los votos siempre han estado, la cuestión es que el domingo en el proceso de los boletines de la Registraduría y de la transmisión de datos desde las mesas, pues, se hizo de manera muy, muy regular, por eso, nosotros no teníamos constatación de esos votos”.

Mafe Carrascal es nueva Representante a la Cámara por Bogotá por el Pacto Histórico 2022. Foto: Twitter de Mafe Carrascal.

Además, agregó que “el problema es que la Registraduría falló en la transmisión de esos datos, no lo hizo, no lo publicó, lo que generó, un estado de opinión pública, en dónde efectivamente, no hay una verdad en los boletines de la Registraduría... al 25% ya tenemos 30 mil votos más, que lo publicado el domingo por los medios de comunicación y por los boletines de la Registraduría, eso nos permite inferir que es posible que la votación al Senado suba en al menos en Bogotá en unos 120 mil votos”.

Con lo que han recuperado hasta el momento aseguran que alcanzan a tener 4 congresistas más del Pacto Histórico luego de que en el resultado del domingo se confirmaran solo 16 de su partido al Senado y 25 para Cámara de Representantes.

No obstante, el líder del Pacto Histórico, Gustavo Petro, envío un mensaje en las últimas horas por medio de Twitter confirmando la cantidad de votos que han “recuperado”, advirtiendo que se acercan a los 3 millones de votos e instó a que se cuide los votos de Fuerza Ciudadana que tenía como principal candidato a Gilberto Tobón Sanín.

En este momento se han recuperado 486.000 votos por el Pacto Histórico al senado que no fueron reportados. Nos acercamos a tres millones de votos por la lista al senado.



A los abogados escrutadores les pido cuidar la votación de Fuerza Ciudadana, hubo fraude contra ellos. — Gustavo Petro (@petrogustavo) March 17, 2022

Poco a poco se dan a conocer más noticias sobre lo que acontece en dicho reconteo de votos que, entre otras cosas, ha beneficiado a más partidos como el Verde de Angélica Lozano y Humberto de la Calle.

